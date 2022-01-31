Источник Teleprogramma.pro рассказал о реальном состоянии Татьяны Дорониной

В комментариях нашему сайту спикер сообщил, где на самом деле сейчас находится актриса.

В СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Татьяна Доронина находится в доме престарелых. В интервью изданию Sobesednik актриса Лидия Матасова рассказала, что врачи пансионата, где проходит лечение Татьяна Васильевна, запретили ей появляться на публике.

Во-первых, она еще не вакцинирована, а во-вторых, пока неважно себя чувствует. На состояние актрисы значительно повлияли события, связанные с приходом на ее место худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова. И теперь она проходит курс реабилитации. Но под пансионатом Лидия Матасова подразумевала отнюдь не ведомство для пожилых людей.

«Татьяна Доронина не находится в доме престарелых, это ложная информация, — сообщил источник Teleprogramma.pro. — Она в одном из подмосковных санаториев, проходит там курс лечения, отдыхает. Здоровье у Татьяны Васильевны нормальное. Конечно, есть возрастные изменения, но, как и у всех».

— Планирует ли Татьяна Доронина возвращаться во МХАТ им. Горького?

— Татьяна Васильевна очень скучает по театру и хочет вернуться, но всегда есть какие-то обстоятельства, которые задерживают решение этого вопроса…

Напомним, информация о возвращении Татьяны Дорониной во МХАТ им. Горького появилась вскоре после назначения на пост генерального директора театра Владимира Кехмана. Сотрудники коллектива лелеяли надежду, что Татьяна Васильевна может вновь вернуться на место худрука, ранее занимаемое Эдуардом Бояковым.

Бояков стал художественным руководителем МХАТа им. Горького в декабре 2018 года. И таким образом занял место Татьяны Дорониной, отдавшей театру больше 30 лет. Сама Татьяна Васильевна была назначена на специально введенную должность президента театра.

Однако все это время она практически не появлялась в своем коллективе. А летом этого года стало известно, что Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой лишить Эдуарда Боякова должности.

Как сообщали СМИ, за эти три года Татьяна Доронина значительно сузила свой круг общения. Одним из тех, с кем Доронина тесно общалась, был ее друг, режиссер Роман Виктюк, ушедший из жизни в ноябре прошлого года. Ранее в интервью изданию Sobesednik Роман Григорьевич рассказал, что новое руководство выбросило из гримерной Татьяны Дорониной ее вещи и фотографии.

Teleprogramma.pro желает Татьяне Васильевне крепкого здоровья!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!