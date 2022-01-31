Новая Asti: кто такая Севиль Велиева и как она попала в группу Artik & Asti

В начале 2022 года продюсер и певец Артем Умрихин представил публике новую напарницу по дуэту.

29-летняя певица из Крыма Севиль Велиева дождалась своего звездного часа. Она — новая Асти в популярном дуэте с десятилетней историей. Чтобы добиться успеха, девушке пришлось изрядно потрудиться.

Севиль Велиева: детство, национальность, образование

Будущая звезда сцены Севиль Велиева родилась 20 ноября 1992 года в городе Фергане (Узбекистан). По национальности девушка — крымская татарка, и ее семья перебралась на историческую родину, когда девочке исполнилось три годика. У нее есть младшие брат и сестра. Как вспоминает сейчас певица, у нее было очень тяжелое детство.

«После переезда было сложно. Мама с папой начинали с нуля. Было время, когда вместо крыши в нашем доме была прочная клеенка. С окнами была та же история. Я училась в школе, вроде, или это был первый курс в педагогическом — не суть. В тот период мы жили в подвале», — рассказывала девушка.

С самого детства Севиль росла творческим ребенком и мечтала стать певицей. Но отец отвел ее в каратэ, где она стала мастером спорта, завоевала коричневый пояс и вошла в состав украинской сборной.

Но из-за травмы, которую девочка получила на соревнованиях, она вынуждена была оставить большой спорт. Также девочка занималась легкой атлетикой и стрельбой.

После школы Севиль поступила в Крымский инженерно-педагогический университет на филологический факультет. Будучи студенткой, активно участвовала в различных концертах и вокальных конкурсах (проходила отбор на «Х-Фактор», «Суперзвезда»), а также играла в КВН.

На шоу «Голос» в 2014 году Севиль Велиева расскажет членам жюри, что никогда не училась пению. Лишь перед конкурсом однажды два месяца занималась с педагогом.

Севиль Велиева: «Голос»

Во время учебы Севиль подрабатывала в «Макдональдсе». И в 2013 году компания проводила корпоративный всемирный конкурс «Голос». Велиева тоже решила в нем поучаствовать и смогла дойти до полуфинала, который состоялся в Лондоне.

Затем в жизни Велиевой случился еще один «Голос», российский. На телепроект в 2014 году девушка отправила свою анкету и была приглашена на слепые прослушивания. Перед жюри она исполнила песню Listen поп-дивы Beyonce.

На пение практически сразу обернулся Дима Билан, ближе к концу — Леонид Агутин. В итоге девушка выбрала мужа Анжелики Варум, но в этапе поединков он отдал предпочтение ее напарнице.

Спас певицу Дима Билан, она перешла к нему в команду. Но на «нокаутах» певица не впечатлила наставника, и он оставил на проекте других участниц. Велиева покинула проект. И приняла решение переехать из Симферополя в Москву.

Перебравшись в столицу, Велиева начала сотрудничать с продюсером Олегом Золотых, работающим с группой Uma2rmaH, и записала с ним мини-альбом в 2021 году, состоящий из шести композиций.

Севиль Велиева: «Новая волна» и другие проекты

В 2021 году Севиль Велиева отправилась на «Новую волну» в Сочи. На международном конкурсе вместе с ней Россию представляли Максим Субачев и группа Grinkevich. Призового места Велиева достичь, увы, не смогла, зато стала обладательницей специального приза в размере 1 млн рублей от спонсора фестиваля.

Осенью сбылась детская мечта Севиль Велиевой: девушка смогла попасть на ТНТ. Она снялась в шоу «Однажды в России», став бэк-вокалисткой в музыкальном номере музыканта Бюджета Распилова «Девочка-ночь», который исполнил Азамат Мусагалиев.

Севиль Велиева: Artik & Asti

Осенью 2021 года группа Artik & Asti распалась — солистка Анна Дзюба объявила об уходе из дуэта. Девушка решила начать сольную карьеру, которую запустила в 2022 году.

Продюсер коллектива и его мужской голос Артем Умрихин поспешил успокоить обеспокоенную публику — дуэт не прекращает существование. Нужно потерпеть, и фанаты увидят новый состав группы.

Оказалось, что на примете у Умрихина уже была претендентка на роль новой Асти. С Севиль Велиевой они «познакомились» на «Новой волне – 2021». Позже певица рассказывала, что впервые увидела дуэт в составе жюри конкурса, но каких-то взаимодействий тогда между ними не произошло.

И спустя несколько месяцев после конкурса Артем Умрихин организовал встречу с Севиль Велиевой. Они смогли обо всем договориться, и в январе уже представили первый совместный клип «Гармония», который снял популярный клипмейкер Алан Бадоев.

«Я очень долго пыталась подобрать слова для этого поста. Чтоб было коротко и глубоко. Чтоб рассказать вам, какими были эти 3 месяца для меня», – написала 21 января 2022 года певица Севиль Велиева у себя в микроблоге. «Пусть это будет красиво и честно.

Добро пожаловать в новую главу, Севиль. С сегодняшнего дня я официально являюсь новой солисткой группы Artik & Asti».

Севиль Велиева: личная жизнь

Певица довольно откровенно ведет свой микроблог в Instagram. Судя по нему, сейчас девушка свободна.

Севиль Велиева сейчас

В настоящее время Севиль Велиева в составе дуэта Artik & Asti готовится представить новые песни. Клим на трек «Гармония», первый в карьере Велиевой в новом статусе, судя по комментариям в Сети, принят публикой тепло.

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