Солнцев о бездомном участнике «Дома-2»: «Вместе с ним из моей квартиры пропала сумка Louis Vuitton!»

Недавно в прессе появилась шокирующая информация, что бывший участник проекта «Дом-2» Илья Григоренко стал бездомным. На социальное дно Илья опустился после развода с женой Аленой Ашмариной, с которой также познакомился на съемках реалити-шоу.

После разрыва с супругой парень надолго пропал, после чего его друзья обратились за помощью в редакцию программы «На самом деле». А через месяц сотрудники Первого канала нашли Илью в тяжелом состоянии. 26-летний, некогда красивый парень, выглядел изможденным и с плешью на голове. Выяснилось, что он просил милостыню и ночевал на улице.

Каким образом Илья Григоренко дошел до такой жизни? И как сейчас ему можно помочь? На эти вопросы ответили бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев и ведущий шоу Андрей Черкасов.

Рустам Солнцев: «Я ничего не хочу слышать о Григоренко»

«Это просто Илью так сняли, похожим на бомжа, но я не верю в эту историю. Они все врут», — заявил в разговоре с Teleprogramma.pro Рустам Солнцев.

— А что же тогда происходит в его жизни на самом деле?

— Не знаю, но из моей жизни Григоренко пропал год назад. Тогда Илья заходил ко мне в гости. И когда он ушел, вместе с ним пропала моя сумка Louis Vuitton, купленная мною в бутике этого бренда в центре Москвы, на Большой Дмитровке. С тех пор я ничего о нем не хочу слышать. А когда-то он был моим корефаном, моим кентом. И все с ним было в порядке.

Андрей Черкасов: «Мы давали Илье Григоренко шанс реанимировать карьеру»

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов считает, что у Ильи Григоренко еще есть шанс все исправить. А программа, вышедшая на Первом канале, наоборот, принесла ему пользу.

«Илья Григоренко был перспективным интересным, пользующимся спросом у других девушек участником нашего проекта. Его папа Михаил очень хотел, чтобы сын занимался хоккеем, но по состоянию здоровья у Ильи этого не получилось. Потом Григоренко встретился с Аленой Ашмариной, они ушли за периметр (переехали из звездного дома — Прим. ред.). И еще у них появилась дочка. Но поскольку Илья не мог обеспечить Алену, они расстались. Такова краткая предыстория.

— А потом Илья Григоренко не смог пережить разрыв…

— После расставания Илья пошел на социальное дно, вниз. Потом мы снова приглашали его в проект, мы даем участнику шанс вернуться и реанимировать свою карьеру, но к нам Илья Григоренко пришел уже совсем другим человеком. Он был обозленный, неуравновешенный, агрессивный.

С Ильей невозможно было вести какой-то вразумительный диалог. Это был совершенно другой человек, который кардинально отличался от того Ильи, который так нам всем нравился. Видимо, что-то сломало его в этой жизни. А уже дальше появились сведения, что он бомжует, испытывает постоянные проблемы с алкоголем, ему нечего есть.

Я слышал, что вышла программа на Первом канале с его участием. Но говорят также, что та передача — отчасти постановка. Создатели программы много что накручивают, ставят и придумывают, поскольку участникам очень хорошо платят за выпуски. Но здесь есть и положительный момент. Я думаю, что Илье хорошо заплатили за появление на экране.

— Но ведь Илья стал человеком без определенного места жительства…

— Я думаю, что это так. Илье действительно негде жить. Отец прекратил с ним общение. С Аленой связи нет. У нее четверо детей, и она счастлива с другим мужчиной.

— Можно ли как-то ему помочь?

— Конечно, можно и нужно. Нельзя смотреть, как люди идут на социальное дно. Наш проект в свое время предложил ему эту помощь. Ни для кого не секрет, что у нас в «Доме-2» all inclusive: у тебя и комната, и крыша над головой и все в порядке. Но Илья не захотел вновь стать участником нашей команды, потому что он на всех злился.

На мой взгляд, в первую очередь помочь Илье Григоренко должен его отец. Понятно, что Илья строил свою жизнь как хотел, и не слушался папу. Но зачем же прекращать общение? Нужно помогать ребенку.

В свое время Михаил купил сыну хорошую машину Porsche cayenne, пусть и подержанную. То есть, он все равно поддерживал Илью, как мог. Но в какой-то момент их общение прекратилось, видимо, потому что Илья Григоренко ослушался папу. Но теперь Михаилу, на мой взгляд, нужно пойти сыну навстречу.

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