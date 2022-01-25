Алибасов о возвращении Федосеевой-Шукшиной из пансионата для пожилых: «Они будут искать более изощренные способы завладеть ее недвижимостью »

В прессе появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина покинула пансионат для пожилых людей«Идиллия», в котором ранее находился актер Леонид Куравлев. На такой шаг она решилась из-за заявления Бари Алибасова-младшего о том, что он собирается вызволить актрису оттуда. Также он пошутил, что в рамках операции спасения даже готов жениться на ней.

А что думает об этой ситуации сама актриса? О самочувствии и планах Лидии Федосеевой-Шукшиной нашему сайту рассказала адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник.

Юлия Вербицкая-Линник: «Лидия Федосеева-Шукшина прервала лечение из-за провокаций Алибасова-младшего»

«После заявления Алибасова-младшего Лидия Николаевна разнервничалась в ожидании провокаций и очередных съемочных групп. Она приняла решение прервать лечение и вернуться домой, в свою квартиру на улицу Бочкова», — сообщила Юлия Вербицкая-Линник. Ситуация крайне стрессовая для нее, потому что человек рассчитывал на отдых и восстановление. Кроме того, у Ольги Васильевны (дочь актрисы — прим. ред) появились признаки простуды, поэтому решение о пансионате было принято и для того, чтобы успеть получить все анализы и убедиться, что это не COVID-19. И если бы он подтвердился, то предоставить время на лечение. К счастью, этот диагноз не подтвердился. Ольга Васильевна чувствует себя прекрасно».

— Из-за чего все-таки Лидия Федосеева-Шукшина вернулась домой?

— Из-за шумихи в СМИ, где Лидию Николаевну стали упоминать в очень неприятном ключе, и из-за высказываний Алибасова-младшего о том, что он готов на ней жениться, она, конечно, очень разволновалась. И прервала свое лечение из-за того, что сейчас начнутся провокации, а вещи подобного рода не могут хорошо сказаться на здоровье. Когда человека начинает накрывать информационная волна в тот момент, когда ему необходим отдых и релакс, то очень тяжело поправиться.

Лидия Николаевна сейчас дома, очень расстроена. Ей обидно, она не верит в добрые намерения со стороны Алибасова-младшего. К тому же я помню, как Лидии Николаевне возвращали квартиру, которой она была лишена. Бари-младший ее неоднократно обижал, оскорблял.

Мы можем предположить, что за всей этой шумихой стоит семья Алибасовых. Вся страна помнит, как Бари настаивал на разводе и говорил, что Шукшины претендуют на его квартиру в Мерзляковском переулке. Возможно, решив свои проблемы, они также продолжают реализовывать планы в отношении имущества Лидии Николаевны. Мы очень внимательно следим за ситуацией и не дадим предпринять никаких незаконных действий.

Бари Алибасов-младший: «Лидию Федосееву-Шукшину вернули обратно из-за моего заявления»

А вот что по этому поводу думает сам Бари Алибасов-младший.

«Вчера Лидия Николаевна позвонила папе, и он спросил ее: «А ты где?» Она же ответила: «Ты знаешь, когда Оля заболела коронавирусом, она срочно отправила меня подальше». То есть, Лидия Николаевна считала, что ее отправили не в дом престарелых, а подальше от дочери. Но сейчас ее срочно вернули обратно, после чего ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник начала давать комментарии СМИ. А для меня очевидно, что Лидию вернули обратно именно из-за моего заявления, что я приеду и женюсь на ней. Сейчас Ольга – официальный опекун Лидии Николаевны, который может отнять ее квартиру, отправить в дом престарелых, накормить шоколадом при сахарном диабете. А если мы с Лидией Николаевной женимся, то я стану тем человеком, который будет распоряжаться тем же самым. Я просто помогаю близкому другу своего отца. Понимая, что эта ситуация может развернуться, Ольга пошла на попятную и выдумала историю про коронавирус».

— Как, на ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие события?

— Я думаю, что сейчас они будут искать более изощренные способы завладеть недвижимостью Лидию Николаевны, пытаться куда-то перевезти ее. Но Алибасовский дамоклов меч уже занесен, и в любой момент может опуститься. Папа каждый день общается с Лидией Николаевной. А я же не упущу случая повыпендриваться перед ним и показать, как я помогаю его друзьям. Пока папа жив-здоров, Лидии Шукшиной нечего опасаться.

Кстати, надо отдать должное Юлии Вербицкой-Линник. Если бы она не посоветовала забрать Лидию Николаевну, то я бы уже был вместе с ЗАГСом в доме престарелых. Молодцы, понимали, чем это все грозит.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что дочь Ольга поместила Лидию Федосееву-Шукшину в частный пансионат «Идиллия», где ранее проходил лечение Леонид Куравлев. При этом в интервью СМИ Юлия Вербицкая-Линник подчеркнула, что это была и воля актрисы. Для Лидии Николаевны подготовили специальную программу ортопедической реабилитации. Шукшина уже обставила свою комнату и привезла из дома некоторые вещи.

Меж тем в комментариях нашему сайту Бари Алибасов-младший отметил, что за время лечения матери Ольга получила возможность переписать ее квартиру на улице Бочкова на себя. А также признался, что готов вызволить Лидию Николаевну из пансионата, а если понадобится, то и жениться на ней.

Практически сразу после этого заявления Лидия Федосеева-Шукшина поспешила покинуть медицинское учреждение.

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