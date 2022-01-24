Моложавая, но полностью седая: как выглядит настоящая мама Пелин Карахан, сыгравшей дочь Хюррем султан

На днях Пелин Карахан поздравила красавицу-маму Нурал Кочигит с днем рождения и поделилась в своем Instagram редкими кадрами с именинницей. Теще бизнесмена Бедри Гюнтая исполнилось 60 лет. В личном профиле микроблога актриса из турецкого сериала «Великолепный век» показала, как выглядит ее родительница в обычной жизни. Многие поклонники тут же подметили, что у Пелин очень приятная и добрая мама, и она совсем не похожа на Хюррем султан — экранную мать Михримах.

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Кстати, на роль Хюррем султан продюсеры выбрали Мерьем Узерли, которая была всего на год старше Пелин Карахан, но это не помешало им сыграть мать и дочь. А вот актриса, которая потом заменила Мерьем на съемочной площадке — Вахиде Гердюм — была значительно старше даже Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана. Эта актриса внешне чем-то походила на родную маму Пелин Карахан.

В свои 60 лет Нурал Кочигит может похвастаться миловидной внешность: мизер морщин на лице, ровная и гладкая кожа, сияющая белоснежная улыбка, идеальные бровки после перманентного макияжа, искусственные ресницы. При всем при этом мама актрисы из «Великолепного века» полностью седая.

«Моей стойкой малышке исполнилось 60 лет! Твоя находчивость, твоя способность позаботиться обо всем и твоя организованность, свет, когда ты выходишь в окружение, озаряет все вокруг. Я рада, что ты моя мама со всеми своими качествами. Без тебя я никогда бы не чувствовала себя такой сильной. Самая энергичная и любящая бабушка моим детям, моя дорогая спутница по жизни, моя единственная и неповторимая мамочка! Думаю, что ты никогда не состаришься, а будешь только молодеть», — так писала актриса о своей маме.

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