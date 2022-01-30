На заграничных курортах звездные дамы активно хвастаются безупречными фигурами

Весь январь российские селебрити купались и загорали на зарубежных пляжах. Знаменитые дамы не без гордости демонстрировали свои стройные фигуры, вызывая восхищение и порой даже удивление поклонников - мол, как им это удается? Мы попытались на этот вопрос ответить.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева отдыхает в Таиланде, где загорает и катается на слоне. Фото сделал муж заслуженной артистки России, который тоже, как и все подписчики Нонны в соцсетях, в восторге от фигуры супруги. В свои 50 актриса такая же стройная, как в молодые годы.

Секрет красоты: массаж и йога; прием пищи небольшими порциями 4 раза в день через 4 часа; отказ от макарон и колбасных изделий.

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева загорает у бассейна на Мальдивах — и кто скажет, что звезде культового сериала «Бригада» уже 45 лет?

Секрет красоты: отличная генетика, отсутствие диет; привычка начинать день со стакана воды.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова на Сейшелах прилично загорела. 44-летняя ведущая умеет выбирать купальники, подчеркивающие объем знаменитой груди.

Секрет красоты: отказ от сахара, дрожжей и мяса; йога.

Анна Семенович

Анна Семенович демонстрирует на яхте в Египте свои пышные формы. Нельзя не отметить стройные накачанные ноги 41-летней певицы — бывшая фигуристка все-таки.

Секрет красоты: регулярные чистки организма в санаториях; исключение из рациона яиц, от которых Анна отказалась после того, как она сдала анализ крови на пищевые аллергены.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева привезла с собой в Мексику креативные пляжные наряды. 30-летняя артистка первую часть дня проводит на пляже, а вторую — на экскурсиях с мамой и братом.

Секрет красоты: отказ от пищи за 4 часа до сна.

Анна Седокова

Анна Седокова в Майами целыми днями валяется на пляже и у бассейна с книжкой. Компанию 39-летней певице составили муж, сын и дочь.

Секрет красоты: тренировки с мужем, профессиональным баскетболистом.

Светлана Лобода

Светлана Лобода на американских пляжах каждый день меняет купальники. 39-летнюю певицу называют тут Мисс длинные ноги.

Секрет красоты: ежедневные тренировки по индивидуальной программе.

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