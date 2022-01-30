На заграничных курортах звездные дамы активно хвастаются безупречными фигурами

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева отдыхает в Таиланде, где загорает и катается на слоне. Фото сделал муж заслуженной артистки России, который тоже, как и все подписчики Нонны в соцсетях, в восторге от фигуры супруги. В свои 50 актриса такая же стройная, как в молодые годы.
Секрет красоты: массаж и йога; прием пищи небольшими порциями 4 раза в день через 4 часа; отказ от макарон и колбасных изделий.
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева загорает у бассейна на Мальдивах — и кто скажет, что звезде культового сериала «Бригада» уже 45 лет?
Секрет красоты: отличная генетика, отсутствие диет; привычка начинать день со стакана воды.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова на Сейшелах прилично загорела. 44-летняя ведущая умеет выбирать купальники, подчеркивающие объем знаменитой груди.
Секрет красоты: отказ от сахара, дрожжей и мяса; йога.
Анна Семенович
Анна Семенович демонстрирует на яхте в Египте свои пышные формы. Нельзя не отметить стройные накачанные ноги 41-летней певицы — бывшая фигуристка все-таки.
Секрет красоты: регулярные чистки организма в санаториях; исключение из рациона яиц, от которых Анна отказалась после того, как она сдала анализ крови на пищевые аллергены.
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева привезла с собой в Мексику креативные пляжные наряды. 30-летняя артистка первую часть дня проводит на пляже, а вторую — на экскурсиях с мамой и братом.
Секрет красоты: отказ от пищи за 4 часа до сна.
Анна Седокова
Анна Седокова в Майами целыми днями валяется на пляже и у бассейна с книжкой. Компанию 39-летней певице составили муж, сын и дочь.
Секрет красоты: тренировки с мужем, профессиональным баскетболистом.
Светлана Лобода
Светлана Лобода на американских пляжах каждый день меняет купальники. 39-летнюю певицу называют тут Мисс длинные ноги.
Секрет красоты: ежедневные тренировки по индивидуальной программе.
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