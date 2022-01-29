Знаменитые собаки, снявшиеся в популярных сериалах

Собака на экране — вариант почти беспроигрышный, поэтому сценаристы так любят строить сюжет вокруг друзей человека. Вот и в сериале «Бим», который совсем недавно увидели телезрители, вновь солировал хвостатый актер. Чем не повод рассказать о нем, а заодно о его четырехлапых коллегах, снявшихся в других известных картинах?

Ландсир Фунтик

Показанный в эфире НТВ сериал «Бим» с Денисом Никифоровым в главной роли рассказывает хорошо знакомую историю о совместных полицейских буднях человека и собаки. Офицер Макар Климов с псом Бимом были «сосланы» в глубинку после романа мужчины с супругой большого начальника. Климов начинает с нуля в отделении полиции одного из курортных городков, где, разумеется, орудует куча преступников разных мастей.

Бим помогает другу как может. На съемках в Крыму в пару Никифорову нашли полуторагодовалого пса редкой породы ландсир (предки огромных ньюфаундлендов) по кличке Фунтик (хотя паспортное имя собаки — Форвард). Режиссер проекта Павел Дроздов отметил, что молодой пес оказался максимально дисциплинированным и честно отрабатывал 12-часовые смены, выполняя за вкусняшки поставленные трюковые задачи.

Помогала съемочной группе профессиональный кинолог Екатерина Мамакина. Ну и, конечно, важен был личный контакт актеров: Денис Никифоров рассказал, что подружился с Фунтиком — ходил с ним гулять и тренироваться, что и обеспечило убедительность героев.

Граф, Рекс и Мухтар

Комедийный детектив «Пес» прожил на НТВ шесть сезонов. И в каждой серии оперативник Макс Максимов (Никита Панфилов) ловил злодеев при поддержке своего мохнатого и зубастого напарника. В первых сезонах служивую играли овчарки Граф Шутц Хунд и Рекс Шутц Хунд, а затем эстафету принял Мухтар, сын Графа.

— Граф буквально с полуслова все понимал, — вспоминал с сожалением Панфилов. — Но, к несчастью, он умер. И на службу взяли сына Графа. По характеру он, конечно, совершенно иной. Сначала он был просто фотособакой: красиво сидел, красиво ходил, но абсолютно не понимал, что от него нужно. Когда прошел год, поднаторел и стал близок к папе. С Мухтаром пришлось сложновато. В отличие от Графа он поначалу меня не слушался. Потом все наладилось — я подкупил его колбасой…

Бордер-колли Синергия

Новый мелодраматический детектив канала «Россия 1» «Дама с собачкой» (точная дата премьеры пока неизвестна), как понятно из названия, не смог обойтись без зверушки в одной из ролей. В основе сюжета — ироничная история в стиле Дарьи Донцовой про учительницу математики (Елена Яковлева, на фото — с партнером по съемкам Александром Балуевым), которая стала свидетелем убийства и начала собственное расследование.

Проект снимали в Новороссийске — там собачку для дамы, собственно, и нашли. Помог местный собаковод Игорь Карацуба, предоставивший для съемки бордер-колли по прозвищу Синергия. Или просто Сири.

Надо признать, что Елена Яковлева и Сири легко нашли общий язык. Во-первых, актриса уже снималась вместе с ризеншнауцером в картине «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1982). Во-вторых, Яковлева и сама собак обожает — у нее было как минимум четыре.

Овчарка Лили

Душераздирающая история овчарки Пальмы, которая два года ждала улетевшего на самолете хозяина в аэропорту Внуково, была описана «Комсомольской правдой» еще в 1976 году, однако фильм по этой щемящей истории вышел лишь в2021-м. И роль Пальмы в нем сыграла немецкая овчарка Лили. Между прочим, звезда!

— У Лили более 20 фильмов в творческой биографии, — пояснила «Телепрограмме» дрессировщица собаки Александра Степанова. — На время съемки ей было восемь лет. Обычно собак с детства начинают приучать к этой профессии. Но она отлично справляется, у нее крайне выразительная морда, очень печальные глаза, что безоговорочно работает в кадре. Для выполнения режиссерских задач у нас есть разные предметы типа шариков или вкусняшек — например, она любит курочку вареную.

Что касается питания, то в течение дня Лили ест специальный сухой корм для немецких овчарок. Как правило, работа с актерами начинается еще до съемок, чтобы собака успела привыкнуть. Поэтому мы заранее познакомили Лили с мальчиком Леней Басовым (исполняет одну из главных человеческих ролей в «Пальме»), чтобы она приняла его и была готова к работе.

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