Властелин леса: как сложилась судьба Льва Лещенко

Юбилей певец отметит, как и положено артисту, на сцене, представив поклонникам программу «Созвездие Льва». В этот день прозвучат песни, которые знает вся страна: «Родительский дом», «Соловьиная роща», «День Победы» и многие другие. Но много ли мы знаем о том, что происходит в жизни народного артиста РСФСР за пределами сцены? Самое время пролистать страницы биографии замечательного певца.

Хор, спорт и голод

Мама Левы Клавдия Петровна родила его в далеком 42-м дома — ехать в больницу испугалась из-за бомбежек и страшного холода. Принимали его две соседки. Вскоре Клавдия Петровна умерла — мальчику на тот момент было 1 год и 8 месяцев.

После этого к ним переехала бабушка по материнской линии Татьяна, чтобы помогать отцу со Львом и его старшей сестрой Юлей. Однако бабушка была глубоко верующим человеком, а Валерьян Лещенко служил в НКВД, поэтому они не ужились — вскоре бабушка вернулась из Москвы в Рязань. Ну а Валерьян через три года после смерти первой супруги вновь женился.

Рос Лева в Москве в двухэтажном деревянном доме на 2-й Сокольнической улице. Времена были тяжелые, но иногда Лева попадал на пир — его приглашали в гости две интеллигентные соседки по коммуналке, те самые, которые принимали его при рождении: поили чаем, на фарфоровую тарелочку выкладывали тонко нарезанные ломтики докторской колбасы.

Лещенко не любит жаловаться на голодные времена: «Я был рад любой заботе — покормили и ладно, и скорее во двор к ребятам. Как и большинство тогдашних мальчишек, шатался с друзьями по улицам, этакий шаляй-валяй. Выпивать начал рано, чуть ли не в четвертом классе, катался на трамвайной подножке…»

Когда Лева был уже подростком, его отец получил отдельную двушку в кирпичном доме у метро «Войковская», где жили известные советские тренеры и спортсмены. Кто-то из них обратил внимание на рослого здорового парня и порекомендовал его в секцию водного поло. Но после того как тренер от злости засадил ему мячом в голову, Лещенко ушел в баскетбольную секцию. Баскетбол Лева полюбил: во дворе его загородного дома есть кольцо, с помощью которого юбиляр много лет отрабатывает трехочковые. Помимо спорта, маленький Лева пел в хоре во Дворце пионеров, выступал в самодеятельности.

Детей нет, родни много

Во взрослой жизни главный человек для певца — супруга Ирина, с которой юбиляр прожил 43 года. А вот детей у пары нет. Ирина Павловна не скрывает, что отсутствие детей было проблемой, но, увы, современных репродуктивных технологий в прежние времена не было: «По молодости это было тяжело принять…

Сейчас появились технологии для этого, но, к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше… Но я переживаю до сих пор…» Лев Валерьянович подчеркивал, что отсутствие детей не повлияло на отношения с супругой: «Тогда я понимал, что это проблема, которую мы должны вместе преодолеть. И мы ее преодолели».

Мало кто знает, но наследники, пусть и не прямые, у Льва Валерьяновича есть. У Лещенко две сестры, Валентина и Юлия. У Валентины есть дочь Лера, ей 32 года, она директор крупной компании по производству шоколада. Сын Юлии, 56-летний Андрей, по образованию экономист. У него есть дочь Маша, у которой, в свою очередь, две девочки — 8-летняя Кира и 11-летняя Мира. Лещенко старается помогать родне — кого на работу устроит, кому денег на большую покупку добавит.

Властелин леса

Зарабатывает Лещенко не только концертами. У артиста уже больше 20 лет есть бизнес во Владимирской области. Певец купил мебельную фабрику, модернизировал ее — теперь это Владимирский лесопромышленный комбинат. В этот бизнес Лещенко привлек племянника Андрея — он руководит предприятием. Лев Валерьянович недавно признался: «В 97-м году я занимался всякими перестроечными делами. Время было тяжелое, тогда я еще определялся, хочу ли быть артистом. Начинал развивать бизнес… Сейчас он у меня есть, и еще какой: большой лесопромышленный комплекс!»

Плавали — знаем!

За здоровьем Лещенко следит: не переедает, делает зарядку. В теплое время года вместе с женой Лев Валерьянович любит поплавать в море. Недавно летом Лещенко во время одного из долгих заплывов потерял дорогущий перстень Cartier. Вдвоем с женой стали нырять — пару часов принимали вынужденные водные процедуры. И нашли!

Что касается алкоголя, то тут у артиста есть свой рецепт. О нем он узнал от своего ларинголога, который ему сказал: «Лева, никогда не пейте крепкие напитки, это на связки плохо влияет. Попробуйте коньяк разбавлять водой. Тогда почувствуете, что и аромат, и вкусовые качества сохраняются, а настроение приходит такое же». Мэтр может себе позволить 50 — 100 граммов за вечер: «Кайф от коньяка такой же, зато крепость меньше. О таком методе писала Франсуаза Саган в романе «Немного солнца в холодной воде». Попробовал — и понравилось».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале