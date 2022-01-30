Кто из звездных красавиц уже успел обзавестись внуками

Работа на сцене - нелегкий труд. Постоянные репетиции, перелеты, концерты, съемки - все это выдержит не каждый, и уж точно не каждый сможет при этом выглядеть, что называется, на миллион долларов.

А ведь есть и другая часть жизни — семья, дети и, не поверите, внуки. Действительно, многие артистки, которых мы хорошо знаем, талантом и внешностью которых восхищаемся, уже стали бабушками, хотя называть их так ну совсем не хочется.

Мария Шукшина (54 года)

Мария в своем сравнительно юном возрасте уже опытная бабушка: в 2015 году дочь Анна подарила маме внука по имени Вячеслав (говорят, подросший парень уже серьезно похож на бабушку), а в 2018-м старший сын актрисы Макар стал папой малыша, которого назвали Марком. В обоих внуках Шукшина души не чает и всегда с радостью публикует в своих соцсетях фотографии мальчишек.

«Мы поздравляем нашего родного мальчика, которого очень-очень любим, и желаем ему быть сильным, стойким, никогда не продаваться и не продавать святое за 30 сребреников, несмотря на все искушения! — вот такими серьезными словами поздравила с двухлетием бабушка Марка. — Желаем ему всегда жить собственным трудом и помнить, что слова «честь, совесть и достоинство» — не пустой звук!»

Алена Бабенко (49 лет)

Артистка «Современника», звезда таких фильмов, как «Водитель для Веры», «Жесть» и «О чем еще говорят мужчины», уже шесть лет как бабушка. Единственный сын Никита с невесткой Саломеей осчастливили актрису, родив мальчика и дав ему аристократическое имя Теодор.

«Эти скоростные дети сделали меня бабушкой, и это круто!» — так в соцсетях подписала фото с малышом заслуженная артистка России.

Алена признавалась, что «безмерно счастлива» быть бабушкой: ей нравится гулять с Теодором, воспитывать его и читать ему сказки. Пару лет назад, еще до начала пандемии, они с внуком вместе отдыхали в Грузии.

Валерия (53 года)

Вечно молодая Валерия, кажется, и прабабушкой будет выглядеть ровно так же, как и 20 лет назад. 1 января 2021 года певица узнала, что у младшего сына Арсения и его жены Лианы родилась дочь по имени Селин. Специально для малышки певица устраивает домашние концерты, заваливает ее подарками.

«Нашей любимой Селинке исполняется годик, — написала Валерия, комментируя фото с первого дня рождения девочки. — Солнце наше, радость бесконечная, счастье безграничное — как здорово, что она появилась в нашей жизни. Спасибо нашим деткам за такой драгоценный подарок! Я поначалу думала: «Какой кошмар! Как я по отношению к себе это вообще озвучу? Многие действительно не хотят, чтобы их называли бабушками. А сейчас, если честно, все равно. Бабушка я только для Селин, для остальных ничего же не поменялось. Поэтому какая разница?»

Лера Кудрявцева (50 лет)

Иногда судьба расставляет праздники по календарю совсем рядышком, чтобы хорошие люди имели возможность чаще встречаться. Так было и с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, ставшей бабушкой на следующий же день после своего сорок седьмого дня рождения. Вот это дубль!

Молодая бабуля сразу же признала, что внук Лев — лучший подарок от сына Жана. Между прочим, малыш всего на 2,5 месяца старше Маши, дочери Леры от хоккеиста Игоря Макарова. То есть Лев родился, когда бабушка была беременной. В шутку ведущая называет себя «бабой Лерой» и «нетипичной бабушкой»: не пичкает малыша едой, не вяжет носки. Кудрявцевой больше нравится определение «работающая молодая мама».

Светлана Бондарчук (53 года)

Мирно разошедшаяся с Федором Бондарчуком светская львица и с недавних пор youtube-блогер любит и путешествовать, и красиво одеться, и внуков нянчить. Хотя, глядя на максимально открытые фотографии Бондарчук в Инстаграме, не каждый смог бы определить в ней бабушку.

Тем не менее уже 10 лет Светлана находится в этом счастливом статусе. Сын Сергей подарил ей двух внучек — Маргариту (8 лет) и Веру (6 лет). Девочек ультрасовременная бабушка балует модными подарками, а еще походами на спектакли — например, в Большой театр на «Щелкунчика».

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