Чем удивит девятый сезон «Склифосовского»
Видео
Как организовать смысловые наборы для хранения предметов в доме
Видео

Кто из звездных красавиц уже успел обзавестись внуками

Работа на сцене - нелегкий труд. Постоянные репетиции, перелеты, концерты, съемки - все это выдержит не каждый, и уж точно не каждый сможет при этом выглядеть, что называется, на миллион долларов.

Кто из звездных красавиц уже успел обзавестись внуками
Знаменитые звездные бабушки. Фото: Инстаграм

А ведь есть и другая часть жизни — семья, дети и, не поверите, внуки. Действительно, многие артистки, которых мы хорошо знаем, талантом и внешностью которых восхищаемся, уже стали бабушками, хотя называть их так ну совсем не хочется.

Мария Шукшина (54 года)

Первого внука Шукшиной подарила дочь Анна... Фото: Инстаграм
Первого внука Шукшиной подарила дочь Анна… Фото: Инстаграм

Мария в своем сравнительно юном возрасте уже опытная бабушка: в 2015 году дочь Анна подарила маме внука по имени Вячеслав (говорят, подросший парень уже серьезно похож на бабушку), а в 2018-м старший сын актрисы Макар стал папой малыша, которого назвали Марком. В обоих внуках Шукшина души не чает и всегда с радостью публикует в своих соцсетях фотографии мальчишек.

«Мы поздравляем нашего родного мальчика, которого очень-очень любим, и желаем ему быть сильным, стойким, никогда не продаваться и не продавать святое за 30 сребреников, несмотря на все искушения! — вот такими серьезными словами поздравила с двухлетием бабушка Марка. — Желаем ему всегда жить собственным трудом и помнить, что слова «честь, совесть и достоинство» — не пустой звук!»

Алена Бабенко (49 лет)

Алена Бабенко. Фото: Инстаграм
Алена Бабенко. Фото: Инстаграм

Артистка «Современника», звезда таких фильмов, как «Водитель для Веры», «Жесть» и «О чем еще говорят мужчины», уже шесть лет как бабушка. Единственный сын Никита с невесткой Саломеей осчастливили актрису, родив мальчика и дав ему аристократическое имя Теодор.

«Эти скоростные дети сделали меня бабушкой, и это круто!» — так в соцсетях подписала фото с малышом заслуженная артистка России.

Алена признавалась, что «безмерно счастлива» быть бабушкой: ей нравится гулять с Теодором, воспитывать его и читать ему сказки. Пару лет назад, еще до начала пандемии, они с внуком вместе отдыхали в Грузии.

Валерия (53 года)

Валерия. Фото: Инстаграм
Валерия. Фото: Инстаграм

Вечно молодая Валерия, кажется, и прабабушкой будет выглядеть ровно так же, как и 20 лет назад. 1 января 2021 года певица узнала, что у младшего сына Арсения и его жены Лианы родилась дочь по имени Селин. Специально для малышки певица устраивает домашние концерты, заваливает ее подарками.

«Нашей любимой Селинке исполняется годик, — написала Валерия, комментируя фото с первого дня рождения девочки. — Солнце наше, радость бесконечная, счастье безграничное — как здорово, что она появилась в нашей жизни. Спасибо нашим деткам за такой драгоценный подарок! Я поначалу думала: «Какой кошмар! Как я по отношению к себе это вообще озвучу? Многие действительно не хотят, чтобы их называли бабушками. А сейчас, если честно, все равно. Бабушка я только для Селин, для остальных ничего же не поменялось. Поэтому какая разница?»

Лера Кудрявцева (50 лет)

Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм

Иногда судьба расставляет праздники по календарю совсем рядышком, чтобы хорошие люди имели возможность чаще встречаться. Так было и с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, ставшей бабушкой на следующий же день после своего сорок седьмого дня рождения. Вот это дубль!

Молодая бабуля сразу же признала, что внук Лев — лучший подарок от сына Жана. Между прочим, малыш всего на 2,5 месяца старше Маши, дочери Леры от хоккеиста Игоря Макарова. То есть Лев родился, когда бабушка была беременной. В шутку ведущая называет себя «бабой Лерой» и «нетипичной бабушкой»: не пичкает малыша едой, не вяжет носки. Кудрявцевой больше нравится определение «работающая молодая мама».

Светлана Бондарчук (53 года)

Светлана обзавелась статусом бабушки почти 10 лет назад. Сейчас Рита и ее младшая сестра Вера уже серьезно подросли. Фото: Инстаграм
Светлана обзавелась статусом бабушки почти 10 лет назад. Сейчас Рита и ее младшая сестра Вера уже серьезно подросли. Фото: Инстаграм

Мирно разошедшаяся с Федором Бондарчуком светская львица и с недавних пор youtube-блогер любит и путешествовать, и красиво одеться, и внуков нянчить. Хотя, глядя на максимально открытые фотографии Бондарчук в Инстаграме, не каждый смог бы определить в ней бабушку.

Тем не менее уже 10 лет Светлана находится в этом счастливом статусе. Сын Сергей подарил ей двух внучек — Маргариту (8 лет) и Веру (6 лет). Девочек ультрасовременная бабушка балует модными подарками, а еще походами на спектакли — например, в Большой театр на «Щелкунчика».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале

Тэги

Алена БабенкоВалерияЛера КудрявцеваМария ШукшинаСветлана Бондарчук