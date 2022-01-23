Развод с Жидковым, материнство и роман со звездой «Кухни»: как сейчас выглядит 39-летняя Татьяна Арнтгольц

Актриса дважды стала мамой. У нее есть дочка Маша от первого брака, и сын Данила - от Марка Богатырева.

В свои 39 лет Татьяна Арнтгольц сумела построить головокружительную карьеру на ТВ. Она активно снимается в сериалах и кино, играет в театре, вместе с Александром Лазаревым — младшим ведет программу «Жди меня».

Интересно складывалась и личная жизнь красавицы-блондинки. Одним из самых ярких романов Татьяны стали отношения с коллегой по творческому цеху Иваном Жидковым. Дело дошло и до свадьбы. Правда, спасти брак молодой семьи не могло даже появление общего ребенка — дочка Марии. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Развод дался паре нелегко. Однако ради общей дочери Маши экс-супруги решили сохранить дружеские отношения. Как позже в одном из своих интервью говорил Жидков, к Татьяне он относится по-особенному, она ему не чужой человек.

Сегодня, спустя годы, бывшие супруги иногда встречаются в театральном пространстве. Они всегда рады видеть друг друга. Жидков после развода сошелся с моделью Лилий Соловьевой, которая подарила ему сына Степана.

К тому же, родители Татьяны Арнтгольц соседствуют с близкими Ивана Жидкова. Все они живут в Калининграде. Поэтому, когда внучка Маша приезжает на малую родину своей семьи, она гостит у бабушки и дедушки со стороны мамы и отца.

Свое женское счастье Татьяна Арнтгольц обрела в браке со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым. Муж актрисы прекрасно поладил с дочерью своей возлюбленной — Марией. У пары подрастает общий сын Данила.

Несмотря на то, что Татьяна Арнтгольц уже не та миловидная девушка, которую поклонники впервые увидели в сериалах, она остается весьма и весьма привлекательной. Да юность ушла, актриса дважды побывала замужем, родила двоих детей, но Татьяна может дару фору сверстницам там, где речь заходит о моложавости и элегантности.

Так, жена Марка Богатырева со всеми мелкими мимическими морщинками и более зрелым взглядом, выглядит ничуть не хуже, чем когда она была молоденькой девушкой, приехавшей покорять столицу. Она все еще хороша и очаровательна.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!