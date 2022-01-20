Миндалевидные глаза, ни одной морщинки на лице! Как сейчас выглядит 58-летняя Елена Изаксон

Жена именитого композитора и музыканта Дмитрия Маликова словно «заморозилась». Она выглядит точно так же, как и 15 лет назад.

Дмитрий Маликов вот уже более тридцать лет счастлив в отношениях с Еленой Изаксон. У пары двое общих детей. Дочка Стефания училась в МГИМО на факультете зарубежной журналистики и занялась своим бизнесом: открыла бутик с авторскими нарядами для юных девушек. А сын Марк пока еще стишком мал, ему всего три годика.

В одном из интервью Дмитрия Маликов признался, что отцовство в молодости и в более зрелом возрасте отличается осознанностью. Ведь когда у них с Еленой появилась дочь, сам музыкант был еще молоденьким парнем. Сейчас все иначе: в 51 год певец более серьезно относится к отцовству. Ему важно быть с сыном на одной волне, подмечать все то, что интересно Марку.

А как сейчас выглядит красавица-жена Дмитрия Маликова? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro. В свои 58 лет Елена Изаксон может дать фору даже сверстницам своей взрослой дочери. Возлюбленная певца обладает весьма и весьма привлекательной внешностью и стройной фигурой. Моложавая, эффектная и элегантная — она с легкостью влюбила в себя именитого музыканта, за которым охотились многие поклонницы.

Елена может похвастаться завораживающими миндалевидными глазами с пушистыми ресницами — такое ощущение, что жена Дмитрия Маликова «заморозилась». На лице ни одной морщинки, кожа будто светится изнутри, сияющий вид, очаровательная улыбка, брови вразлет, тонкие словно высеченные из мрамора скулы, всегда идеальный макияж и прическа. Еленой Изаксон хочется только восхищаться.

«Всегда одета с иголочки! Элегантная и утонченная», «И дочка, и мама — просто прелесть!!», «Мне всегда нравилась Елена, в свою семью никого не пускает, ссор из избы не выносит», «Димка не зря голову потерял! Изысканная, все при ней», «Такое свежее личико, молодая!», «Глазки горят! Сразу видно, когда женщину любят и боготворят», «В морозилке живет? Возраст над нею не властен», «В чем секрет? Где морщинки??» — написали фолловеры.

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