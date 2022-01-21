Наталья Гулькина рассказала, как на самом деле чувствует себя Марина Хлебникова сейчас

Буквально пару часов назад Марина Хлебникова в своем Инстаграме анонсировала выход нового клипа «Нева». Съемки видео, конечно, проходили в Санкт-Петербурге еще до пожара 18 ноября.

«Чтобы снять клип, вместе со съемочной группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре видео может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым «питерским духом», — написала певица в соцсетях.

Как сейчас чувствует певица? Означает ли выход видео то, что самое страшное миновало и уже можно надеяться на возвращение артистки на сцену? Об этом рассказала ее подруга, певица Наталья Гулькина.

«Мы с Мариной списывались на праздники. Честно говоря, я ей не писала два-три дня, потому что тоже приболела. Все было в порядке, ее даже отпускали из клиники домой. Насколько я знаю, в этой же больнице Марина планирует сделать и пластику», — сообщила Наталья.

— А где сейчас живет Марина? Композитор Дмитрий Чижов говорил, что у друзей.

— Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет, можно сказать, что ходит туда-сюда.

— Как сейчас продвигается сбор денег на восстановление квартиры Марины Хлебниковой, анонсированный Андреем Малаховым?

— Я думаю, ее директор все записывает и ведет статистику. Я же не могу ей позвонить и спросить: «Марина, а кто дал денег, а кто-нет?» У меня был момент, когда я тоже смогла помочь Марине деньгами. Но я знаю, что люди ей вообще активно помогают. Недавно Марина написала благодарственный пост.

— Какое вообще настроение у Марины Хлебниковой?

— Когда она записывает мне голосовые сообщения, я слышу, что у Марины очень бодрый голос. Так что она не настроена очень позитивно, не падает духом и думаю, что скоро выйдет на сцену.

Напомним, 18 ноября, в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, произошел пожар. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика. У артистки были диагностированы ожоги лица, головы, груди. Певица больше месяца провела в больнице, но недавно ее выписали. Андрей Малахов объявил сбор денег на восстановление квартиры Хлебниковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!