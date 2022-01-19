Калашникова об обвинениях Шаляпина в убийстве: «Стал богатым наследником даже без завещания»

В кулуарах обсуждают еще одну шокирующую новость. Певца Прохора Шаляпина подозревают в причастности к смерти супруги-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. Как рассказал программе «На самом деле» троюродный брат артиста Николай Хлякин, Прохор обращался к знакомому фармацевту со странными вопросами.

Например, интересовался у специалиста, как можно незаметно убить человека. Сам Шаляпин объяснил свой интерес волнением за маму. Пару месяцев назад женщину, которая работает сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12, обвинили во взяточничестве и служебном подлоге. И теперь ей грозит реальный тюремный срок.

Певец признается, что очень переживал за то, что его матери могут подмешивать разные вещества в препараты, которые она принимает. По словам артиста, он очень волнуется за здоровье родительницы. Поэтому и возникли такие вопросы.

Однако бывшая помощница Татьяны Клаудии Дэвис подтвердила, что Прохор просил ее подмешивать своей жене в еду некие препараты. Сам же певец свою вину отрицает, говорит, что до сих пор не оправился от гибели любимой супруги.

Способен ли артист на подобное преступление? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к его бывшей возлюбленной, актрисе и светской львице Анне Калашниковой.

«Я уверена, что Прохор не имеет отношения к смерти Татьяны. И это доказано результатами вскрытия покойной. Татьяна умерла от тяжелой формы ковида», — пояснила Анна.

— Как вы думаете, почему вообще возникли такие разговоры?

— Да, сейчас большое внимание к Прохору, поскольку он стал богатым наследником даже без завещания. В марте 2020 года Таня купила в Москве сразу четыре квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей. Таким образом Татьяна хотела вложиться в московскую недвижимость. Но в силу пандемии сама она не могла прилететь в Россию, поэтому и оформила квартиры на Прохора.

Больше ничего Прохору от Татьяны не досталось, да он и сам не претендовал на ее миллионы, у них был брачный контракт. С родителями Тани Шаляпин общается, они к нему тепло относятся, так что не надо делать из Прохора какого-то демона. Да, он предприимчивый парень, но не преступник.

Таня была ему дорога, он до сих пор оплакивает ее кончину. Ему очень одиноко, рядом пока никого не появилось.

Сам же Прохор Шаляпин от комментариев нашему сайту отказался.

Напомним, летом прошлого года Прохор Шаляпин женился на своей возлюбленной Татьяне Клаудии Дэвис. Свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась влюбленным примерно в 15 миллионов рублей.

Спустя три дня после бракосочетания Татьяна почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Вскоре стало известно, что это коронавирус. Поначалу она обратилась к докторам частной клиники, но их лечение не принесло никакого результата. Поэтому 9 августа жену Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали.

В больнице женщину ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. А 25 сентября она умерла, не приходя в сознание. Прохор Шаляпин признается, что переживает уход любимой женщины до сих пор.

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