Анастасия Волочкова о конфликте в самолете: «Нас встречали 20 полицейских! Я что, главный преступник?»

Анастасия Волочкова снова попала в скандал. На этот раз когда летела в Москву с отдыха на Мальдивских островах. На борту самолета балерина отказалась надеть маску, заявив, что стюардессы намеренно спровоцировали скандал.

«Я спустила маску и начала пить кофе. В этот момент к нам подошел стюард Иван с камерой в руках и сказал, что на мне не было маски, и начал грубить, вытягивать на конфликт», — сообщила Настя.

Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до Анастасии Волочковой, чтобы еще раз пролить свет на эту историю.

«Меня забрали в полицию из-за того, что я уступила место мальчику в самолете, — говорит балерина Teleprogramma.pro. — В итоге до пяти утра мы сидели в аэропорту. Конфликт спровоцировал бортпроводник, я в итоге подаю на него в суд».

Волочкова также пояснила, что после того, как она назвала свое имя в самолете, ее обвинили в угрозах.

«При этом в самолете много людей сидели без масок, а пристали ко мне, я же звезда. В этой жизни не прощают успеха, свободы и красоты. Я заплатила за этот бизнес-класс столько, сколько стоил весь мой отдых. Нас встречали 20 полицейских! Я что, главный преступник?» — недоумевает Волочкова.

Напомним, Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивских островах со своим новым мужчиной Сергеем, с которым она познакомилась в шоу «Давай поженимся!». Балерина улетела с возлюбленным сразу после Нового года.

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