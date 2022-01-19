Дело в коньках: как актер Федор Федотов мечтал стать хоккеистом, но оказался на «Ледниковом периоде»

Актер театра и кино Федор Федотов прославился благодаря роли фонарщика Матвея в фильме «Серебряные коньки» в 2020 году. А в 2021 году стал звездой шоу «Ледниковый период». Своим успехам на льду актер обязан хоккейному детству и собирался стать профессиональным спортсменом. Но судьба распорядилась иначе.

Федор Федотов: детство, родители

Федор Михайлович Федотов родился 12 июля 1995 года в Иерусалиме. Отец Михаил Васильевич, писатель, хирург, автор множества книг по раннему развитию детей, и мать Евгения Эдуардовна, театральный критик, в 90-е годы проживали в Израиле. Когда Федору, названному в честь писателя Достоевского, исполнилось 2 года, семья вернулась в Санкт-Петербург.

Здесь у Федора через три года появился брат Петр, и мальчишки стали очень близки. Когда отец поставил на коньки старшего сына и он увлекся хоккеем, за ним потом поспешил и младший. Так они вместе и гоняли шайбу, пока у Пети не сменились интересы.

«Мы с Петей с самого детства играли за одну команду, но потом мой брат выбрал настольный теннис и стал чемпионом города, страны, мастером спорта, игроком сборной», — рассказывал Федор.

Федор мечтал стать хоккеистом команды СКА, но судьба распорядилась иначе. Пока отец водил сына на матчи и возил на тренировки, мама прививала мальчику художественный вкус — водила по театрам и музеям. И по окончании школы юноша выбрал театральный вуз — поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, попав в мастерскую Ларисы Грачевой Вячеславовны, ученицы Георгия Товстоногова.

Федор Федотов: учеба, театр, армия

Курс Ларисы Грачевой стажировался в Театре юных зрителей им. А. Брянцева, и актерский дебют Федотова состоялся как раз на этой сцене уже через два года после поступления, в 2014 году. Студент сыграл спектакль Адольфа Шапиро «Вино из одуванчиков». И по окончании вуза был принят в труппу театра.

Федор Федотов на сцене ТЮЗа был задействован в нескольких спектаклях — «Страдания юного Вертера», «Начало», «Волшебник Изумрудного города», «Зима, когда я вырос».

В 2016 году Федор Федотов вместе с однокурсниками, выпустившись из вуза, создал Социально-художественный театр и совмещал службу в обоих храмах искусства. А на следующий год отправился отдавать долг Родине.

Служил Федотов в поселке Каменка под Санкт-Петербургом минометчиком. Оттуда он затем попал в военный Ансамбль песни и пляски Российской армии, стал командиром отделения. И об армии у него остались теплые воспоминания.

«Мы зимними ночами дежурили на улице, обходили часть, смотрели на звезды и маршировали на пустом ночном плацу, мечтали, молчали, тихо слушали красивую музыку.

И этот год был нам нужен. Мы ждали дембель, но и расставаться было непросто. Теперь встретиться — целое дело, но надо видеться, надо помнить, надо мечтать.

Сколько же всего случилось за этот год», — рассказывал подписчикам актер.

Федор Федотов: карьера

После демобилизации Федотов вернулся на сцены родных театров. К его прошлым добавились роли в спектаклях «Том Сойер», «Алые паруса», «Медовая долина».

За роль в «Алых парусах» Федотов был номинирован на театральную премию «Прорыв», а со спектаклем «Страдания юного Вертера» Федор одержал победу на Молодежной премии Санкт-Петербурга.

В кино Федор Федотов попал в 2018 году. Он был утвержден на небольшую роль студента в сериале «Обратный отсчет». Эпизодически появился актер и в многосерийном детективе «Шерлок Холмс в России» в 2020 году, где составил компанию популярным актерам Максиму Матвееву, Константину Богомолову, Павлу Майкову.

В том же году на большие экраны вышла сказочная история «Серебряные коньки», где Федор Федотов сыграл главную роль. Его дамой сердца стала дочь статусного чиновника Алиса, которую воплотила Софья Присс. По итогам года картина получила национальную премию «Ника» в нескольких номинациях: лучший монтаж, лучшие костюмы и лучшая работа художника.

В 2021 году работа на льду у Федора Федотова продолжилась, актер снялся в сериале про фигуристов «Последний аксель». Съемки прошли на стадионе «Юбилейный», где как раз катался все детство Федотов.

Федор Федотов: личная жизнь

Актер в 2021 году женился на Анастасии Грибовой, с которой учился на одном курсе вуза. Они были знакомы восемь лет и лишь в 2020 году разглядели друг в друге нечто большее, чем просто дружбу.

А уже осенью звезда фильма «Серебряные коньки» сообщил радостную новость: они с женой готовятся стать родителями. Счастливое событие случилось уже в 2022 году, 10 января, жена подарила актеру дочку, которой дали имя Ульяна. Счастливый отец написал в микроблоге:

«Спасибо тебе за все. За эту жизнь, за новую жизнь, за нашу дружбу, за эту любовь, за твои силы и терпение, за твою доброту, за твое великое сердце, за самые чистые и самые небесные глаза на свете. У меня не хватает слов. За всю жизнь я не смогу сказать тебе всего, что должен, не смогу дать столько любви и нежности, сколько должен. Но я попробую. Я люблю тебя!» — написал актер.

Федор Федотов сегодня

Федор Федотов осенью 2021 года стал участником нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале. Актер блестяще стоит на коньках, что уже не раз продемонстрировал в разных кинопроектах, поэтому для него не стало большим преодолением выступать на арене знаменитого шоу. И его рост 175 см и вес 80 кг не стали преградой для успешных прокатов.

Пару актеру театра и кино составила двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. От выпуска к выпуску им удавалось удивлять зрителей и жюри, и в результате поклонники решили, что именно этот дуэт заслуживает победы. В январе 2022 года Федотов и Волосожар поднялись на высшую ступень пьедестала проекта.

За победу на шоу Федотову и Волосожар вручили 1 миллион рублей. Кстати, многих поклонников интересует, сколько зарабатывает актер, но такую информацию он не раскрывает.

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