Агата Кристи отдыхает: какие фильмы можно было бы снять про вдову Александра Градского

Пока следствие разбирается в запутанном деле, Teleprogramma.pro придумала четыре сценария, по которым могла бы развиваться данная история.

С момента похорон Александра Градского не прошло и двух месяцев, а его имя снова в самой гуще событий. Повод, правда, неоднозначный. Вдову певца Марину Коташенко ограбили на крупную сумму. Подстава на дороге, странное ограбление и сразу несколько версий загадочного ЧП.

Все это напоминает хороший сценарий для захватывающего детектива. Однако, как говорят французы Cherchez la femme, что в переводе означает «ищите женщину».

Пока следствие раскручивает эту замысловатую историю, Teleprogramma.pro придумала четыре сценария — как могли бы развиваться события. Маленькое дополнение: если какая-то из версий окажется правдивой, то мы не специально.

Детективная история всегда начинается с зачина

Как все было, согласно данным следствия: Марина Коташенко выехала из своего дома в поселке Новоглаголево Наро-Фоминского района 16 января около 13:00. Вдова отправилась по делам. Свернув на Центральную кольцевую дорогу, спокойно проехала несколько километров, впереди замаячила деревня Жедочи. Вот именно напротив деревенских домиков все и началось.

Женщина почувствовала удар в бок машины и остановилась. «Только этого не хватало», — мелькнуло в голове у Марины.

Она остановила свой «Лексус» и вышла на дорогу осмотреть повреждения. На это и был расчет, трое вооруженных мужчин потребовали Марину сесть за руль и ехать к дому. Сами разместились на заднем сиденье, а жертве пригрозили: пикнешь — лишишься жизни.

Охранник не увидел чужих людей в салоне вдовы и спокойно пропустил машину на территорию поселка. Дальше испуганная вдова отключила сигнализацию в доме и преступники вынесли из особняка сумки со 100 миллионами рублей, которые почему-то хранились не в сейфе!

Дальше — больше: Марина Коташенко довезла грабителей до ближайшей деревни Апрелевки, где они и пересели в свою машину.

Семь часов пострадавшая собиралась с духом и приходила в себя, прежде чем решилась сообщить в полицию.

Итак, вопрос для любителей криминального жанра: что не так? Почему все в один голос говорят об инсценировке? Давайте не будем лезть в следственные дела, а просто представим, какое бы кино из этого вышло.

И перед тем, как перейти к основным сценариям, по которым можно было бы снять детективные сериалы про вдову Градского, ответим на вопрос про деньги под кроватью.

Да, действительно, Александр Градский держал крупные суммы в московской квартире в Козицком переулке. Поговаривают, что после его смерти у вдовы случился конфликт с кем-то из ближайших родственников и она решила перепрятать деньги.

Версия № 1

Детективный сериал «Десять домработников»

Вдова известного музыканта тяжело переживает его смерть. Она была лебединой песней, Музой великолепного композитора и певца. Блондинка моложе своего талантливого супруга на 35 лет и многие не верили в эту любовь. Но в браке родились два чудесных мальчика Александр и Иван.

Когда музыкант умер, младшему Ивану исполнилось только три года. Близкие люди буквально вытягивали Марину из пучины горя. Взяв себя в руки, вдова переехала за город и перевезла в особняк, специально построенный для семьи ее главой, вещи и деньги. Наличка хранилась под кроватью. И сумма была не малой — 100 миллионов рублей, которые хозяин держал дома.

Ограбление, которое состоялось 16 января, было тщательно спланировано. Женщина, пережившая смерть кормильца и оставшаяся одна с маленькими сынишками, снова пережила страшный шок и испуг. Вдова благодарила Бога за то, что осталась жива. Однако Марина понимала, что организовал нападение кто-то близкий. Тот, кто знал, где в доме хранится такая сумма и как обмануть охрану.

Это наталкивает на мысль, что в доме был наводчик, который и рассказал все преступникам. О деньгах наверняка знали домработники, которые ухаживали за огромным особняком.

Кто же этот наводчик? Новый человек из домашнего персонала или старый, готовый «сдать» хозяйку за процент?

Марина нанимает нового работника в дом, чтобы тот под прикрытием выяснил, кто же из персонала вдовы предатель и наводчик. В конце сериала остается лишь два подозреваемых… Хозяйка дома будет очень удивлена и даже шокирована.

Версия № 2

Детективный фильм в двух сериях «Таинственное ограбление в поместье госпожи М»

Молодая вдова Марина Коташенко не находит себе места. Ее любимый муж скончался, оставив после себя ряд недосказанных и неоформленных дел по разделу наследства. Бывшая актриса не знает, как жить дальше. Смерть, хоть и немолодого мужа, но была неожиданной. Даже те 100 миллионов рублей, что композитор передал жене, не были отмечены в завещании, а значит о них никто не знает.

В Сети появляется информация, что молодая супруга перед самой смертью маэстро жила с детьми в коттедже. Начали говорить о том, что Марина и Александр были в ссоре. Маэстро умирал в полном одиночестве. Сама вдова это отрицала.

Сыновья Саша и Иван все время спрашивают про отца, а что может сделать мама ради своих детей? Обеспечить им безбедное детство. Известный музыкант именно на это и откладывал наличные деньги, но не стоит забывать о двух других наследниках — старших детях маэстро.

«100 миллионов должны быть выведены из общего наследства! — подумала вдова, — но как?»

Эти мысли не отпускали ее вплоть до того, как ей на глаза попалась одна интересная сводка из полиции. Женщину ограбили, подстроив ДТП на трассе. Так у молодой скорбящей женщины возник хитроумный план… А дальше вы наверняка догадались.

Версия № 3

Криминальная драма «Большая четверка: дело детей»

На похоронах известного композитора, звезды эпохи советской песни собрались все его друзья и близкие люди. Плакали даже мужчины. Но среди родственников как будто пробежала черная кошка. Маэстро скончался на 73-м году жизни и вроде никого своим завещанием не обидел. Однако молодую, четвертую по счету жену Марину, которая прожила с музыкантом 17 лет, дети от прошлого брака так и не приняли.

Оно и понятно, Марина была старше дочери композитора всего лишь на четыре года. Даже когда у музыканта в новом браке родились два сына, в семейной лодке все сидеть отказывались. Сын и дочь музыканта даже не подошли к вдове на церемонии прощания с отцом.

Через два месяца на Марину нападает банда грабителей и забирает из ее особняка 100 миллионов рублей. Все вокруг говорят о том, что вдова сама инсценировала это ограбление и даже пытаются предъявить ей обвинение. За дело берется нанятый ее лучшим другом частный детектив и бывший полицейский.

Вдова уже все потеряла и должна старшим детям музыканта 40 млн рублей. Где выгода? Детектив выясняет, что особенно ревновала к отцу молодую жену дочь от третьего брака. Так неожиданно стал развязываться клубок событий, полный тайн, ревности и мести от детей погибшей легенды.

Сыщик узнает, что незадолго до смерти композитор хвастался друзьям, которые общаются с его старшими детьми, мол, денег столько в квартире, что их некуда девать.

На чьем же счету оказались украденные миллионы?

Версия № 4

Детективный сериал «Третья девушка»

Умирает известный композитор и музыкант. Через два месяца после его смерти на молодую вдову нападают грабители и похищают 100 миллионов рублей из ее особняка. Все говорит о том, что ограбление тщательно спланировано, а воры хорошо осведомлены о наличии и хранении такой суммы денег. Вдова Марина находится в шоке и не знает, что делать, кому понадобилось планировать такое дерзкое ограбление.

Молодой женщине это не выгодно, детям от прошлого брака достается столько имущества и денег, что жаловаться не приходится.

За годы жизни композитор был женат четыре раза. Третья супруга подарила ему сына и дочь. Даниилу сейчас 40 лет, Марии — 35.

Еще двоих сыновей композитору родила его последняя супруга Марина Коташенко. В 2014 году на свет появился маленький Саша, а в 2018-м — Ваня.

Пятерым законным наследникам достанется недвижимости на 400 миллионов рублей и деньги на банковских счетах, примерно 300 миллионов рублей. Но кто-то должен был проговориться, что в особняке есть наличные.

Марина начинает собственное расследование. В этом ей начинают помогать, некогда ревновавшие ее к отцу дети от третьего брака. А как же иначе? Теперь семье стоит объединиться, чтобы отыскать деньги покойного мужчины.

В это время в Сети появляются слухи, что у умершего мэтра была любовница, но кто она? Возможно, молодая певица, которую композитор заметил в шоу «Голос».

Поговаривают, что пока жена была с детьми в загородном доме, новая возлюбленная жила с мужчиной в его московской квартире.

Именно ей артист и рассказывал все тайны, но в завещание ее имя не внес. Это и стало причиной сумасшедшего плана по восстановлению справедливости бедной девушки…

Напоминаем, эти сценарии — наша фантазия. Вдруг кому-то из сценаристов и режиссеров пригодится!

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