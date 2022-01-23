Где звезды расслабляются после трудового года, выбирая дорогие курорты и изысканный сервис

Азербайджан

Марат Башаров с друзьями и дочерью от первого брака катался на лыжах на горном курорте в Азербайджане. Компания остановилась в пятизвездочном спа-отеле в живописном и спокойном районе в горах к северу от Баку. Днем актер гонял на лыжах, а потом бассейн, баня. В конце путешествия Башаров побывал в старом городе в Баку.

Что почем? Сутки в отеле — от 8 тыс. руб. Перелет бизнес-классом — от 160 тыс. руб.

ОАЭ

Ляйсан Утяшева загорает на фоне небоскребов в Дубае, а фото делает ее муж Павел Воля. Звезды жаловались на дождливую погоду, из-за чего позагорать удалось лишь пару дней. Температура воздуха +24, воды +23. Зато развлечений полно: парки аттракционов, выставки на «Экспо-2020». Поэтому Лера Кудрявцева, Кристина Асмус, Марина Кравец, Александр Ревва, Юрий Жирков с детьми не скучают.

Что почем? Сутки в отеле — от 200 тыс. руб. Перелет бизнес-классом — от 120 тыс. руб.

Россия

Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями отдыхает на горном курорте Архыз. Семья катается на лыжах, ездит на экскурсии, парится в бане. Дибровы отдыхают в отеле друзей. Полина в восторге от гостеприимства Карачаево-Черкесии: «Так могут встречать по-настоящему любящие свою республику люди!»

Что почем? Сутки в отеле — от 5 тыс. руб. Перелет в бизнес-классе на человека туда-обратно — от 75 тыс. руб.

Мексика

Анастасия Ивлеева арендовала в курортном городе Канкун две виллы: для себя и мамы с братом. Температура воздуха +28, воды +26. Днем Настя отдыхает на пляже и экскурсиях с семьей, а вечерами веселится в ресторанах и на дискотеках с другом — с ней в Мексику прилетел блогер Эльдар Джарахов. Эльдара его поклонники и раньше любили, но после хита «Я в моменте» его настигла сумасшедшая популярность. Ивлеева же ценит товарища за чувство юмора.

В Мексике купается и Джиган. Рэпер снял виллу для жены Оксаны Самойловой, четверых детей с нянями и тещи. Самойлова сообщила, что их пару раз обокрали и несколько дней у детей были желудочно-кишечные расстройства, но потом все наладилось.

Что почем? Сутки на вилле — от 30 тыс. руб. Перелет в бизнес-классе туда-обратно — 340 тыс. руб.

Мальдивы

На Мальдивах загорали: Екатерина Стриженова, Иван Янковский, Светлана Иванова, Полина Гагарина с семьями. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина жаловалась, что даже для нее в 2022-м отдыхать здесь на крутых виллах стало дорого — цены на каникулы здесь подняли не в два раза, как обычно, а в три. Но возросшие расходы щедро компенсирует климат: на Мальдивах сейчас температура воды и воздуха +29.

Что почем? Сутки на вилле — от 300 тыс. руб. Перелет бизнес-классом — от 900 тыс. руб.

Франция

В Куршевеле осваивают лыжню Ксения Собчак и Владимир Пресняков с семьями. Катаются с инструкторами Ольга Бузова и Клава Кока. Собчак на релаксе: «Самый лучший отдых для меня — горы, тишина, минимум общения и скоростные спуски». Здесь дорогие бутики, рестораны, много снега и богатых людей.

Что почем? Сутки в отеле — от 60 тыс. руб. Перелет бизнес-классом — от 250 тыс. руб.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.