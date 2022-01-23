Марина Хлебникова: «С моим лицом все в порядке!»

Два месяца назад в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. 56-летняя певица оказалась в эпицентре огня и была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

На прошлой неделе ее выписали из больницы. Появилось множество слухов о причинах пожара и состоянии звезды. Теперь Марина Хлебникова и ее близкие рассказали свою версию ЧП.

Могло быть замыкание

Пожар случился в двухуровневых апартаментах певицы — в свое время Хлебникова купила и объединила несколько квартир на разных этажах. На первом этаже жили родители Марины и ее дочь. Сама певица расположилась на втором. В день пожара она вернулась с гастролей, съездила на такси по делам, а вечером вернулась домой и пошла в свою комнату. После 9 часов вечера именно там началось возгорание. Мама звезды услышала грохот — обвалилась стеклянная дверь — и бросилась в комнату внучки, которая и вызвала пожарных.

На днях Хлебникова по телефону вышла на связь со студией программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» и сообщила свою версию возгорания. Сама Марина ничего не помнит, так как легла спать, а очнулась уже в реанимации: «Дочь Ника рассказала, что на моем этаже загорелось. Допускаю, как это было — я засыпаю под компьютер, на котором включила кино, чтобы заснуть. Скорее всего, я поставила на зарядку телефон. Наверняка еще заряжались приборы, с которыми мы ездили на гастроли. Так как я уснула, то это вполне могло быть короткое замыкание».

До того, как Марина сама заговорила, в СМИ и соцсетях высказывались предположения, что певица заснула с сигаретой. Однако дочь звезды, 22-летняя Доминика, в «Прямом эфире» убеждала публику, что мама никогда не курила в квартире. И в день пожара певица не употребляла алкоголь.

Директор Марины Хлебниковой сообщила о выводах врачей: певица потеряла сознание до начала пожара. Но причину потери сознания пока установить не удалось. Директор рассказала, что за два часа до пожара они обсуждали по телефону детали новогодних выступлений, и голос у звезды был обычный, но уставший.

Короткое замыкание — лишь версия хозяйки. Надо заказывать экспертизу, а сделать это может лишь собственник жилья — Марина Хлебникова займется этим в ближайшее время.

Выгоревшая квартира закрыта — родители певицы вернулись на свою жилплощадь. Огонь не успел перекинуться на первый этаж, но везде было задымление, потом тушили пламя, так что ремонтировать надо все квадратные метры. Хлебникова в семье была единственной кормилицей, поэтому ее подруга неделю назад инициировала через страницу певицы в Инстаграме сбор средств на ремонт.

«Было очень тяжело»

Было много домыслов о состоянии Хлебниковой — якобы сгорело все лицо, целый год она проведет в больнице. 11 января Марина записала аудиосообщение в Инстаграме: «Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому пока поживу у друзей, которые мне помогали все это время. Спасибо всем, что поддерживали меня на протяжении этих очень сложных двух месяцев. Спасибо каждому человеку, кто помогал и помогает мне финансово».

У Марины Хлебниковой было 20% жизнеугрожающих ожогов, но организм справился. «Когда я оказалась в больнице, пробыла в реанимации больше двух недель. Примерно с 5 декабря я оказалась уже в обычном отделении. Была высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать, — рассказала певица. — Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно… Это, конечно, очень тяжело.

Я — в бинтах, а бинты — в йоде — им лечат ожоги. Это отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью — в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, — бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим, друзья у меня замечательные, родители живые и у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!»

Впереди у Марины Хлебниковой реабилитация. Конечно, она мечтает поскорей вернуться на сцену.

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