Что стало с исполнительницами, песни которых заставляют нас ностальгически вспоминать 1990-е

Буквально каждый, кто родился хотя бы в середине 90-х (и тем более, если раньше), отлично помнит и даже может напеть песни «Одинокий голубь», «Ладошки», «На теплоходе музыка играет» или «Я у твоих ног».

Но кто навскидку вспомнит имена исполнительниц этих шлягеров? «Телепрограмма» рассказывает, что с ними стало сейчас.

Яна Будянская («Одинокий голубь»)

Дебютная и единственная пластинка московской певицы Яны Будянской в 1998-м стала мегапопулярной. Ну и что, что музыка как две капли воды была похожа на Don’t Speak группы No Doubt. Зато текст какой пронзительный! «Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня и стучится в дом». Песню артистка написала самостоятельно. Казалось, ну вот оно — огненное начало.

Однако развить успех не удалось. Яна выпустила несколько треков, которые никто и не вспомнит. В 2001 году написала музыку к фильму «Право на выбор» с Ренатой Литвиновой в главной роли, но и кинокомпозитором стать не удалось. После Яна вышла замуж и родила дочь Дашу. До сих пор певица не унывает и продолжает заниматься музыкой: в 2015 году артистка выпустила альбом, композиция с которого («Бункер») даже претендовала на «Золотой граммофон».

1 января текущего года 43-летняя Яна выпустила премьерный трек «Зима», а 8 января — новую песню «Хулио» с припевом «С неба падают звезды — звезды падают с неба». В знак благодарности на странице Будянской ВКонтакте поклонники оставляют ей комплиментарные акростихи.

Светлана Рерих («Ладошки»)

Песню с рефреном «Две ладошки — нежные кошки» тоже помнят все. Только мало кто знает, что автор композиции Светлана Рерих из сибирского Уяра (Красноярский край) шла к этому очень и очень долго. С 14 лет выигрывала вокальные конкурсы, хит-парады молодежных радиостанций на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Подавала очень большие надежды, солировала в Красноярской филармонии и даже получила предложение записать первый альбом в знаменитой московской студии «Союз».

На этой же студии и вышли «Ладошки», ставшие визитной карточкой артистки. После были альбомы, песни с которых в золотую коллекцию, увы, не вошли. Попытка вернуться на сцену случилась в 2011 году, но безуспешно. Теперь в свои 50 Светлана руководит рекламным агентством, обеспечивает пиар-поддержку благотворительным фондам и изучает спортивную психологию. Порой Рерих зовут петь на днях города, от чего она не отказывается. Воспитывает сына Даниила (14 лет).

Ольга Зарубина («На теплоходе музыка играет»)

Ольга Зарубина из Москвы начала петь еще в детском лагере и после окончания медучилища вернулась на сцену. В 1977 году ее выступления в составе группы «Почтовый дилижанс» при московском Главпочтамте услышал Вячеслав Добрынин и позвал в популярный коллектив «Лейся, песня!» (руководил им Михаил Шуфутинский) — именно он и написал для артистки бессмертный хит «На теплоходе музыка играет».

Карьера Ольги летела в космос: концерты в ДК им. Горбунова, в эфире передачи «Споемте, друзья!» и новогоднего «Огонька» (дуэт с мегазвездой Михаилом Боярским), а еще «Песня года». Заметивший певицу Давид Тухманов рекомендовал ее в солистки ВИА «Музыка», где Зарубина выступала до 1980 года. А после развала группы начала петь в Москонцерте — там и познакомилась с начинающим артистом Александром Выгузовым, прославившимся позже как Малинин. Они поженились и прожили вместе три года — в 1985 году, когда певица родила мужу дочь Киру, развелись.

Зарубина начала петь в ресторане гостиницы «Космос». В 1987 году вышла замуж за известного тогда администратора (практически продюсера) Владимира Евдокимова — он и организовал гастроли певице, вернув на сцену. В 1991 году певица с мужем и дочкой Кирой улетели в США, где Ольга работала по профессии — медсестрой.

Вернуться на Родину удалось благодаря ТВ: артистку пригласили участвовать в шоу «Ты — суперстар!» в 2007 году. После смерти мужа в 2008 году вышла за Андрея Салова, бывшего участника «Ласкового мая» и концертного директора Александра Буйнова. Сейчас ей 63. Продолжает выпускать песни и петь на концертах звезд 1980-х.

Наталия Власова («Я у твоих ног»)

С пяти лет ленинградка Наталия Власова ходила в музыкальную школу, а в 17 лет начала писать песни. «Я у твоих ног» стала первой и самой знаменитой. За нее в 1999 году 21-летнюю дебютантку позвали на «Песню года» и после дважды выдали премию «Золотой граммофон».

Власову привечала сама Алла Пугачева: приглашала на «Рождественские встречи» и другие собственные проекты («Фабрика звезд-5»). В 2002 году певица окончила РГПУ им. Герцена по специальности «музыкальное образование».

Записала дуэт с Владимиром Пресняковым, написала музыку к фильму «Школа для толстушек» и «Спарта», выиграла еще несколько вокальных конкурсов. После чего решила двинуться в сторону театра — окончила ГИТИС, выступала на сцене театра этого вуза, сотрудничала с Валентином Гафтом (вместе они записали песню «Вечный огонь»).

При этом петь не бросала и давала концерты в Петербурге. В 2018 году после 20 лет брака рассталась с мужем Олегом Новиковым, которого в свое время увела у другой девушки. От этого брака у певицы дочь Пелагея (15 лет). В январе этого года выпустила дуэт с Димой Биланом «Она любила музыку».

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