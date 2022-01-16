Гладкая кожа без морщин, белые зубки! Как сейчас выглядит 67-летняя Лайма Вайкуле

Латвийская певица по-прежнему хороша собой! С элегантной челкой-шторкой и пучком-«дулькой» на голове Лайма выглядит обворожительно.

Лайма Вайкуле частый гость в подмосковном замке Примадонны в деревне Грязь. При этом латвийская певица пропустила пышное застолье в особняке шоумена Максима Галкина в новогоднюю ночь. И это при том, что Алла Пугачева собрала у себя дома весь свет столичного бомонда: чету Юдашкиных, композитора Игоря Николаева с молодой женой Юлией Проскуряковой, Алину Редель, Кристину Орбакайте с дочкой Клавой и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым, модельера Игоря Гуляева и многих других.

Все веселились до утра, после легкого банкета последовал сытный ужин в столовой у телевизора, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза не хотели пропустить поздравление президента. Уже поздней ночью вся честная компания высыпала во двор замка, чтобы полюбоваться салютом. А вот Лаймы Вайкуле среди гостей видно не было. Судя по свежим кадрам в Instagram латвийской певицы, она отдыхает в горах. Похорошевшей и помолодевшей артисткой восхитился даже Владимир Винокур. «Голливуд!» — воскликнул юморист, осыпая певицу комплиментами.

О том, как сейчас выглядит латвийская певица, читайте на сайте Teleprogramma.pro. В свои 67 лет Лайма Вайкуле может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью.

Будучи яркой блондинкой, певица выглядит гораздо моложе своих сверстниц. Она с легкостью может дать фору даже более юным звездочкам отечественной эстрады. А белоснежные зубки, фирменная хрипотца и обворожительная улыбка — стали изюминкой артистки. Лайма Станиславовна сделала элегантную модную укладку с челкой-шторкой и пучком-«дулькой» на голове. Выглядела певица просто восхитительно.

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