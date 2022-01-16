Уж точно не пельмени и не борщ! Какое блюдо чаще всего подавали к столу султана Сулеймана

Султан Сулейман был неоднозначной личностью: громкие военные походы, масштабные завоевания и единственная слабость — любовь к славянской рабыне, ставшей хасеки Хюррем султан. Историки уверены, что Роксолана уступала в красоте и изяществу своей главной сопернице Махидевран султан, но благодаря мудрости, веселому нраву и обаянию она сумела не только привлечь падишаха, но и стать его главной фавориткой, добившись свадьбы — никаха.

В турецком сериале «Великолепный век» сценаристы подробно описали быт и гаремные устои. А сайт Teleprogramma.pro узнал, какое блюдо было у султана Сулеймана самым любимым. Поклонники исторической ленты в шутку подмечали, что Хюррем султан вполне могла бы внести разнообразие в рацион падишаха, научив поваров готовить блюда, которые были популярны у нее на родине. Однако и сама султанша полюбила восточные угощения. Чаще всего главная хасеки падишаха лакомилась перепелками в гранатовом соусе.

А какое блюдо готовили для султана Сулеймана? Читайте в нашем материале. Кстати, рецепт этого угощения сравнительно прост.

Кефтези по-изимирски

Это очень вкусное мясное блюдо, которое может иметь форму шариков, котлет или биточков. Сначала полуфабрикаты обжариваются, а потом протушиваются в особом овощном соусе. Готовится только из говядины или баранины.

Ингредиенты:

· Фарш – 700 г.

· Лук – 200 г.

· Хлебные крошки – 120 г.

· Молотая паприка – 5 г.

· Помидоры – 3 шт.

· Болгарский красный перец – 5 шт.

· Зелень кинзы и петрушки – 1 пучок.

· Соль и перец по вкусу.

· Томатная паста – 2 столовые ложки.

· Оливковое масло – для обжаривания.

· 1 кг картофеля.

· 500 мл воды.

· 1 куриное яйцо.

· 3 зубка чеснока.

А как готовить?

Лук мелко измельчить и обжарить на 1 столовой ложке масла до золотистого цвета. Половину зелени также измельчить. Смешать фарш, хлебные крошки яйцо, соль, перец, паприку, лук и зелень. Полученную массу тщательно выбить и сформировать битки или мясные шарики. Обжарить их на сильном огне до румяной корочки не прожаривая до конца.

Картофель разрезать на 4 части и тщательно перемешать с томатной пастой и потом обжарить на масле. Такая подготовка овоща позволяет в дальнейшем сохранить ему форму при тушении. Помидоры очистить от кожицы и нарезать крупными кубиками. Болгарский перец запечь на сухой сковороде или в духовке, очистить от кожицы и семян и крупно нарезать. В глубокую посуду укладывают смешанные овощи, сверху выкладывают битки, заливают водой и тушат на среднем огне 1 час. За 20 минут до готовности добавляют измельченный чеснок, а при подаче посыпают зеленью.

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