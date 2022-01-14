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Миловидная блондинка с элегантной внешностью: как сейчас выглядит 41-летняя жена Андрея Малахова

Вместе с мужем-телеведущим Наталья Шкулева насладилась ужином в ресторане, отпраздновав старый Новый год.

Миловидная блондинка с элегантной внешностью: как сейчас выглядит 41-летняя жена Андрея Малахова
Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Фото: Globallookpress.com

Вместе с мужем телеведущим Андреем Малаховым бизнесвумен Наталья Шкулева воспитывает единственного сына Александра. В ноябре мальчику исполнилось четыре годика. О своем наследнике ведущий программы «Прямой эфир» распространяется крайне редко.

По словам шоумена, он не видит смысла публиковать в своем микроблоге фото ребенка, показывая, что ежесекундно происходит в его жизни. Так, к примеру, Малахов подметил, что его подписчикам едва ли будет интересно наблюдать за тем, как их с Натальей сынишка играет в машинки, слушает сказки, кушает по утрам кашку и тому подобное.

11 января Андрей Малахов отпраздновал день рождения, ему исполнилось 50 лет. Время от времени шоумен публикует в микроблоге свежие снимки с любимой женой — бизнесвумен Натальей Шкулевой, она на восемь лет моложе телеведущего. Но это не помешало им построить прочные и гармоничные отношения. Поклонники уверены, что для полного счастья супругам не хватает только лапочки-дочки.

Празднуя с друзьями старый Новый год, шоумен поделился в Instagram редким свежим снимком с возлюбленной. 41-летняя Наталья Шкулева появилась на ужине в фешенебельном ресторане в мерцании золотистых пайеток. Изюминкой образа стали серьги-подвески и яркий макияж в арабском стиле. Возлюбленная шоумена подчеркнула глаза черной подводкой, как это принято у женщин на Востоке. Ансамбль дополнила элегантная прическа с челкой у лица. Жена Андрея Малахова благодаря освежающему блонду может похвастаться моложавой внешностью и утонченной элегантностью.

Телеведущий Андрей Малахов и Наталья Шкулева
Наталья Шкулева с элегантной укладкой и в свете мерцающих пайеток предстала с мужем в ресторане. Фото: Instagram.com/malakhov007

Наталья Шкулева всегда одета с иголочки и как спутница именитого телеведущего выглядит эффектно, стильно и вполне сдержанно — все наряды бизнесвумен отражают ее статус, возраст и положение. Ничего вульгарного, вычурного или безвкусного — это для жены Андрея Малахова табу.

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