«Крутит бедрами в десять раз амплитуднее»: чем удивило шоу «Танцы со звездами»

На канале «Россия» стартует новый сезон известного шоу «Танцы со звездами». На этот раз в паре с профессионалами, победителями танцевальных соревнований на танцпол выйдут актеры Марина Зудина, Дмитрий Харатьян, Валерий Николаев, Мария Миронова, Анатолий Белый, Ольга Медынич, Александра Ребенок, Александра Ревенко, ведущий Владимир Маркони, а также 16-летний певец Ваня Дмитриенко, известный по хиту «Ты Венера, я – Юпитер». Ведущим передачи снова стал Андрей Малахов.

Марина Зудина: «Мне нравится осваивать азы»

У каждого из участников разный танцевальный опыт. Кто-то никогда не занимался хореографией, а кто-то, как, например, Владимир Маркони называет своими базовыми танцами краковяк, полонез и мазурку. Но хотел бы все это сдобрить вальсом, фокстротом, дабстепом, тектоником и чечеткой.

Несмотря на то что танцы — стихия Марии Мироновой, принять участие в проекте она согласилась не сразу. Поскольку, по мнению самой актрисы, за последние два года после родов она выпала из танцевальной формы. Но, как говорит Мария, партнер Евгений Папунаишвили сразу же откачал ее ламбадой и бачатой.

Актер Анатолий Белый признается, что любит танцевать и по возможности делает это дома, в компании и на какой-то вечернике. В любви к искусству Терпсихоры призналась и Марина Зудина. Правда, танцевать ей приходилось только в театральном институте. По словам актрисы, дискотеки и ночные клубы в юности прошли мимо нее.

«Сейчас я радуюсь всему, что происходит на тренировках, всему удивляюсь, получаю от всего удовольствие, открываю для себя нечто новое, прекрасное. Мне нравится осваивать азы, я хочу научиться чему-то абсолютно новому, и этот процесс для меня важнее результата. Мне хочется соответствовать тем людям, которые рядом – партнеру, хореографам, я очень уважаю их труд», — говорит Марина Зудина.

По словам Валерия Николаева, «Танцы со звездами» — это потрясающая возможность для него шагнуть на еще не освоенное поле. Он соприкасался с разными танцами, но вот бальные давались гораздо сложнее.

Говоря о собственном опыте, Александра Ревенко вспомнила только вводный урок в первом классе, когда набирали группу по бальным танцам, но будущая актриса не пошла в нее.

«Думала, что, хотя бы примерно знаю, как выглядит Ча-ча-ча, но сейчас понимаю, что даже те шаги, которые я выучила когда-то очень давно, совсем не те», — поясняет Александра.

Александра Ребенок: «После тренировок мышцы активировались и дали о себе знать»

«В танго не бывает ошибок, не то что в жизни. Если ошибетесь, просто продолжайте танцевать», — говорил герой Аль Пачино в фильме «Запах женщины». Участники шоу на канале «Россия» также стараются следовать этому правилу.

Например, Марина Зудина признается, что пока на тренировках все идет тяжело. Возникают трудности с координацией, задействовано много точек внимания: голова, пресс, спина. К тому же у первого танца, который репетирует актриса, достаточно быстрая музыка, поэтому на первых порах не обходится без помарок.

Но несмотря на все сложности, Марина Зудина каждый день тренируется, продолжает танцевать вместе со своим партнером Максимом Петровым.

Ольга Медынич также признается, что главная трудность для нее – это быстрый темп, заданный ее танцем. На тренировках артистка знакомится со своим телом и понимает, что оно совсем не приспособлено к таким нагрузкам. Несмотря на то что Ольга считает свой номер самым сложным в проекте, она надеется справиться с ним.

Александра Ребенок утверждает, что на тренировках у нее заболели те мышцы, которые она раньше даже не чувствовала. И этому есть свое объяснение.

«Оказалось, что в бальных танцах задействована такая группа мышц, до которых ты никогда в жизни не доберешься на спорте или фитнесе. Они вдруг активировались, стали нагружаться и, конечно, дали о себе знать, — говорит Александра. -После каждой тренировки случается абсолютное счастье, любовь ко всем и всему. На это ощущение подсаживаешься. Поэтому я всем рекомендую заниматься танцами особенно тем, кто очень грустный».

Мария Миронова: «Я хочу, чтобы партнеру было кайфово и легко со мной»

Грустить артистам не дают их партнеры, впрочем, как и наоборот. Например, Мария Миронова признается, что насмерть испугала своего напарника Евгения Папунаишвили заявлением, что собирается импровизировать на танцполе. Однако актриса уверена, что с ней Евгений откроет для себя новые грани творческой свободы.

«Женя – требовательный, но в то же время очень чуткий партнер. Он помогает, поддерживает, аккуратно ведет, он очень тактичный. Конечно, в первую очередь, я хочу, чтобы Жене, как моему партнеру, было очень кайфово и легко со мной!» — говорит Мария.

Группа поддержки Александры Ребенок – это ее семья, дети, муж, родители и партнер по танцполу Михаил Щепкин

«Потому что меня никто в жизни так не поддерживал и не вселял уверенность в себе, как Миша. Миша, терпи! Веди меня, заставляй, ругай и не давай расслабляться!» — призывает Александра.

А вот напарник Александры Ревенко Денис Тагинцев сначала был строг с ней, а потом стал любезен и начал постоянно хвалить.

«Я ему говорю: «Не хвали меня!» И он для меня самый главный конкурент на проекте. Потому что он крутит бедрами в десять раз амплитуднее, чем я», — говорит Александра.

Актер Валерий Николаев не скупится на похвалы для своей партнерши Александры Акимовой. Он признается, что как только услышал, что будет танцевать в паре с Александрой, сразу согласился участвовать в проекте. По словам Валерия, она идеальная напарница, целеустремленный человек, чемпионка мира, грациозная, великолепная, изящная, остроумная.

«Она меня подбадривает, говорит, что я молодец, иногда даже делает это искренне. Понятно, что Александра чувствует себя несколько ограниченно с партнером, который не является профессионалом, но хочется, чтобы эти ограничения становились все меньше и меньше», — говорит Валерий.

Ваня Дмитриенко: «Сделаю все возможное, чтобы победить»

Практически все участники программы признаются, что пришли сюда за новым опытом и радостью процесса. Например, так думает Дмитрий Харатьян. При этом актер признается, что ненавидит конкуренцию и не получает от нее удовольствие.

«Я считаю, что для любого артиста попасть на проект «Танцы со звездами», поработать с профессионалами такого уровня, освоить новую творческую ступень – это подарок судьбы», — отмечает Дмитрий.

А вот самый молодой участник телепроекта Ваня Дмитриенко настроен только на победу.

«Я очень рад, что меня пригласили в «Танцы со звездами», это очень приятно. Но для меня, как и для моей партнерши, очень важна победа. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы мы победили», -твердо говорит музыкант.

Сделать ставки на будущего победителя и определить своего фаворита вы сможете уже в это воскресенье, 16 января в 17.50, включив канал «Россия».

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