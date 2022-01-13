«Устали от неудач»: Плетнева рассказала историю распада и воссоединения группы «Винтаж»

2016 и 2017 годы ознаменовались распадом поп-группы «Винтаж». Ее создатели Анна Плетнева и Алексей Романов покинули проект, но затем, к радости поклонников, воссоединились в 2018-м.

Как и почему успешный коллектив разделился, лишь затем, чтобы понять, что друг без друга им никуда? Этот вопрос Плетневой задали в новом интервью.

«К моменту, когда якобы «распалась» группа «Винтаж», прошло уже тринадцать лет. То есть, тринадцать лет «Винтаж» выпускал хит за хитом, мы были очень успешными… И мне кажется, что мы исчерпали друг друга. При том, что у нас с Лешей были прекрасные отношения. Но мы просто устали от неудач», — заявила Анна в YouTube-шоу «Алена, блин!» «Мы выпустили несколько синглов, они были абсолютно провальными. Столько хейта, столько ужасных комментариев за всю историю группы «Винтаж» не было никогда. И нас это, мне кажется, немножко подломило. Мы не знали, куда идти дальше. И мы решили так. Я ухожу из группы и становлюсь «серьезной певицей» Анной Юрьевной Плетневой — никаких плеток и трусов, женщина в одежде, поющая серьезные песни и баллады. И взяли четырех девочек в группу «Винтаж», решили, что они будут такими новыми, свежими, молодыми, будут петь весь репертуар». «Мы переделали все аранжировки, написали им новую песню «Кто хочет стать королевой», сняли им клип. Мы делали это вместе с Лешей и продюсерским лейблом Velvet Music».

Параллельно Плетнева попыталась построить сольную карьеру, но в новом образе она не смогла почувствовать себя органично.

«А что произошло с девчонками. Они стали ездить по городам, их объявляли: группа «Винтаж». Они выходили на сцену, и что происходило — люди вот так смотрели и говорили: «Ну и где? И чего это вышло?» При том, что уже клип ротировался, мы дали сто пятьдесят тысяч интервью на эту тему, мы всем все объясняли! Но, видимо, мы не учли, не рассчитали, что «Винтаж» — это уже настолько жесткая ассоциация с Аней Плетневой и Алексеем Романовым. Этот образ к тому моменту, видимо, уже настолько был любим людьми, по-другому не скажешь, что они абсолютно не восприняли эту всю историю». «И, в общем, год мы вкладывали огромное количество денег в этот проект, отправляли девчонок на концерты, и каждый раз нам «прилетало» за это жестко. Все были недовольны: организаторы, люди. В нас летели камни. Говорили: «Нас обманули! Второй состав! «Ласковый май» Что это такое?!» И, в общем, все. Через год мы поняли, что мы — так себе продюсеры. Фиговые продюсеры».

Накопившиеся проблемы привели к ссоре Анны и Алексея. Певица пошла на блеф и предложила расстаться, а музыкант неожиданно взял да и согласился. Плетнева испытала шок, когда поняла, что осталась одна. Но целый год бывший дуэт работал как две самостоятельные творческие единицы.

«Весь этот год я жутко страдала, потому что не было моего родного человека рядом. И я еще крестная его дочки. Росла моя девочка, а мы не виделись, не созванивались — все пути были отрезаны, шла такая «холодная война», — вспоминает Анна.

Закончить конфронтацию Плетнева решила на Новый год. Она первая позвонила и сообщила, что приедет. На встрече оба музыканта рыдали и обнимались, а потом решили возродить группу «Винтаж». И сегодня она не просто продолжает существовать, но имеет много творческих планов.

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