Мымре — 43, а Ульяне Андреевне — 35: сколько лет было советским актрисам, когда они играли легендарные роли

В новогодние праздники многие россияне и жители постсоветского пространства по традиции смотрели советские фильмы: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие картины. В число зрителей, хранящих верность этим киношлягерам, вошла и корреспондент Telerogramma.pro.

Однако поедая салат и переключая каналы, я задумалась о насущном: а сколько лет на самом деле было актрисам, сыгравшим в них. Ведь многие героини выглядели гораздо старше своего возраста.

«Служебный роман»

В Интернете популярна хохма: «Смотришь «Служебный роман и понимаешь, что Мымра уже младше тебя. (Хотя данное утверждение не относится к автору этих строк.) По сюжету комедии Эльдара Рязанова Людмиле Прокофьевне Калугиной (Алиса Фрейндлих) было 36 лет. Хотя Новосельцев, узнав возраст начальницы, ошарашенно и смущенно произнес: «Я думал, вам 35…»

Количество лет Калугиной визуально прибавляли сутулость, отсутствие лоска, старомодная одежда, короткая, немодная прическа. Впрочем, все изменилось, когда секретарша Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой научила начальницу быть женщиной. Кстати, самой Лии Меджидовне на момент съемок было 43 года, а Алисе Фрейндлих – на год меньше.

Зрителям вспоминается и другая героиня «Служебного романа» — Ольга Рыжова, блондинка в «жутких розочках», которая буквально преследует своего однокурсника Юрия Самохвалова, занявшего высокий пост в статистическом учреждении. Из-за слишком яркого макияжа и обесцвеченных волос она выглядит как изрядно потрепанная жизнью женщина. На самом же деле актрисе Светлане Немоляевой, сыгравшей эту роль, было всего 40 лет.

«Москва слезам не верит»

«В 40 лет жизнь только начинается. Я это точно знаю», — говорит Катерина, героиня фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». А вот актрисе Вере Алентовой, сыгравшей эту роль, было 37 лет.

Однако ей предстояло показать тернистый жизненный путь, который проходит Катя — от 20-летней наивной девушки до 40-летней руководительницы завода. Раисе Рязановой и Ирине Муравьевой, исполнившим роли подруг героини, было 35 и 30 лет соответственно. Всем актрисам на помощь пришли гримеры и костюмеры.

А вот в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» Муравьевой было 36 лет. Актрисе Татьяне Васильевой, сыгравшей импозантную Сюзанну, которая по сюжету картины учит подругу, как нравиться мужчинам, всего 38. Но ее героиня, несмотря на свою ухоженность, выглядит значительно старше…

Актриса Барбара Брыльска же, исполнившая роль Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», все-таки тянет на свои 34 или даже младше. Кстати, возраст актрисы совпал с возрастом ее героини.

Помните, как персонаж Андрея Мягкова Женя Лукашин спрашивает ее: «Сколько вам лет? 32? 33?» И когда она называет свой истинный возраст, Лукашин продолжает: «А семьи все нет, не сложилось…»

Реплика персонажа, конечно, ранит Надю. В 70-е годы к нестабильному семейному положению относились менее снисходительно, чем сейчас. Ну а возраст около 35 считался чуть ли не критическим для женщины, не успевшей стать женой и матерью…

«Иван Васильевич меняет профессию»

Кстати, именно 35 лет было Наталье Крачковской, когда она сыграла жену управдома Бунши Ульяну Андреевну в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Актриса, возможно, из-за своей комплекции, кажется старше, чем есть на самом деле. Но при этом благодаря тщательно подобранному образу выглядит как роскошная женщина. Недаром за время съемок в этой комедии актриса сменила пять париков.

Настоящие же волосы ей приходилось прятать под плавательную шапочку, а сверху крепилась короткая стрижка под ежик. Правда, подобный головной убор был очень тугим и вызывал у актрисы сильные боли, у нее начался отек. Но Наталья Крачковская мужественно продолжила съемки.

Впрочем, есть и обратные примеры, когда артистки сыграли персонажей значительно моложе себя. Например, Надежда Румянцева исполнила роль 18-20-летней Тоси в фильме «Девчата», когда ей было 32 года. Но этот фактор не вызывает у зрителей никакого диссонанса.

«Золушка»

А вот актриса Янина Жеймо сыграла юную Золушку в возрасте 37 лет. Как вспоминала сама Янина, ей настоятельно советовали отказаться от этой роли. Однако автор сценария картины Евгений Шварц настоял на кандидатуре актрисы, после чего ее одобрил и худсовет.

К моменту съемок в сказке «Золушка» Янина Жеймо пережила блокаду Ленинграда и тяжелое расставание с мужем, из-за которого хотела уйти из жизни. Однако несмотря на все перипетии судьбы, у нее получилось создать образ девушки, искренне верящей в чудеса, в то, что любовь и дружба побеждают любые невзгоды.

Если продолжить тему сказок, то Инне Чуриковой, сыгравшей в фильме «Морозко» Марфушеньку-душеньку, в период съемок был всего 21 год. Говорят, что после выхода этой картины актриса нередко получала письма от недоброжелателей, в которых они отпускали колкие шуточки по поводу ее внешности…

Можно еще много рассуждать о возрасте актрис, сыгравших в наших любимых картинах. Конечно, косметология шагнула далеко вперед, у современных женщин появилось больше возможности ухаживать за собой, чем у их мам и бабушек. Значительно вырос и уровень жизни, также влияющий на внешность человека. Но ведь мы любим эти фильмы не за внешность актеров, а за их талант. А у таланта нет возраста…

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