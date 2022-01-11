Тогда и годы спустя: как Мирослава Карпович выглядела в юности и какой стала сейчас

Мирослава Карпович позиционирует себя, как театральная актриса. Она снимается в кино, но те так часто, как та же Агата Муцениеце. После развода с последней «мажор» Павел Прилучный тут же увлекся актрисой из ситкома «Папины дочки». Мира, так девушку называют друзья и знакомые, с легкостью приняла детей нового бойфренда. У самой Карпович в 35 лет наследников пока нет, но это не мешает ей ладить с чужими отпрысками.

После роли взбалмошной кокетки Маши Васнецовой актриса с головой ушла в театральную сферу. До романа с Павлом Прилучным поклонники не слышали о ее громких романах. В целом, Мирослава очень скрытная там, где речь заходит о личной жизни.

Зато «мажор» успел пооткровенничать с журналистами, рассказав, что их отношения с Карпович это совсем другой уровень. По словам Павла, они оба взрослые люди и ответственно относятся к чувствам друг друга. К тому же, Прилучный просто боготворит свою новую пассию за то, что та много занимается благотворительностью. К примеру, актер уточнил, что большую часть своего заработка Мирослава тратит на то, чтобы помочь нуждающимся.

Если говорить о том, как менялась внешность Мирославы Карпович после съемок в ситкоме «Папины дочки», то можно подметить, что актриса любит экспериментировать с имиджем. Она успела побывать и жгучей брюнеткой, и ангелоподобной блондинкой и светло-русой красавицей с пшеничными волосами.

В свои 35 лет Мирослава Карпович до сих пор может играть девочек-школьниц и все благодаря миловидной внешности, и как сейчас модно говорить, бэби-фейсу или «детскому кукольному личику». Ну а поклонники актрисы с нетерпением ждут, когда Павел Прилучный позовет свою возлюбленную замуж.

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