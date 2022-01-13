Крабы и зеркала: необычные фобии Тома Круза, Памелы Андерсон, Джонни Деппа и других артистов

Многие из них проделывают в кадре удивительные вещи, но при этом до дрожи боятся яиц или своего отражения в зеркале.

Актеры многим из нас кажутся суперлюдьми. Ведь ради своих ролей они толстеют, худеют, меняют акценты, походку, учатся задерживать дыхание на 6 минут. Кажется, для них нет ничего невозможного…

Пока они не сталкиваются на съемочной площадке с иррациональным страхом — со своими фобиями. Конечно, фобии можно лечить, учиться контролировать, но ведь никогда не знаешь, чего может на площадке испугаться твоя ведущая звезда. Специально для продюсеров и, конечно, для всех зрителей, наша подборка самых необычных фобий кинозвезд.

Сэм Клафлин: боязнь крабов

Английский красавчик Сэм Клафлин прославился, когда сыграл бесстрашного и безупречного Финника в серии фильмов «Голодные игры». Актеру потом пришлось проделать долгий путь, чтобы доказать публике, что он не только хорош собой, но еще и сильный драматический актер. Но след франшизы тянется за ним до сих пор, потому что именно в интервью 2013 года, посвященном одной из частей «Игр», Сэм сделал шокирующее признание: он боится гигантских крабов!

Они приходят к нему в ночных кошмарах и пытаются поймать его в замкнутом пространстве. Правда, Клафлин не уточнил размеры этих животных. Но предположил источник своего страха: актер по гороскопу Рак, и, может, поэтому другие ракообразные не жалуют его.

Остается только надеяться, что его психика выдержала съемки в Мексике в новом фильме «Любовь как бестселлер», выходящем в российских кинотеатрах уже совсем скоро — 27 января. Ведь в только этой стране можно наблюдать редчайшее явление — миграцию голубых крабов.

Том Хиддлстон: селахофобия

У этого англичанина, исполнителя пронырливого бога Локи, тоже проблемы с водными обитателями. Актер страдает боязнью акул. Иррациональность его страха подчеркивает тот факт, что Том готов вылететь из любой воды при единственной мысли об акулах, даже если в этих местах акулы вообще никогда не водились.

Любопытно, что фобия киноактера проявляется через кинообразы. Если во время купания Хиддлстон слышит в голове саундтрек «Челюстей», это значит, самое время грести к берегу.

Памела Андерсон: эйсоптрофобия

Любопытным страхом обладает эта одна из самых эффектных актрис 90-х. Казалось бы, с ее внешними данными и ее работой только и делай, что крутись перед зеркалом, но нет! У Памелы — боязнь зеркал и страх увидеть свое отражение в них. Как же актриса узнает, что отлично выглядит? С записи на камеру или с собственных фотографий. Но вот как она покупает одежду или смывает макияж?..

Кстати, психологи связывают эту фобию напрямую с другой ментальной проблемой, дисморфофобией — непринятием своего внешнего облика и озабоченностью своей некрасивостью. Что вполне может объяснять и пластические операции Памелы, и ее всегда искусственный кукольный образ.

Но есть и другой вариант: она просто вампир. Те тоже не жалуют зеркала настолько, что в большинстве мифологий даже не отражаются в них.

Джонни Депп: коулрофобия

От страха перед клоунами, пожалуй, страдает любой человек, который прочитал или посмотрел «Оно» Стивена Кинга. Джонни Депп не раз признавался журналистам, что его боязнь тянется с детства, после первой встречи с рыжеволосым шутником. И хотя образы Деппа часто называют клоунскими, сам актер с таким сравнением готов поспорить.

В качестве лечения своей фобии Депп коллекционирует накладные клоунские носы. Помогает ровно настолько, чтобы не сбегать при виде клоунов, а вежливо и медленно уходить. Но вот что любопытно: боязнь официально до сих пор не зарегистрирована как болезнь в списках всех психиатрических ассоциаций мира. Хотя за ментальное здоровье Джонни мы все равно переживаем.

Том Круз: пеладофобия

Этот актер вот уж точно человек без страхов! 59 лет, а он на крыле летящего самолета сам трюки выделывает. Но стоит ему приземлиться, первое, что он делает, бежит проверять, сколько волос осталось у него на голове. Картина, конечно, утрированная, а вот боязнь облысения — довольно реальная.

Несмотря на уверения всех стилистов, что страх совершенно необоснован, Том скупает всевозможные шампуни, бальзамы, сыворотки и что там еще бывает с пометкой «от выпадения волос». Вы, конечно, помните блестящий выход Круза в фильме «Солдаты неудачи», где он примерил лысину. Терапия не сработала. Хотя роль получилась, надо признать, отменной.

Кристен Стюарт: гиппофобия

Звезда франшизы «Сумерки» своего страха не скрывает. Он у нее довольно логичный: в детстве актриса упала с лошади и сломала локоть. Теперь она боится… нет, не переломов, а лошадей. Гиппофобия не помешала Стюарт сняться в фильме «Белоснежка и охотник», а может, даже и помогла. Ведь такой испуг во время погони не каждый сыграть сможет.

К тому же, в отличие от других участников нашей подборки, Стюарт говорит о своей фобии довольно спокойно: она просто смирилась с тем, что ей суждено погибнуть под копытами лошадей. Мы можем лишь посоветовать актрисе не переезжать в Техас.

Николь Кидман: лепидоптерофобия

Как она во всяких тропиках снимается — вообще непонятно. Актриса на дух не переносит бабочек. Лепидоптерофобия доводит человека до того, что он даже смотреть не может на этих прекрасных созданий. А вот коллекционировать пауков — запросто. Именно такая коллекция имеется в доме у Кидман.

Альфред Хичкок: овофобия

От любопытнейшей фобии страдал этот популяризатор киножанра саспенс. Человек, который умел как никто другой создать на экране напряженную атмосферу и нагнать ужаса, сам до чертиков боялся… яиц!

«Вы видели что-то более гнусное, чем проткнутый яичный желток?» — заявил однажды журналистам Хичкок.

Если верить сэру Альфреду, он за всю свою жизнь не съел ни одной глазуньи, болтуньи или даже омлета. Но если разбираться подробнее, его боязнь называется овофобия и касается она не только яиц, а в целом предметов овальной формы. То есть если вам неприятно видеть дыню, это тоже может быть признаком овофобии.

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