Статная брюнетка с идеальной фигурой: как сейчас выглядит 58-летняя жена Игоря Крутого

В своем микроблоге композитор поделился редкими свежими кадрами, на которых он запечатлен со своей второй половинкой — женой Ольгой.

На днях Игорь и Ольга Крутые отметили важную годовщину — 24 года прошло с того дня, когда они стали мужем и женой. Свои отношения они узаконили в Нью-Йорке, на церемонию позвали только самых близких друзей. Ну а позже закатили пышное торжество на весь мир.

По случаю такого важного события в своем Instagram Игорь Крутой поделился свежими кадрами с моложавой красавицей-женой, показав, как сейчас выглядит его Олюшка. Именно так именитый композитор называет спутницу жизни.

И спустя года в свои 58 лет Ольга Крутая может похвастаться стройной изящной фигурой. Танцуя с мужем, возлюбленная композитора продемонстрировала идеальные формы — осиную талию, красивую линию шеи и декольте, тонкие щиколотки — все без изъяна. Будучи жгучей брюнеткой, Ольга выглядит очаровательно: она свежа, элегантна и может дать фору даже женщинам помоложе.

«Ровно 24 года прошло с того дня, как мы расписались с Олюшкой и стали мужем и женой… Это был какой-то безумный день! В Нью-Йорк прилетели наши свидетели: мой самый близкий друг Ринат Ахметов и самая близкая Олина подруга из Питера, Маша. Мы, впрочем, как и всегда, чуть не опоздали на свою же роспись. Потом выяснилось, что это «историческое событие» никто не увековечивает на фото, и Ринат срочно отправил нашего друга Александра Куюмджи (трагически ушедшего от нас в прошлом году) покупать фотоаппарат и фотографировать. Потом мы впятером сидели в любимом ресторанчике Scalinatella и тихонько отмечали сие событие. А на следующий день загуляли уже со всеми приехавшими из Москвы на «Песню года в Нью-Йорке» артистами! Пролетели эти 24 года как один день, и, находясь сейчас на Карибах, отметили эту дату втроем: Сашенька — оператор съемки, и мы — будущие участники «Танцев со звездами». Жизнь продолжается, и это не мы, а наши дети и внуки повзрослели еще на один год», — такие трогательные строки композитор оставил под свежим постом в микроблоге, показав на видео чувственный танец с женой.

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