Запашный, Немоляева и другие звезды рассказали, как празднуют старый Новый год

Teleprogramma.pro выяснила, как наши артисты проведут ночь с 13 на 14 января.

В ночь с 13 на 14 января на постсоветском пространстве принято отмечать старый Новый год. Кто-то воспринимает этот праздник как бонус к прошедшим новогодним торжествам, для кого-то это обычный день, а третьи вообще забывают про необычную дату. Teleprogramma.pro выяснила, как проводят старый Новый год наши артисты.

Аскольд Запашный: «Некоторые отрицают старый Новый год как форму, но мы к таким не относимся»

Известный дрессировщик, худрук Большого московского цирка Аскольд Запашный положительно относится к встрече старого Нового года, но при этом не воспринимает этот праздник всерьез.

«Мы поздравляем друг друга, настроение у всех поднимается. Но праздничный стол ради этого не делаем. Бывает, что остаются какие-то угощения после новогоднего застолья, если они, конечно, доживают до этого времени, — признается Аскольд Запашный. Некоторые люди в принципе отрицают старый Новый год как форму, считают ее непонятной и ненужной. Мы к таким не относимся, но в то же время не считаем этот праздник чем-то серьезным».

Алексей Ягудин: «13 января находимся в релаксе от новогодних елок»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что наши люди очень любят любые праздники. А повод их отметить можно найти всегда, чтобы даже день взятия Бастилии не впустую прошел, как говорил герой фильма «Любовь и голуби».

«Мы не отмечаем старый Новый год, потому что, как правило, находимся в релаксе от новогодних елок, — отмечает Алексей Ягудин. — Не важно, кто как отмечает, важно, кто как выживает после этих праздников. А в нашей стране мы хоть каждый день можем праздновать все что угодно. Русский человек начинает отмечать праздники с Хеллоуина, делает небольшую передышку к 8 марта, а потом продолжает праздновать».

Роза Сябитова: «Зачем дублировать Новый год?»

Телеведущая Роза Сябитова скептически относится к празднованию старого Нового года. И признается, что вообще забыла о нем.

«Я этот праздник не понимала еще в тот период, когда он был популярен во времена Советского Союза. Новый год у нас один, — говорит Роза Сябитова. — И зачем же еще его дублировать? Я не видела в этом празднике смысловой нагрузки. Для меня это совершенно обычный день. Я бы и не вспомнила о нем, если бы вы не напомнили».

Аналогичную позицию по поводу старого Нового года высказала и телеведущая Анфиса Чехова

«Я даже забыла про его существование. Я и Новый год-то с трудом отмечаю, не люблю этот праздник», — призналась Анфиса.

Светлана Немоляева: «Раньше посиделки на старый Новый год проходили очень весело»

А вот Светлана Немоляева поделилась с читателями нашего сайта сентиментальными воспоминаниями, которые перенесут их в советское прошлое. Актриса отметила, что в прошлые годы народный праздник отмечался с толком, с чувством, с расстановкой, с большим размахом. Но постепенно эта традиция канула в лету.

«Раньше мы любили этот праздник, так же, как и Новый год, а потом постепенно все сошло на нет. Когда-то мы с Сашей (муж Светланы Немоляевой Александр Лазарев-старший. — Прим. ред.) были молодыми. И в Советское время любили посещать замечательные дома: Дом кино, Дом актера, Дом литератора, где накануне, числа 11-го, устраивались посиделки. На такие мероприятия было сложно попасть, но они проходили очень весело. Накрывались столы, все собирались в празднично убранном зале, а вокруг — новогодняя елка, яркие огни… Артисты устраивали и танцы до упаду, и конкурсы, и шарады, пели, выступали на сцене. Девушки надевали новые красивые платья. Я помню, как мой сын впервые вышел в свет именно на такие посиделки. Тогда Новый год был больше домашним праздником, а старый Новый год — общественным. Но со временем все изменилось. Эти дома стали не такими популярными, праздники там больше не проходят. Отмечать старый Новый год — это хорошая советская традиция, но постепенно она забывается».

Почему же вообще этот необычный праздник вошел в наш обиход? Сам Новый год по приказу Петра I начали праздновать на Руси с 1 января 1 700 года, а вот старый Новый год — с 1918 года, когда Советский Союз перешел с юлианского на григорианский календарь. Разница между двумя календарями как раз и составляла 13 дней. То есть, по старому стилю Новый год как раз выпадал на 13 января.

Кроме того, 14 января православные христиане чтят память святого Василия Великого, а вечер 13 января называется Васильевым вечером.

На старый Новый год было принято собираться в тесном семейном кругу, просить прощения у близких и загадывать желания. А в некоторых деревнях и колядовали.

Кстати, старый Новый год отмечается не только в России, как это принято считать. Его также празднуют в Швейцарии, Сербии, Черногории, Македонии и разных постсоветских странах.

Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей со старым Новым годом и желает всех благ!

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