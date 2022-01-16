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Кто из звезд решил подкрепить отношения парными татуировками и что из этого вышло

Может, это прозвучит как предостережение, но парные (то есть одинаковые или связанные друг с другом - и у девушки, и у парня одновременно) тату не помогут укрепить вам отношения.

Кто из звезд решил подкрепить отношения парными татуировками и что из этого вышло
Ольга Бузова. Фото: Инстаграм

Да, это романтично и вроде бы навсегда. Однако стоит только изучить наш обзор, как станет ясно: многих это не уберегло от расставания. Потому что любовь чернилами не нарисовать.

Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов и Давид Манукян

Ольга сделала парные тату с футболистом Дмитрием Тарасовым, но это не помогло — брак распался. Фото: Инстаграм

В определенной степени татуировки определили карьеру Ольги. Ведь именно на имидже брошенной, несчастной, но сильной женщины бывшая ведущая шоу «Дом-2» и построила успех.

Еще до развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она сделала парные тату с мужем — буквы «ОД» и дату свадьбы, то есть «Оля и Дима равно вечная любовь». Но идеальные, как казалось, отношения разрушились через четыре года.

Бузова продолжила тему парных нательных рисунков в отношениях с Давидом Манукяном. Но и тут случился разрыв. Даже дополнительное тату с сердечком и именем любимой не помогло - Давид Олю из сердца выкинул. Фото: Инстаграм
Бузова продолжила тему парных нательных рисунков в отношениях с Давидом Манукяном. Но и тут случился разрыв. Даже дополнительное тату с сердечком и именем любимой не помогло — Давид Олю из сердца выкинул. Фото: Инстаграм

Дмитрий ту опрометчивую татуировку закрыл новой (надпись Omnia fert aetas, то есть «Время уносит все»), а Ольга скрывала свое тату повязкой, а теперь, судя по всему, и вовсе свела его.

Позже Бузова повторила ошибку, наверное, думая, что в этот раз точно повезет, и сделала парные тату с блогером Давидом Манукяном. Оля и Дава набили на запястьях знак бесконечности через год отношений.

После парень еще и «усилил» татуировку изображением сердца с именем «Оля», за что в Comedy Club его подколол Гарик Харламов: «Оля не ревнует тебя к руке?» Шутки шутками, а парные тату опять не сработали — Манукян и Бузова разошлись со скандалом.

Айза Анохина и Олег Майами

Айза Анохина и Олег Майами. Фото: Инстаграм

Мало кто мог представить, что бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза Анохина сойдется со смазливым участником шоу «Голос» Олегом Майами. Слишком уж разные.

Татуировки Айзы Анохиной и Олега Майами. Фото: Инстаграм

Однако это случилось как наваждение — так вспоминают мимолетный роман они сами. Тем страннее выглядели их парные татуировки: слово «Китана» (она на руке, он на ноге) стало названием нового трека Олега, который он, как признался, написал за несколько часов. Столь же молниеносными были и их отношения: менее двух лет.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Инстаграм

Яркая актерская пара образовалась на съемках сериала «Закрытая школа»: молодые люди счастливо жили вместе, воспитывали двоих детей, ничего не предвещало беды.

Но однажды Агата и Паша заявили о вынужденной паузе из-за кризиса в отношениях — это было в 2018 году. Отдохнув друг от друга, они снова сошлись и в знак окончательности решения сделали парные тату в виде обручальных колец.

Татуировка Агаты Муцениеце. Фото: Инстаграм

«Это чтобы Паша в следующий раз, когда мы будем ругаться, просто не смог снять кольцо», — пошутила тогда Агата. Но он смог. Летом 2020-го пара развелась. А затем Агата перебила старое тату, изменив изображение кольца то ли на домик, то ли на силуэт волка.

Анастасия Ивлеева и Элджей

Анастасия Ивлеева и Элджей. Фото: Инстаграм

Одна из самых ярких пар нового русского шоу-бизнеса — рэпер Элджей (он же Алексей Узенюк) и блогер Настя Ивлеева — тоже решилась на совместное тату. В знак вечной любви в 2018 году они набили себе одинаковые кольца, сцепленные друг с другом. Через год Леша и Настя узаконили отношения, а в 2021-м расстались.

Татуировки Анастасии Ивлеевой и Элджея. Фото: Инстаграм

Виктория и Дэвид Бэкхемы

Виктория и Дэвид Бэкхемы. Фото: Инстаграм

Бэкхемы — один из немногих примеров, когда татуированные любовью действительно сохранили брак и приумножили то, что имеют. Певица и футболист счастливы вместе уже 22 года.

Образцовая семья — сами красавцы, иконы стиля, да и четверо детей такие же. Парные татуировки никак не помешали их отношениям. Хотя изображения и не совсем идентичные.

Татуировки Дэвида Бэкхема. Фото: Инстаграм

На правой кисти Дэвида находится имя супруги, а Виктория нарисовала на руке инициалы мужа — DB. А еще у нее на запястье отмечена дата свадьбы: «08.05.1997». Может, в этом и есть секрет? Делайте посвященные друг другу тату, но только не одинаковые…

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