Кто из звезд решил подкрепить отношения парными татуировками и что из этого вышло

Может, это прозвучит как предостережение, но парные (то есть одинаковые или связанные друг с другом - и у девушки, и у парня одновременно) тату не помогут укрепить вам отношения.

Да, это романтично и вроде бы навсегда. Однако стоит только изучить наш обзор, как станет ясно: многих это не уберегло от расставания. Потому что любовь чернилами не нарисовать.

Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов и Давид Манукян

В определенной степени татуировки определили карьеру Ольги. Ведь именно на имидже брошенной, несчастной, но сильной женщины бывшая ведущая шоу «Дом-2» и построила успех.

Еще до развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она сделала парные тату с мужем — буквы «ОД» и дату свадьбы, то есть «Оля и Дима равно вечная любовь». Но идеальные, как казалось, отношения разрушились через четыре года.

Дмитрий ту опрометчивую татуировку закрыл новой (надпись Omnia fert aetas, то есть «Время уносит все»), а Ольга скрывала свое тату повязкой, а теперь, судя по всему, и вовсе свела его.

Позже Бузова повторила ошибку, наверное, думая, что в этот раз точно повезет, и сделала парные тату с блогером Давидом Манукяном. Оля и Дава набили на запястьях знак бесконечности через год отношений.

После парень еще и «усилил» татуировку изображением сердца с именем «Оля», за что в Comedy Club его подколол Гарик Харламов: «Оля не ревнует тебя к руке?» Шутки шутками, а парные тату опять не сработали — Манукян и Бузова разошлись со скандалом.

Айза Анохина и Олег Майами

Мало кто мог представить, что бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза Анохина сойдется со смазливым участником шоу «Голос» Олегом Майами. Слишком уж разные.

Однако это случилось как наваждение — так вспоминают мимолетный роман они сами. Тем страннее выглядели их парные татуировки: слово «Китана» (она на руке, он на ноге) стало названием нового трека Олега, который он, как признался, написал за несколько часов. Столь же молниеносными были и их отношения: менее двух лет.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Яркая актерская пара образовалась на съемках сериала «Закрытая школа»: молодые люди счастливо жили вместе, воспитывали двоих детей, ничего не предвещало беды.

Но однажды Агата и Паша заявили о вынужденной паузе из-за кризиса в отношениях — это было в 2018 году. Отдохнув друг от друга, они снова сошлись и в знак окончательности решения сделали парные тату в виде обручальных колец.

«Это чтобы Паша в следующий раз, когда мы будем ругаться, просто не смог снять кольцо», — пошутила тогда Агата. Но он смог. Летом 2020-го пара развелась. А затем Агата перебила старое тату, изменив изображение кольца то ли на домик, то ли на силуэт волка.

Анастасия Ивлеева и Элджей

Одна из самых ярких пар нового русского шоу-бизнеса — рэпер Элджей (он же Алексей Узенюк) и блогер Настя Ивлеева — тоже решилась на совместное тату. В знак вечной любви в 2018 году они набили себе одинаковые кольца, сцепленные друг с другом. Через год Леша и Настя узаконили отношения, а в 2021-м расстались.

Виктория и Дэвид Бэкхемы

Бэкхемы — один из немногих примеров, когда татуированные любовью действительно сохранили брак и приумножили то, что имеют. Певица и футболист счастливы вместе уже 22 года.

Образцовая семья — сами красавцы, иконы стиля, да и четверо детей такие же. Парные татуировки никак не помешали их отношениям. Хотя изображения и не совсем идентичные.

На правой кисти Дэвида находится имя супруги, а Виктория нарисовала на руке инициалы мужа — DB. А еще у нее на запястье отмечена дата свадьбы: «08.05.1997». Может, в этом и есть секрет? Делайте посвященные друг другу тату, но только не одинаковые…

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.