Киркоров купил квартиру детям за миллиард: самые дорогие приобретения наших звезд за прошлый год

Звезды, которые много зарабатывают, могут себе позволить шикарные покупки. Кто же потратился больше всех?

1 млрд рублей: квартира Киркорова

Филипп с детьми живет в подмосковном особняке, также у него есть вилла в Греции и дом в США. Даже в пандемию, когда концертов почти не было, он неплохо зарабатывал, снимаясь в рекламе и выступая на закрытых мероприятиях. Заработанное мудро решил защитить от инфляции — купил квартиру в центре Москвы наследникам.

Дочери певца Алле-Виктории 10 лет, сыну Мартину — 9, а они уже с богатым приданым. Квартиру Киркоров приобрел в Филипповском переулке в районе Арбата, на одном этаже с апартаментами Аллы за млрд руб. Пентхаус площадью 537 кв. м расположен на двух этажах, ремонт шикарный: дворцовый стиль, мозаика, натуральные материалы, дизайнерская мебель.

Кстати, Пугачевой квартиру в доме в Филипповском переулке 15 лет назад подарил экс-зять Руслан Байсаров. Уже разведенный Киркоров тогда поспешил купить в этом доме жилье площадью 260 кв. м, но на другом этаже. И вот в 2021-м удалось отхватить жилплощадь на нужной площадке. И это еще не вся недвижимость поп-короля: у него есть квартира на Земляном Валу, где Филипп жил в годы брака с Пугачевой.

73 млн рублей: дом Гагариной

Полина Гагарина за пару дней до Нового года переехала в дом своей мечты в Подмосковье. Особняк певица строила три года — он огромный, шикарный, расположен в элитном поселке рядом с лесом и водоемом.

Гагарина сама продумывала все детали отделки, интерьера, контролировала каждую розетку и светильник. Проект масштабный — два этажа с панорамными окнами, балконами. На первом этаже кухня и гостиная, на втором — спальни всех членов семьи и для гостей.

Гагарина раньше жила в другом загородном доме — поменьше. А этот особняк строила на года: «Хочется, чтобы было настоящее семейное гнездо, которое перейдет по наследству детям, внукам. Хочу и делаю так, чтобы надолго и качественно». По оценкам экспертов, дом звезды стоит не менее $1 млн.

35 млн рублей: машины Джигана и Галич

Рэпер Джиган сделал шикарный подарок жене — блогеру и бизнесвумен Оксане Самойловой. Матери четверых детей он купил автомобиль Rolls-Royce Ghost.

А вот блогер и телеведущая Ида Галич в разводе, поэтому Rolls-Royce Wraith за 35 млн подарила себе сама.

30 млн рублей: драгоценности Успенской

Любовь Успенская драгоценности себе покупает сама. Певица даже в пандемию много работает — она одна из самых востребованных звезд на частных мероприятиях.

В этом году Любовь удивила изящной змеей на шее. Колье очень дорогое: эксперты оценивают его в сумму от 30 до 35 млн руб. Змея — изделие из белого золота с бриллиантами в 74 карата от итальянских ювелиров.

20 млн рублей: бизнес Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн еще и бизнесмен. В 2020 году он стал совладельцем ресторана. А в 2021-м уже сам открыл частное охранное предприятие, а также заведение общепита. Самые существенные инвестиции были в открытие бургерной — шикарный ремонт помещения, оборудование и прочие расходы — в общей сложности не менее 20 млн руб. Первый год (может, и два) подобные проекты работают, чтобы отбить вложения, и только потом начинают приносить прибыль.

Также Моргенштерн инвестировал в бизнес-проект жены — подарил ей салон красоты, в котором можно сделать маникюр, привести в порядок ресницы и брови. Дилара довольна: «Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет. Но хотелось сделать качественно и с душой — так, чтобы люди приходили в салон не из-за меня, а ради хороших мастеров, удобного расположения и адекватных цен». Этот бизнес подешевле — открытие обходится в среднем в 5 млн руб.

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