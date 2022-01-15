Что стало с популярными девичьими группами из девяностых и нулевых

До сих пор хиты «Ты бросил меня», «Паровозик-облачко» или «Мелом» можно услышать в караоке, по радио или в YouТube, зато имена и лица солисток популярных некогда девчачьих групп мы давно забыли. «Телепрограмма» восстанавливает справедливость: ведь некоторые из них до сих пор поют!

«Сливки» (2000)

В начале была Карина Кокс и ее группа Discovery. Затем к певице присоединились Дарья Ермолаева и Ирина Васильева. Так появилось трио «Сливки» и хиты «Летели недели», «Буду я любить» и др. Их альбомы издавались в Японии, занимали строчки в англоязычных чартах, клипы крутили по MTV, группу снимал на обложку Playboy.

Фронтвумен Карина Кокс пережила смену 10 (!) участниц, среди которых была и жена Сергея Жукова («Руки Вверх!») Регина Бурд. В 2011 году Кокс нашла счастье в браке с Эдуардом Магаевым (DJ Meg), подопечным лейбла Black Star, с которым и подписала контракт. Диджею Кокс родила двоих детей, в 2013 году «Сливки» закрылись.

«Тутси» (2004)

Российская группа, названная вдруг в честь африканского народа, вышла из «Фабрики звезд». Девочек (первый состав: Маша Вебер, Леся Ярославская, Ирина Ортман, Анастасия Крайнова) запустил в большое плавание один из продюсеров телепроекта Виктор Дробыш.

Они выступали (главный хит — «Самый-самый») вплоть до 2012 года, после чего Ярославская вышла замуж за военного, и коллектив было решено закрыть. Но в декабре 2019 года девушки вдруг вспомнили, что умеют петь вместе! «Тутси» снова начали репетировать и выступать — на концертах MTV и церемониях вручения музыкальных премий.

«Ранетки» (2005)

Безоговорочно одна из самых популярных женских российских групп нулевых. Стадионы фанатов («Лужники» и «Олимпийский»), атрибутика (вплоть до школьных дневников и тетрадок), всевозможные премии и награды, даже выступление на разогреве у Бритни Спирс! Чего только не успел увидеть коллектив «ранеток» (это словечко добавляли к имени каждой вокалистки): Алина Петрова, Лена Гальперина, Аня Руднева, Женя Огурцова, Лера Козлова, Наташа Щелкова.

И в сериалах «Ранетки» и «Счастливы вместе» снимались, и музыку к «Кадетству» писали. Всего четыре альбома, но сколько славы! Позже вместо Петровой в группу пришла Лена Третьякова. Именно она в этом году поддержала коллегу Женю Огурцову, выпустившую книгу «Счастливый билет в ад», которая пролила свет на цену бешеного успеха.

По версии Третьяковой, главный продюсер коллектива Сергей Мильниченко (взял в жены гитаристку «Ранеток», которая моложе его на 24 года) контролировал месячный цикл артисток, дарил им фаллоимитаторы и заставлял звать его «Папа Ранетка».

А некоторые другие участники руководящего состава группы склоняли солисток к оргиям. Лену Третьякову якобы «аккуратно подвели» к близости с одним из менеджеров коллектива, когда девушке было 16 лет. Теперь она уверяет, что лечится от этого травматического опыта до сих пор. Группа официально перестала существовать в 2017 году.

«Лицей» (1991)

Девушки учились в Московском детском театре эстрады и были подругами еще до образования группы. Начинали с каверов группы ABBA, а потом перешли к собственному репертуару. Между прочим, в стиле рок — потому что помогали девочкам (Лена Перова, Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили) музыканты «Воскресенья» и «Машины времени» Алексей Романов и Александр Кутиков.

Трио вокалисток блеснуло в программе «Утренняя звезда», а потом перешло на милую попсу. Главной фишкой имиджа девушек были белые рубашки (лицеистки ведь!) и гитары, с которыми все три артистки стояли на сцене в один ряд.

За годы существования «Лицея» состав группы менялся: среди участниц была и Анна Плетнева, которая позже основала «Винтаж». Сейчас «Лицей» продолжает выпускать новую музыку, хотя из знаменитой тройки в составе осталась только Анастасия Макаревич. В 2019 году группа презентовала альбом «Мчится время».

«Стрелки» (1997)

«Ты бросил меня», «На вечеринке» и другие хиты этой группы на дискотеках выучила наизусть вся страна. Коллектив собрал крупнейший в те годы лейбл «Союз». Продюсерам хотелось дать ответ британской группе Spice Girls, но вместо четырех певиц в группу взяли аж семь: Юлию Глебову, Светлана Бобкину, Марию Корнееву, Екатерину Кравцову, Марию Соловьеву, Анастасию Родину и Лию Быкову.

Мало кто помнит их по именам, но пошумели девушки знатно — записывали дуэты с Олегом Газмановым, Игорем Николаевым и другими бессмертными суперзвездами. В интернете можно найти целую «таблицу Менделеева» с ротацией вокалисток в составе «Стрелок». Пожалуй, самая известная из них — Юлия Беретта.

Группа делилась на части («НеСтрелки»), артистки отпочковывались в дуэты («Бридж»), уходили в другие коллективы («Блестящие»). В 2015 году коллектив воссоединился золотым составом. В 2016 году у них вышел альбом «Прости, прощай, не вспоминай», в 2022 году у команды запланировано несколько выступлений на сводных ретроконцертах.

«Девочки» (1999)

Особо не славившаяся суперхитами группа известна тем, что оттуда вышли певица Ирина Дубцова и звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова. Это проект Игоря Матвиенко, проживший всего четыре года и выпустивший один альбом «Не надо жу-жу». Композиции «Ведь я такая красивая сегодня», «Хочу быть птичкой», «Говорила мама» знали многие, но теперь их не помнит уже никто.

Зато Дубцова стала не только певицей, но и успешным и востребованным композитором, Рубцова — актрисой. Да и другие вокалистки группы тоже не потерялись: Татьяна Герасимова построила карьеру телеведущей («Армейский магазин»), Олимпиада Тетерич, больше известная как Липа, тоже ведет шоу («Семь под солнцем», «Новая волна») и даже входила в состав российского жюри «Евровидения-2016».

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