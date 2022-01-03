Живут вдвоем с мамой! Хлопоты как у всех – школа, уроки, друзья: какой выросла 14-летняя Женя Абдулова

Свекровь Юлии Абдуловой не раз говорила о том, что внучка - точная копия ее сына Саши.

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года. Вдова именитого артиста до сих пор хранит память о нем, и остается верна своему чувству. В свои 46 лет Юлия Абдулова одна растит дочку Женечку, которая так поразительно похожа на отца. Избранница ныне покойного артиста предпочитает оставаться в тени, светская жизнь и пиар ее не интересуют. Также поступает и единственная дочка Абдулова.

Так, к примеру, Лариса Долина посетовала на то, что они с Юлией не смогли уговорить девочку сфотографироваться с ними для памятного снимка. Женя категорически отказалась позировать для фото. С журналистами вдова актера также не общается. Но все-таки согласилась прийти в студию программы «Сегодня вечером». И тогда у многих телезрителей появилась возможность увидеть, какой стала повзрослевшая дочка Александра Абдулова. Из ребенка она превратилась в девушку-подростка, ей уже исполнилось 14 лет.

Мама ныне покойного артиста пока сама была жива часто созванивалась с внучкой. Свекровь Юлии Абдуловой постоянно повторяла, что внучка Женечка — точная копия ее сына Саши.

Дочка артиста учится в самой простой школе и пока еще не определилась с будущей профессией. При этом Женя успела дебютировать в кино в фильме Аллы Суриковой. Ну а в будущем дочь Александра Абдулова не исключает, что станет актрисой или же оператором.

Вдова и дочка именитого артиста живут вдвоем в московской квартире, а каникулы проводят на даче. У Жени точно такие же заботы и хлопоты, как и у ее сверстников: школа, уроки, кружки, друзья. А в праздники она вместе с мамой смотрит фильмы с участием Александра Абдулова. Женя с ранних лет знает наизусть все песни из кинофильмов отца.

По материалам «Комсомольской правды».

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