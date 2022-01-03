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Укротила время: как Екатерина Андреева стала лицом Первого канала, почему прослыла вечно молодой и с кем обрела счастье

Знаменитая телеведущая на экране почти четверть века практически не меняется внешне.

Укротила время: как Екатерина Андреева стала лицом Первого канала, почему прослыла вечно молодой и с кем обрела счастье
Екатерина Андреева. Фото: Global Look Press

Екатерина Андреева является лицом Первого канала уже почти четверть века. Ведущая программы «Время», похоже, раскрыла секрет, как остановить стрелки часов и повернуть их вспять — на протяжении многих лет телезрители не перестают наблюдать цветущую и привлекательную Андрееву с голубых экранов.

Мы узнали секрет ее вечной молодости, а также проследили путь становления как тележурналистки.

Екатерина Андреева: детство, родители, настоящий возраст

Сколько на самом деле лет телеведущей Екатерине Андреевой, телезрители гадают не один год. В «Википедии» уже давно указаны две даты рождения – 1961 или 1965 год 27 ноября. Но сама звезда экрана возмущалась, что ей приписали лишние годы. На самом деле родилась журналистка в 1965 году – это выяснилось благодаря данным в ФНС, где есть информация только об одной Екатерине Андреевой, местом работы которой является Первый канал.

Родилась будущая звезда экрана в московской семье заместителя председателя Госснаба СССР Сергея Андреева и инженера ЦКБ «Алмаз» Татьяны Усачевой. У Екатерины есть младшая сестра Светлана, она появилась на свет в 1969 году. И с рождением второго ребенка мать стала домохозяйкой.

Екатерина Андреева в детстве. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

С детства Андреева росла активным ребенком – занималась фигурным катанием, плаванием и даже стала КМС в этом виде спорта, баскетболом. Отец привил ей любовь к закаливанию тела, что и практикует телеведущая по сей день.

Екатерина Андреева в молодости. Фото: Global Look Press

С детства Андреева мечтала стать милиционером. По окончании школы она поступила на юрфак на вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного вуза (сейчас МГЮА). Но поработав в прокуратуре, передумала и пошла на исторический – история ее всегда привлекала.

Екатерина Андреева: карьера

Телеведущей Екатерина Андреева стала, можно сказать, по воле случая. Она узнала, что в городе открылась школа дикторов радио и телевидения, заинтересовалась ими и поступила в 1990 году.

Ее учителем стал Игорь Кириллов, который был для нее не просто наставником, а образцом профессионализма – Андреева загорелась работой на ТВ и смогла пройти конкурс на должность диктора Центрального телевидения.

Екатерина Андреева в 1993 году. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Первые шаги в карьере Екатерина Андреева сделала в 1992 году. Девушка стала ведущей программы «Утро», вечерней передачи «Добрый вечер, Москва», вела экономические новости на РТР.

Екатерина Андреева с Робертом Де Ниро. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

В 1994 году Андреева сначала становится редактором телевизионной службы новостей на ОРТ (ныне – Первый канал), а в следующем году стала ведущей информационной программы «ИТА Новости».

Итоговый ежедневный выпуск новостей «Время» Екатерина Андреева стала вести в 1997 году, заменив Арину Шарапову, и параллельно появлялась в эфире утренних и дневных выпусков. А уже с 1998 года и по сей день является постоянной ведущей вечерней программы.

Екатерина Андреева в студии. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Помимо новостной программы, Екатерина Андреева с 2001 по 2007 годы совместно с коллегой с телеканала «Россия» была ведущей «Прямой линии» президента страны Владимира Путина. В 2004, 2008, 2012 и 2018 годах с тем же напарником комментировала прямую трансляцию инаугурации Президента России.

Екатерина Андреева с Владимиром Путиным. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Телеведущей за карьеру не раз вручались профессиональные и государственные награды. В 2006 году она получила «Орден Дружбы», в 2007 году стала лауреатом премии «ТЭФИ» как ведущая информационной программы.

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Дважды президентом страны ей вручалась благодарность – в 2003 и 2008 годы. А в 2018 году за заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу Андреева получила Почетную грамоту президента РФ.

Помимо этого, в 2010 году Екатерина Андреева вошла в Топ-10 популярных телеведущих России по версии TNS Россия.

Екатерина Андреева: личная жизнь

Первый раз замуж Екатерина Андреева вышла очень рано. Ее избранником стал одноклассник Андрей Назаров. В результате союза у девушки в 1982 году родилась дочка Наталья. Ранний брак распался довольно быстро. И Андреева вообще не комментирует его.

Екатерина Андреева с дочерью Натальей. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Вторым мужем стал серб Душан Перович, бизнесмен. Впервые с ним Андреева повстречалась в 1989 году, когда мужчина был в Москве на деловой встрече. Экранная красотка сразу покорила сердце иностранца, он начал ухаживать за ней и три года добивался расположения. В итоге они поженились и счастливы вместе по сей день. общих детей у пары нет.

Екатерина Андреева и Душан Перович. Фото: Global Look Press

Екатерина Андреева: секреты молодости и красоты, пластика

Когда Екатерина Андреева публикует совместные фото с дочкой, фолловеры едва ли видят в них мать и дочь. С картинок смотрят молодые ровесницы-подружки, настолько свежо выглядит Екатерина.

Екатерина Андреева с дочерью Натальей. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Между тем, Андреева не скрывает своих секретов красоты и вечной молодости. У себя в Instagram звезда делится советами о том, как повернуть время вспять или хотя бы сохранить свежий и цветущий вид.

Очень часто Андрееву обвиняют в увлечениях пластической хирургией. Но сама теледива опровергает слухи. Зато косметолога посещает еженедельно. Она прошла генетический анализ кожи, по которому ей индивидуально прописали процедуры — массажи, маски и другие профессиональные уходы.

Екатерина Андреева выглядит моложе своего возраста. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Вместо ботокса ведущая «Времени» предпочитает иглотерапию для лица — восточная методика помогает усиливать кровообращение, благодаря чему долго сохраняется хороший цвет лица, упругость мышц.

Питаться Андреева предпочитает правильно. Утро она начинает со стакана воды, иногда добавляет лимон. А из рациона исключила майонез, кетчуп, полуфабрикаты, колбасы, сахар, консервы, молоко, кондитерские изделия из магазинов, алкоголь, кофе. Имея рост 176 см, Екатерина Андреева весит 60 килограммов.

Екатерина Андреева регулярно тренируется. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Подтянутой фигуру Андреева делает благодаря тренировкам. Она занимается не только под присмотром тренера, но и самостоятельно. По утрам может начать боксировать или практиковать пилатес, силовые упражнения или кардиотренировки, а по вечером — это йога и китайская гимнастика тайцзицюань.

Екатерина Андреева регулярно занимается стретчингом. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Известно, что у теледивы девять тренировок в неделю. А залог здоровья, по убеждению Андреевой, — это эластичные сухожилия, поэтому в ее жизни так много нагрузок, которые развивают все группы мышц и помогают быть гибкой. Раз в неделю — массаж, который делается нефритовыми и каменными скребками.

Но и вредные привычки у Андреевой есть. В программе «Наедине со всеми» она рассказывала, что обожает сладкое и сигареты. И постоянно борется с ними, но проигрывает.

А еще Андреева советует философски относиться к возрасту: «Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать — а сколько кому-то там лет? Да нисколько! Время — понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел? И вот если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать».

Екатерина Андреева без макияжа. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Поэтому очень часто Екатерину Андрееву в микроблоге можно увидеть без макияжа. Звезда экрана не стесняется показывать себя без фильтров или ретуши, потому что выглядит без преувеличения потрясающе.

Екатерина Андреева сейчас

Телеведущая обожает путешествовать и объехала уже, наверное, всю Россию. Заграницей звезда экрана тоже бывает регулярно, правда, в период пандемии въезд во многие страны ограничен.

Екатерина Андреева обожает путешествовать. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

За жизнью Андреевой онлайн следят более полумиллиона фолловеров. Они следуют за ней в путешествиях, на процедуры, в спортзал или к родным – звезда экрана не боится показывать чуть больше своей частной жизни.

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