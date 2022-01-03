Укротила время: как Екатерина Андреева стала лицом Первого канала, почему прослыла вечно молодой и с кем обрела счастье

Екатерина Андреева является лицом Первого канала уже почти четверть века. Ведущая программы «Время», похоже, раскрыла секрет, как остановить стрелки часов и повернуть их вспять — на протяжении многих лет телезрители не перестают наблюдать цветущую и привлекательную Андрееву с голубых экранов.

Мы узнали секрет ее вечной молодости, а также проследили путь становления как тележурналистки.

Екатерина Андреева: детство, родители, настоящий возраст

Сколько на самом деле лет телеведущей Екатерине Андреевой, телезрители гадают не один год. В «Википедии» уже давно указаны две даты рождения – 1961 или 1965 год 27 ноября. Но сама звезда экрана возмущалась, что ей приписали лишние годы. На самом деле родилась журналистка в 1965 году – это выяснилось благодаря данным в ФНС, где есть информация только об одной Екатерине Андреевой, местом работы которой является Первый канал.

Родилась будущая звезда экрана в московской семье заместителя председателя Госснаба СССР Сергея Андреева и инженера ЦКБ «Алмаз» Татьяны Усачевой. У Екатерины есть младшая сестра Светлана, она появилась на свет в 1969 году. И с рождением второго ребенка мать стала домохозяйкой.

С детства Андреева росла активным ребенком – занималась фигурным катанием, плаванием и даже стала КМС в этом виде спорта, баскетболом. Отец привил ей любовь к закаливанию тела, что и практикует телеведущая по сей день.

С детства Андреева мечтала стать милиционером. По окончании школы она поступила на юрфак на вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного вуза (сейчас МГЮА). Но поработав в прокуратуре, передумала и пошла на исторический – история ее всегда привлекала.

Екатерина Андреева: карьера

Телеведущей Екатерина Андреева стала, можно сказать, по воле случая. Она узнала, что в городе открылась школа дикторов радио и телевидения, заинтересовалась ими и поступила в 1990 году.

Ее учителем стал Игорь Кириллов, который был для нее не просто наставником, а образцом профессионализма – Андреева загорелась работой на ТВ и смогла пройти конкурс на должность диктора Центрального телевидения.

Первые шаги в карьере Екатерина Андреева сделала в 1992 году. Девушка стала ведущей программы «Утро», вечерней передачи «Добрый вечер, Москва», вела экономические новости на РТР.

В 1994 году Андреева сначала становится редактором телевизионной службы новостей на ОРТ (ныне – Первый канал), а в следующем году стала ведущей информационной программы «ИТА Новости».

Итоговый ежедневный выпуск новостей «Время» Екатерина Андреева стала вести в 1997 году, заменив Арину Шарапову, и параллельно появлялась в эфире утренних и дневных выпусков. А уже с 1998 года и по сей день является постоянной ведущей вечерней программы.

Помимо новостной программы, Екатерина Андреева с 2001 по 2007 годы совместно с коллегой с телеканала «Россия» была ведущей «Прямой линии» президента страны Владимира Путина. В 2004, 2008, 2012 и 2018 годах с тем же напарником комментировала прямую трансляцию инаугурации Президента России.

Телеведущей за карьеру не раз вручались профессиональные и государственные награды. В 2006 году она получила «Орден Дружбы», в 2007 году стала лауреатом премии «ТЭФИ» как ведущая информационной программы.

Дважды президентом страны ей вручалась благодарность – в 2003 и 2008 годы. А в 2018 году за заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу Андреева получила Почетную грамоту президента РФ.

Помимо этого, в 2010 году Екатерина Андреева вошла в Топ-10 популярных телеведущих России по версии TNS Россия.

Екатерина Андреева: личная жизнь

Первый раз замуж Екатерина Андреева вышла очень рано. Ее избранником стал одноклассник Андрей Назаров. В результате союза у девушки в 1982 году родилась дочка Наталья. Ранний брак распался довольно быстро. И Андреева вообще не комментирует его.

Вторым мужем стал серб Душан Перович, бизнесмен. Впервые с ним Андреева повстречалась в 1989 году, когда мужчина был в Москве на деловой встрече. Экранная красотка сразу покорила сердце иностранца, он начал ухаживать за ней и три года добивался расположения. В итоге они поженились и счастливы вместе по сей день. общих детей у пары нет.

Екатерина Андреева: секреты молодости и красоты, пластика

Когда Екатерина Андреева публикует совместные фото с дочкой, фолловеры едва ли видят в них мать и дочь. С картинок смотрят молодые ровесницы-подружки, настолько свежо выглядит Екатерина.

Между тем, Андреева не скрывает своих секретов красоты и вечной молодости. У себя в Instagram звезда делится советами о том, как повернуть время вспять или хотя бы сохранить свежий и цветущий вид.

Очень часто Андрееву обвиняют в увлечениях пластической хирургией. Но сама теледива опровергает слухи. Зато косметолога посещает еженедельно. Она прошла генетический анализ кожи, по которому ей индивидуально прописали процедуры — массажи, маски и другие профессиональные уходы.

Вместо ботокса ведущая «Времени» предпочитает иглотерапию для лица — восточная методика помогает усиливать кровообращение, благодаря чему долго сохраняется хороший цвет лица, упругость мышц.

Питаться Андреева предпочитает правильно. Утро она начинает со стакана воды, иногда добавляет лимон. А из рациона исключила майонез, кетчуп, полуфабрикаты, колбасы, сахар, консервы, молоко, кондитерские изделия из магазинов, алкоголь, кофе. Имея рост 176 см, Екатерина Андреева весит 60 килограммов.

Подтянутой фигуру Андреева делает благодаря тренировкам. Она занимается не только под присмотром тренера, но и самостоятельно. По утрам может начать боксировать или практиковать пилатес, силовые упражнения или кардиотренировки, а по вечером — это йога и китайская гимнастика тайцзицюань.

Известно, что у теледивы девять тренировок в неделю. А залог здоровья, по убеждению Андреевой, — это эластичные сухожилия, поэтому в ее жизни так много нагрузок, которые развивают все группы мышц и помогают быть гибкой. Раз в неделю — массаж, который делается нефритовыми и каменными скребками.

Но и вредные привычки у Андреевой есть. В программе «Наедине со всеми» она рассказывала, что обожает сладкое и сигареты. И постоянно борется с ними, но проигрывает.

А еще Андреева советует философски относиться к возрасту: «Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать — а сколько кому-то там лет? Да нисколько! Время — понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел? И вот если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать».

Поэтому очень часто Екатерину Андрееву в микроблоге можно увидеть без макияжа. Звезда экрана не стесняется показывать себя без фильтров или ретуши, потому что выглядит без преувеличения потрясающе.

Екатерина Андреева сейчас

Телеведущая обожает путешествовать и объехала уже, наверное, всю Россию. Заграницей звезда экрана тоже бывает регулярно, правда, в период пандемии въезд во многие страны ограничен.

За жизнью Андреевой онлайн следят более полумиллиона фолловеров. Они следуют за ней в путешествиях, на процедуры, в спортзал или к родным – звезда экрана не боится показывать чуть больше своей частной жизни.

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