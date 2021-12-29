Казино, Харрисон Форд и стокгольмский синдром: как Гарик Харламов встретил 2021 год

В Новый год 2021-го с Гариком Харламовым произошла история, достойная экранизации. Шоумен рассказал ее YouTube-шоу «Зашкварные истории».

«Я боюсь летать на самолетах. Я – аэрофоб. И максимально пытаюсь этого не делать, если меня не подкупить большой суммой денег, — начал историю Гарик. – И был заказчик, просто очень богатый человек, который живет в Соединенных Штатах Америки, и ему периодически бывает скучно. И вот он заказывает, чтобы я полетел в Нью-Йорк и провел Новый год».

Харламов специально завысил цену за перелет, но богача это не остановило. Он заказал на свой корпоратив и «дорогого» Гарика, и Марину Кравец, и других резидентов Comedy Club. В панике шоумен не спал несколько дней, напился перед вылетом успокоительного и проспал всю дорогу.

«Короче, я провожу Новый год, и этот заказчик подходит ко мне и говорит: «Полетели в Лас-Вегас». Я говорю: «Нет». А он говорит пьяный: «А я тебе не отдам гонорар. Отдам его только в Лас-Вегасе».

Гарику пришлось согласиться. Перед вторым полетом он напился алкоголя и горланил песни всю дорогу. А в Лас-Вегасе заказчик заявил, что они будут играть в казино на гонорар Харламова и увеличат его втрое. За три часа шоумен проиграл все деньги, а затем и его наниматель проигрался в пух и прах.

На следующий день они вернулись в Нью-Йорк, в этот раз «нищий» Гарик испытал каждую турбулентность. Пару дней он печально гулял по мегаполису в ожидании рейса в Москву, а на третий день к нему снова заявился заказчик и предложил в качестве извинения доставить его в России на своем самолете, да еще и лично составить компанию, чтобы было не так страшно лететь.

Все хорошо, но только эксцентричный миллионер привез Харламова не на родину, а Исландию – посмотреть на знаменитую Голубую галуну. Хотел сделать сюрприз. Правда, затем с грохотом провалилась – впервые за 25 лет «чудо света» оказалось закрыто на ремонт.

«Ну, раз я Исландии, значит, надо посмотреть Исландию, — продолжает Гарик. – Я выхожу и прямо по коридору (в гостинице, — Прим. авт.) идет Харрисон Форд. Не узнать Харрисона Форда невозможно, я на нем вырос!»

Встреча с кумиром вдохновила Харламова, он решил посмотреть местные красоты, и ему предложили съездить на место, что снималась Стена для сериала «Игра престолов». Из-за погоды сам объект Гарик не разглядел, зато полюбовался северным сиянием и промерз до костей.

«И мы садимся в самолет, опять взлет, опять мне *** (плохо, — Прим. авт.). А я уже принимаю любые правила. Это как стокгольмский синдром – я люблю моего «господина». Если бы мы полетели, на Луну, я бы сказал: «Да». Мы вот так вот сидим, и он говорит: «Может, в Монако?» Я говорю: «Давай в Монако». Он говорит: «В казино?». Я говорю: «Конечно». Мне терять нечего, у меня «минус ноль».

А дальше произошло чудо. В Монако заказчик Харламова за два дня выигрывал обратно все свои деньги, и Гарик даже остался в плюсе. Оттуда наниматель доставил артиста в Москву, а сам еще полетел в Австралию и Корею.

Поездка должна была занять у шоумена четыре дня, но в итоге он мотался по миру неделю. Не смотря ни на что, в конце истории он поблагодарил того богача.

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