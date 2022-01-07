Утка с яблоками и «Картошка» с коньяком: какие блюда готовят наши звездные хозяйки на Рождество

Новогодний стол большинства россиян и жителей стран СНГ, как правило, традиционен. На нем можно увидеть салаты оливье, «под шубой», манты, жареную курочку и т.д. А вот рождественское меню все же может отличаться разнообразием. Teleprogramma.pro попросила наших звездных хозяек поделиться любимыми рецептами блюд, приготовленных специально для Рождества Христова.
Рождественский гусь от Виктории Макарской
«Самое лучшее, что можно сделать на этот светлый праздник, – это приготовить гуся и утку. Моя мама росла в Германии. И сколько я себя помню, жареная курочка или утка прежде всего ассоциировалась у нашей семьи с любым рождественским столом и с детством.
Последнее время мы расслабились, потому что можно купить шикарную готовую утку в маринаде. Но нет ничего вкуснее блюда, приготовленного любящей женщиной, — поясняет Виктория Макарская.
Чтобы птица получилась мягкой, ее нужно минимум сутки, а то и двое подержать в холодильнике. И только потом начинать делать маринад. У каждой хозяйки он может быть разный. Я, например, люблю делать паприку, соевый соус и подсолнечное масло с запахом. Тогда возникает эффект, как будто птица копченая. Но в таком случае не нужно использовать соль и перец.
Какой бы не был маринад, следует обязательно растопить в ладонях кусок сливочного масла и полностью намазать всю птицу. Вот тогда и получится та самая хрустящая корочка.
Можно, конечно, растопить это масло и на плите. Но когда это масло растопит в ладошках сама женщина, любящая свою семью, то все будет намного вкуснее.
И еще хотелось бы сказать о самом главном ингредиенте. Девочки, если у вас болит голова или плохое настроение, если вы с кем-то ругались, просто не заходите на кухню. Потому что все, что вы приготовите, получится отвратительным.
Поскольку у женщин очень подвижная психика, и они подвержены эмоциональным срывам, гормональным фейерверкам, то именно поэтому самые лучшие повара – это все-таки мужчины с более спокойным эмоциональным фоном.
Поэтому я всем желаю рождественского настроения – потому что Рождество – это чудо. Ведь Бог пришел в мир и дал нам всем шанс исправиться и преобразиться. И только вот с этим с прекрасным настроем нужно приступать к готовке. И не важно, какое это будет блюдо, например, печеное яблоко с медом.
Можно взять яблочки, вырезать внутри отверстие, добавить туда мед и посыпать сверху сахарной пудрой и корицей. И вот этот запах корицы на Рождество непередаваем. Можно сделать совсем немножко, но пусть оно пахнет».
Пирожное «Картошка» с добавлением коньячка от Виталины Цымбалюк-Романовской
«Я, конечно, люблю традиционные блюда, но также предпочитаю и экспериментировать. Если говорить о каких-то любимых лакомствах, то я очень люблю пирожное «Картошка», — говорит Виталина Цымбалюк-Романовская.
Его рецепт можно найти в Интернете и любой кулинарной книге. Нужно измельчить печенье с помощью блендера. Затем в любой емкости, например, маленькой кастрюльке, смешать сахар и какао. Причем одну ложку какао необходимо оставить для посыпания пирожных. Затем влить в емкость молоко и перемешать все до однородного состояния, добавить к этой смеси и подсолнечное масло. Довести все до кипения, а потом дать полученной массе остыть.
К оставшемуся какао следует добавить одну столовую ложку измельченного печенья, а к измельченному печенью — остывшую смесь и перемешать все до однородного состояния.
Из полученной массы создаем круглые или овальные пирожные, которые обваливаем в смеси из одной столовой ложки какао и такой же ложки измельченного печенья. Чтобы пирожное держало форму, нужно оставить его в холодильнике хотя бы на час.
Мой секретный ингредиент к этому блюду – это добавление коньячка и сушеной мандаринки. Это современное прочтение классического рецепта».
Утка с яблоками от Марии Ароновой
«Каждый год мы готовим разное. Но вообще очень многие в нашем доме любят утку. Сначала мы ее солим и оставляем на несколько часов, чтобы она немножечко просолилась, — рассказывает Мария Аронова. — Потом мы туда запихиваем яблочки, ничего не добавляя, ставим ее в духовочку и делаем очень вкусненький соус, обязательно с медом.
И на третий час готовки, если утка большая, снимаем фольгу и обмазываем ее медовым соусом. А потом ставим еще минут на двадцать в духовку. И утка зарумянивается. Так мы ее и делаем».
Приятного аппетита. А Teleprogramma.pro поздравляет наших читателей с Рождеством!
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