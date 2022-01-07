Утка с яблоками и «Картошка» с коньяком: какие блюда готовят наши звездные хозяйки на Рождество

Новогодний стол большинства россиян и жителей стран СНГ, как правило, традиционен. На нем можно увидеть салаты оливье, «под шубой», манты, жареную курочку и т.д. А вот рождественское меню все же может отличаться разнообразием. Teleprogramma.pro попросила наших звездных хозяек поделиться любимыми рецептами блюд, приготовленных специально для Рождества Христова.

Первый же совместный трек исполнителей взорвал музыкальные чарты. В беседе с Teleprogramma.pro Вика Макарская назвала встречу с астраханским рэпером Kamazz чудом.

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«Самое лучшее, что можно сделать на этот светлый праздник, – это приготовить гуся и утку. Моя мама росла в Германии. И сколько я себя помню, жареная курочка или утка прежде всего ассоциировалась у нашей семьи с любым рождественским столом и с детством.

Последнее время мы расслабились, потому что можно купить шикарную готовую утку в маринаде. Но нет ничего вкуснее блюда, приготовленного любящей женщиной, — поясняет Виктория Макарская.

Чтобы птица получилась мягкой, ее нужно минимум сутки, а то и двое подержать в холодильнике. И только потом начинать делать маринад. У каждой хозяйки он может быть разный. Я, например, люблю делать паприку, соевый соус и подсолнечное масло с запахом. Тогда возникает эффект, как будто птица копченая. Но в таком случае не нужно использовать соль и перец.

Какой бы не был маринад, следует обязательно растопить в ладонях кусок сливочного масла и полностью намазать всю птицу. Вот тогда и получится та самая хрустящая корочка.

Можно, конечно, растопить это масло и на плите. Но когда это масло растопит в ладошках сама женщина, любящая свою семью, то все будет намного вкуснее.

И еще хотелось бы сказать о самом главном ингредиенте. Девочки, если у вас болит голова или плохое настроение, если вы с кем-то ругались, просто не заходите на кухню. Потому что все, что вы приготовите, получится отвратительным.

Поскольку у женщин очень подвижная психика, и они подвержены эмоциональным срывам, гормональным фейерверкам, то именно поэтому самые лучшие повара – это все-таки мужчины с более спокойным эмоциональным фоном.

Поэтому я всем желаю рождественского настроения – потому что Рождество – это чудо. Ведь Бог пришел в мир и дал нам всем шанс исправиться и преобразиться. И только вот с этим с прекрасным настроем нужно приступать к готовке. И не важно, какое это будет блюдо, например, печеное яблоко с медом.

Можно взять яблочки, вырезать внутри отверстие, добавить туда мед и посыпать сверху сахарной пудрой и корицей. И вот этот запах корицы на Рождество непередаваем. Можно сделать совсем немножко, но пусть оно пахнет».