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Утка с яблоками и «Картошка» с коньяком: какие блюда готовят наши звездные хозяйки на Рождество

Виктория Макарская, Мария Аронова и Виталина Цымбалюк-Романовская поделились с Teleprogramma.pro любимыми рецептами.

Утка с яблоками и «Картошка» с коньяком: какие блюда готовят наши звездные хозяйки на Рождество
Виктория Макарская с семьей. Фото:

Новогодний стол большинства россиян и жителей стран СНГ, как правило, традиционен. На нем можно увидеть салаты оливье, «под шубой», манты, жареную курочку и т.д. А вот рождественское меню все же может отличаться разнообразием. Teleprogramma.pro попросила наших звездных хозяек поделиться любимыми рецептами блюд, приготовленных специально для Рождества Христова.

Рождественский гусь от Виктории Макарской

Виктория Макарская с семьей. Фото:
Виктория Макарская с семьей. Фото: личный архив

«Самое лучшее, что можно сделать на этот светлый праздник, – это приготовить гуся и утку. Моя мама росла в Германии. И сколько я себя помню, жареная курочка или утка прежде всего ассоциировалась у нашей семьи с любым рождественским столом и с детством.

Последнее время мы расслабились, потому что можно купить шикарную готовую утку в маринаде. Но нет ничего вкуснее блюда, приготовленного любящей женщиной, — поясняет Виктория Макарская.

Чтобы птица получилась мягкой, ее нужно минимум сутки, а то и двое подержать в холодильнике. И только потом начинать делать маринад. У каждой хозяйки он может быть разный. Я, например, люблю делать паприку, соевый соус и подсолнечное масло с запахом. Тогда возникает эффект, как будто птица копченая. Но в таком случае не нужно использовать соль и перец.

Какой бы не был маринад, следует обязательно растопить в ладонях кусок сливочного масла и полностью намазать всю птицу. Вот тогда и получится та самая хрустящая корочка.

Можно, конечно, растопить это масло и на плите. Но когда это масло растопит в ладошках сама женщина, любящая свою семью, то все будет намного вкуснее.

И еще хотелось бы сказать о самом главном ингредиенте. Девочки, если у вас болит голова или плохое настроение, если вы с кем-то ругались, просто не заходите на кухню. Потому что все, что вы приготовите, получится отвратительным.

Поскольку у женщин очень подвижная психика, и они подвержены эмоциональным срывам, гормональным фейерверкам, то именно поэтому самые лучшие повара – это все-таки мужчины с более спокойным эмоциональным фоном.

Поэтому я всем желаю рождественского настроения – потому что Рождество – это чудо. Ведь Бог пришел в мир и дал нам всем шанс исправиться и преобразиться. И только вот с этим с прекрасным настроем нужно приступать к готовке. И не важно, какое это будет блюдо, например, печеное яблоко с медом.

Можно взять яблочки, вырезать внутри отверстие, добавить туда мед и посыпать сверху сахарной пудрой и корицей. И вот этот запах корицы на Рождество непередаваем. Можно сделать совсем немножко, но пусть оно пахнет».

 Пирожное «Картошка» с добавлением коньячка от Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Instagram.com/vitalinaromanovskaya/

«Я, конечно, люблю традиционные блюда, но также предпочитаю и экспериментировать. Если говорить о каких-то любимых лакомствах, то я очень люблю пирожное «Картошка», — говорит Виталина Цымбалюк-Романовская.

Его рецепт можно найти в Интернете и любой кулинарной книге. Нужно измельчить печенье с помощью блендера. Затем в любой емкости, например, маленькой кастрюльке, смешать сахар и какао. Причем одну ложку какао необходимо оставить для посыпания пирожных. Затем влить в емкость молоко и перемешать все до однородного состояния, добавить к этой смеси и подсолнечное масло. Довести все до кипения, а потом дать полученной массе остыть.

К оставшемуся какао следует добавить одну столовую ложку измельченного печенья, а к измельченному печенью — остывшую смесь и перемешать все до однородного состояния.

Из полученной массы создаем круглые или овальные пирожные, которые обваливаем в смеси из одной столовой ложки какао и такой же   ложки измельченного печенья. Чтобы пирожное держало форму, нужно оставить его в холодильнике хотя бы на час.

Мой секретный ингредиент к этому блюду – это добавление коньячка и сушеной мандаринки. Это современное прочтение классического рецепта».

Утка с яблоками от Марии Ароновой

Мария Аронова. Фото:
Мария Аронова. Фото: Global Look Press

«Каждый год мы готовим разное. Но вообще очень многие в нашем доме любят утку. Сначала мы ее солим и оставляем на несколько часов, чтобы она немножечко просолилась, — рассказывает Мария Аронова. — Потом мы туда запихиваем яблочки, ничего не добавляя, ставим ее в духовочку и делаем очень вкусненький соус, обязательно с медом.

И на третий час готовки, если утка большая, снимаем фольгу и обмазываем ее медовым соусом. А потом ставим еще минут на двадцать в духовку. И утка зарумянивается. Так мы ее и делаем».

Приятного аппетита. А Teleprogramma.pro поздравляет наших читателей с Рождеством!

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