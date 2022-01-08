Сколько могут прожить вместе самые известные пары шоу-бизнеса

Несколько звездных пар в 2021-м вышли на финишную прямую, которая может привести их к счастливой и, самое главное, официально зарегистрированной совместной жизни. Но союзы знаменитостей часто недолговечны. Мы оценили перспективу отношений пар с помощью Алекса Ройтблата, специалиста по цифровой психологии (или науке Сюцай), которая, помимо прочего, определяет перспективы той или иной пары по датам рождения.

Татьяна Буланова (6 марта 1969 года) и Валерий Руднев (16 февраля 1988 года)

Последние годы свободное время Буланова проводила с сыновьями — 28-летним Александром и 14-летним Никитой. Первый рожден в браке с продюсером Николаем Тагриным, второй — с футболистом Владиславом Радимовым, с которым Буланова развелась пять лет назад. Теперь певица наконец-то счастлива в личной жизни.

В 2021 году Татьяна убедилась в серьезности намерений нового избранника — экс-теннисиста, бизнесмена Валерия Руднева — пара уже живет вместе. Татьяна говорит о Валерии: «По сравнению с предыдущими мужьями он прямо мужик-мужик. Мы познакомились после смерти моей мамы, когда мне нужна была поддержка. И Бог послал человека, который за меня переживает, мной болеет, всегда на моей стороне».

Валерий ладит с сыновьями Татьяны, а она понравилась его родителям. Правда, иногда Буланову терзают сомнения по поводу разницы в возрасте: «Конечно, иногда проскальзывают мысли: мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50. А потом думаю — ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились… Я же не искала молодого партнера, все само случилось. Мне нравятся наши с Валерой отношения, их доверительность и открытость. Он знает пароль на моем телефоне, я — на его. В предыдущих отношениях — с паролями, тайными переписками — я устала от напряжения».

Мнение эксперта: Число сознания — это дата рождения человека. У Татьяны число сознания — 6. Такие женщины в любом возрасте (и в 50, и в 60 лет) всегда найдут себе пару. Буланова умеет взять у партнера то, что он может ей дать. Это и любовь, и комфорт в отношениях. Союз у них хороший.

Полина Гагарина (27 марта 1987 года) и Владимир Чиняев (14 июля 1972 года)

Полина завершила 2021 год абсолютно счастливой женщиной. Певица переехала в новый шикарный дом, смогла завершить все споры (в том числе судебные) с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, и с головой погрузиться в новые отношения.

Избранник Полины — саунд-продюсер Владимир Чиняев. Полина и Владимир встречаются, но не живут вместе. Мужчина окружил Полину заботой и вниманием, вместе они создают новые хиты. Результат налицо: второй год подряд, по опросу ВЦИОМа, Гагарина — лучшая певица года. Интересно, что и первые два мужа Гагариной зарабатывали гораздо меньше ее. И новый избранник тоже менее успешен, чем она. Но Полина всегда подчеркивала, что деньги в отношениях роли не играют.

Эксперт: Число сознания певицы — 9. В нее заложена миссия власти и одиночества. Миссия — то, как человек действует. Такие люди занимаются покровительством ради собственных идей. Женщины выбирают более слабых мужчин, подавляют их. Пока партнер будет готов жить по их системе, они будут вместе. Если мужчина начнет качать права, то это может привести к расставанию. Число сознания Владимира — 5. Для него свобода дороже денег. Поэтому если в какой-то момент окажется, что женщина ограничивает его свободу, то он не выдержит. И это может привести к расставанию.

Илья Прусикин (8 апреля 1985 года) и Софья Таюрская (1 мая 1991 года)

Музыканты Прусикин и Таюрская вместе зажигают в группе Little Big и живут тоже вдвоем. Ради романа с коллегой Илья ушел от жены.

Эксперт: У этой пары одна и та же миссия — они являются единомышленниками, поэтому им всегда будет комфортно работать. У Софьи много идей, а Илья — большой трудяга, который хорошо их реализовывает. Хороший рабочий союз единомышленников. Расстаться им будет очень сложно. В личной жизни им тоже комфортно.

Данила Козловский (3 мая 1985 года) и Оксана Акиньшина (19 апреля 1987 года)

Роман актеров начался после совместных съемок в фильме «Чернобыль», режиссером которого был сам Козловский. На тот момент Оксана уже рассталась со вторым мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым у нее двое общих детей — 8-летний Костя и 4-летняя Эмми. Есть у нее и 12-летний сын Филипп от первого мужа, бизнесмена Дмитрия Литвинова. Козловский женат не был, но у них с актрисой Ольгой Зуевой есть полуторагодовалая дочь Ода-Валентина. Пара живет вместе в московской квартире Даниила.

Эксперт: Хороший дружеский союз. У Козловского число сознания 3. Миссия — 4 (число определяется сложением даты рождения, месяца, цифр года. — Ред.). Это человек, который в своих действиях будет постоянно искать новые цели, в нем заложена неудовлетворенность имеющимся. А так как у Оксаны число сознания 1, миссия — 3, то актрисе нужен мужчина, с которым она может выстроить фундаментальные отношения. А Козловский постоянно будет выбирать новые цели. Акиньшина постарается его приземлить, но это будет не так просто.

Павел Прилучный (5 ноября 1987 года) и Мирослава Карпович (1 марта 1986 года)

Фанаты Павла Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце долго не верили в развод пары, надеялись, что актеры сойдутся хотя бы ради сына и дочери. Но расставание было неизбежным. С Мирославой Карпович Павел закрутил служебный роман, когда играл с ней в одном спектакле. О свадьбе пока речи не идет, но Прилучный и Карпович живут вместе. Павел недавно похвалил невесту Мирославу и за отношение к нему, и за занятия благотворительностью: «Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками. И мои ее тоже обожают».

Эксперт: Этот союз возможен. Число сознания Павла — 5. У него заложена миссия борьбы. Из-за этого желания постоянной борьбы он раним и обидчив. Когда копится много обид, то в какой-то момент может не хватать энергии. Мужчине нужно научиться уходить из этого состояния, иначе оно может превращаться в агрессию. Число сознания Мирославы — 1, оно является скрытой защитой для числа сознания 5. Эта женщина обогревает Павла.

С ней он обретает энергию, которой ему не хватает. Если Павел будет показывать, что нуждается в ней, то получит заботу. Мирослава сильная девушка, в ней заложена большая любовь. Она выстоит, справится с любыми сложностями, чтобы получить то, чего она хочет. Но Павлу нельзя навязывать свои правила жизни.

Гарик Харламов (28 февраля 1981 года) и Катерина Ковальчук (20 февраля 1993 года)

Резидент Comedy Club расстался с актрисой Кристиной Асмус два года назад. Пара сохранила дружеские отношения ради воспитания дочери. В 2021 году Харламов решился официально представить новую любовь. С актрисой Катериной Ковальчук он познакомился на съемках сериала «Гусар», но отношения начались позже — после светской премьеры проекта полтора года назад. Ковальчук и Харламов уже полгода живут вместе. Даже мама Гарика души не чает в избраннице сына. Гарик преобразился: похудел на 18 кг, стал модно одеваться, открыл новый бизнес. В общем, новые отношения влияют на него положительно.

Эксперт: Перспективный союз. Число сознания Катерины — 2 (складываем цифры даты рождения 2+0. — Ред.). Так как Катерина родилась 20-го числа, она часто подвержена сомнениям, которые могут провоцировать негативные мысли. К этому нужно быть готовым. И к тому, что, когда Ковальчук исполнится 33 года, у нее наступит миссия упорного труда — женщина станет еще больше работать и меньше времени уделять самому Гарику.

Но и Харламов тоже любит много работать. Так что в глобальном плане это прочный союз. Даты рождения пары свидетельствуют о том, что им комфортно вместе. Ковальчук сделает все для сохранения семьи, но стоит учитывать некоторые нюансы. С ней нужно выстраивать отношения по-хорошему, так как этой актрисе сложно кому-либо подчиняться.

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