Андрей Малахов готовится отметить 50-летие и еще одну важную для себя годовщину

Помимо 50-летия, которое он отмечает 11 января, в 2022-м Малахов празднует 30 лет работы на ТВ. Впрочем, профессиональная часть жизни Андрея публике хорошо известна — все эти 30 лет он на виду, почти каждый день в телеэфире. А вот жизнь личную он намеренно оставляет за кадром, хотя счастлив в браке вот уже больше десяти лет.

Вокзал для двоих

Избранницей телеведущего стала Наталья Шкулева. Она младше Андрея почти на 10 лет и работает издателем в медиахолдинге, который принадлежит ее отцу. Выпускница факультета международного права МГИМО после института пришла работать в семейный бизнес. На работе Наталья и познакомилась с будущим мужем — на обеде в столовой. Андрей тогда работал главным редактором журнала «СтарХит», который издавал холдинг Шкулевых. Вот так и начался служебный роман.

На первое свидание Андрей позвал Наталью на… Павелецкий вокзал, предупредив: «Будет сюрприз». Шкулева так вспоминает это приключение: «Приезжаю, как договорились, на вокзал, а там меня уже ждет Андрей с цветами. Свидание было поздней весной, на мне был жакет Chanel, красивые брюки, на ногах балетки. Мы заходим в СВ, а в нашем купе горят свечи и накрыт стол с французским вином и сырами. Куда едет этот поезд, я по-прежнему не знала. Мы разговаривали всю ночь напролет!

Так началось наше первое свидание. А оказались мы в итоге в Брянске, в мужской колонии строгого режима, где Андрей снимал телевизионный сюжет…» Потом, конечно, было много ухаживаний и путешествий, и отнюдь не в Брянск — чаще всего пара бывала и бывает в Италии, где любит проводить отпуск. Первое путешествие по этой стране Малахов организовал максимально романтично. К примеру, во Флоренции пара останавливалась во дворце, где до них провели отпуск Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Прошло больше года, прежде чем Андрей решился сделать любимой предложение. Готовился к важному событию, подключив журналистскую фантазию. Пара улетела на ноябрьские праздники в запланированное путешествие в США, где все и случилось. Наталья вспоминала в интервью: «Предложение он мне сделал в Нью-Йорке. Мы были в одном из самых модных в то время ресторанов города Bagatelle.

В какой-то момент Андрей встал на одно колено и спросил: «Ты выйдешь за меня?» А я в шутку ответила: «Я подумаю». И заплакала. Это была классическая сцена предложения в ресторане — на нас смотрели все. Конечно, я согласилась! Нам аплодировали и гости, и официанты. А дальше началось невообразимое — мы все начали танцевать на столах, и шампанское лилось рекой».

Свадьба была тоже красивой — в Париже, где Малахов арендовал для жены и гостей один из залов Версальского дворца. Через 17 дней после свадьбы Андрей опубликовал в своем редакторском дневнике в журнале первые впечатления от семейной жизни: «Мне нравится говорить всем: это моя жена Наташа.

Я чувствую огромную гордость и ответственность в эту секунду… Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость. За время, проведенное вместе, я научил ее не читать комментарии к фотографиям в интернете и не чистить зубы перед сном, если не хочется. Она открыла мне мир Angry birds, и теперь я бреюсь каждый день (даже если не очень хочется). Вчера мы прыгали пять минут на кровати в отеле, и на мгновение нам было по семь лет…»

Все свободное время — с сыном

Малахов окончил школу с серебряной медалью, журфак МГУ — с красным дипломом, поэтому и в семейной жизни он тоже старается быть отличником.

Первые шесть лет брака Малахова и Шкулеву мучили не слишком корректными вопросами: «Когда пополнение в семье? Почему не рожаете?» Пара воздерживалась от комментариев на эту деликатную тему. При этом Андрей с удовольствием становился крестным отцом детей друзей и коллег. Он вообще всегда очень серьезно относился к вере — часто бывал в святых местах, занимался благотворительностью, вкладывал личные деньги в строительство храмов. И вера помогла — Бог наградил пару ребенком.

16 ноября 2017 года у Андрея и Наташи родился сын, мальчика назвали Александром. После рождения малыша Андрей постарался выстроить рабочий график так, чтобы приезжать после съемок не ночью, а успевать на купание сына. Жена у Малахова тоже трудоголик, поэтому в декрете не сидела. Андрей гордится умением Натальи совмещать работу и домашние хлопоты: «Наташа — замечательная мама. Я, конечно, понимал, что она руководит большим издательским домом и может организовать любой процесс. Но то, как она выстроила жизнь нашей семьи, меня потрясло».

Конечно, у семьи есть помощники по хозяйству, но выходные дни — это время, которое всегда они проводят вместе. Каждое утро субботы Андрей ходит с сыном в бассейн, потом у них по плану кафетерий, затем — отдых всей семьей. Малахов рассказывал в интервью «Телепрограмме» о своем субботнем расписании: «Едем к бабушке с дедушкой на дачу — к родителям Наташи. Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать. К обеду приезжает Наташа, она в субботу отсыпается, но иногда присоединяется к нам уже в бассейне. И дальше у нас время отдыха на даче всей семьей. А к вечеру возвращаемся домой. В субботу стараемся ложиться пораньше, потому что в воскресенье посещаем утреннюю службу в храме».

С сыном телеведущий старается проводить как можно больше времени. В будни у Малахова с сыном есть свои часы на общение — все утро в их распоряжении. А потом у Саши Малахова, как и у его знаменитого отца, все расписано по минутам. Мальчик посещает детский клуб, занимается шахматами, танцами, английским, рисованием, лепкой, у ребенка есть учитель по музыке и по математике.

Держим марку

Наталья рассказывала в интервью: «Я часто советуюсь с Андреем: он человек, который не просто идет в ногу со временем, а опережает его. Он знает, что будет интересно завтра, и в этом плане я могу сказать, что он мой учитель». Андрей действительно человек разносторонний, у него множество увлечений, самое давнее из которых — филателия. Малахов специализируется на марках, связанных с тематикой «Новый год и Рождество».

Но увлекается и другими темами: например, он любит Юрия Гагарина, поэтому нашел и купил альбом, выпущенный к его полету в космос. А жена телеведущего собирает статуэтки пингвинов, поэтому ей Андрей презентует сувениры этой тематики — например, однажды подарил Наташе пингвина из датского королевского фарфора.

Малахов — ценитель современного искусства. К примеру, жене в связи с рождением сына, помимо множества других подарков, преподнес и шуточный презент — картину художников Виноградова и Дубосарского «Барби и медведь». На ней медведь обнимает Барби, которая читает журнал Elle — один из рабочих проектов Натальи.

Современным искусством Андрей интересуется давно и серьезно — посещает выставки по всему миру, дружит с художниками, коллекционирует картины. На своей малой родине, в городе Апатиты в Мурманской области, он открыл центр современного искусства, куда привозит интересные выставки. В конце года в Апатитах Малахов на свои средства открыл современный арт-каток. Про родной город звезда экрана вообще старается не забывать — в самом начале пандемии Андрей помогал местной больнице. Недавно он даже прописался в Апатитах, чтобы платить налоги родному городу. Здесь же Малахов вложил немало средств в строительство церкви.

Кстати, вера определяет и то, как Андрей отмечает дни рождения. Обычно он отключает телефон и отправляется в святые места — целый день проводит в храме. Скорее всего, так будет и на этот раз. А вот новогодние праздники Малахов с женой и сыном отметил традиционно — в Москве, за праздничным столом с оливье, селедкой под шубой и пельменями, которые за пару дней до этого лепили всей семьей.

Свое 50-летие Андрей встречает счастливым человеком. Успехи на работе для мужчины, разумеется, важны. Но Малахов так долго ждал семейного счастья, что теперь оно важнее.

Личное дело: Андрей МАЛАХОВ родился 11 января 1972 года в городе Апатиты. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет РГГУ. Стажировался в Мичиганском университете (США). С 1992 по 2017 год работал на Первом канале. Вел проекты «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером», «Барахолка».

Знаменитым Малахова сделало ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел 12 лет. С сентября 2017 года работает на канале «Россия 1» — продюсер и ведущий проектов «Прямой эфир», «Привет, Андрей!». С апреля 2020 года — ведущий шоу «Танцы со звездами». Женат на издателе Наталье Шкулевой. 16 ноября 2017 года у пары родился сын Александр.

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