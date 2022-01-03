Санки, лыжи и поездка к Деду Морозу: как звезды будут развлекать детей на каникулах

Никита Джигурда, например, не сможет встретиться с наследниками, а вот знаменитые мамы уже придумали развлекательную программу.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, на работу мы вернемся только 10 числа. Многие знаменитости, у которых есть дети, уже решили, чем будут заниматься во время каникул.

Teleprogramma.pro узнала о предстоящих планах у Марии Кожевниковой, Дарьи Сагаловой, Эвелины Бледанс и Никиты Джигурды.

Мария Кожевникова, актриса

Мария Кожевникова – мама троих мальчишек. Говорит, что старшие уже начинают сомневаться, что Дед Мороз настоящий.

«Надеюсь, что мы сможем выбраться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Давно хотим и надеюсь, что получится. А то старшие дети начали сомневаться в его существовании, надо срочно реабилитировать дедушку в их глазах. А как вернемся, будем кататься на санках, снегоходах, куда-то ходить. Младший любит ледовые шоу, еще пойдем на «Лебединое озеро». Будем развлекаться и проводить вместе время. В теплые страны не полетим», — делится Мария.

Дарья Сагалова, актриса

Звезда сериала «Счастливы вместе» — многодетная мама и планов на каникулы у нее очень много.

«У меня не стоит проблема, чем занять детей. Я люблю момент, когда остаюсь вместе с ними. Круто, что не надо никуда спешить. В этом году мы сбежали из Москвы перед Новым годом. Если честно, меня утомляет, что за время каникул бывает очень много гостей, к концу праздников я как выжатый лимон. Так что на этот раз мы будем за границей России. А если проводим каникулы в Москве, то любим зимние активности», — рассказала Сагалова.

Эвелина Бледанс, актриса

Она уже несколько лет совмещает новогодние каникулы и работу, причем делает это в теплых краях.

«Сема у меня все время занят: до праздников мы ходили на «Последнего богатыря», после — на ледовой шоу к Навке. А потом получится совместить работу с отдыхом, улетаем в Шарм-эль-Шейх, там я немного занята делами, но зато удастся погреться на солнышке. В Москву вернемся к концу каникул. В столице в начале января делать нечего, поэтому мы стараемся уезжать», — делится актриса.

Никита Джигурда, артист

Никита Джигурда тоже многодетный отец, но о том, как и чем развлекать наследников на каникулах, он не думает.

«Главное, что я дал своим детям — это зачал их в абсолютной любви к их мамам. Это основа, о чем-то другом я не думаю. Мои дети с их мамами, они ими занимаются. Мне бы, конечно, хотелось тоже встретиться, покататься на лыжах, на санках, но на этот раз не получится. Они с Мариной Анисиной будут во Франции», — заключил актер.

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