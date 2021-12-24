«Неприятное послевкусие»: историк оценил фильм «Спенсер» о принцессе Диане

Александр Киселев рассказал Teleprogramma.pro, как принцесса Диана на самом деле переживала измены принца Чарльза и как относилась к папарацци.

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Спенсер», рассказывающий о трех днях из жизни принцессы Дианы. Это именно тот период, когда, узнав об измене принца Чарльза, она решает развестись с ним. Режиссер Пабло Ларраин сразу же отметил, что его фильм не лишен художественного вымысла, недаром картина начинается с титра: «Сказка о реальной трагедии».

Пабло Ларраин делает акцент на внутреннем состоянии принцессы, которая на протяжении всего фильма пытается выбраться из своей «золотой клетки». Будучи свободолюбивой по своей натуре, Диана устает от бесконечной обязанности жить строго по правилам королевского двора.

Недаром по сюжету картины она так бунтует против обязательной процедуры взвешивания и других традиций дворцового протокола. В целом в фильме «Спенсер» Диана показана страдающей от непонимания окружающих женщиной, переживающей глубокий внутренний кризис.

Насколько далеко Пабло Ларраин зашел в своих режиссерских фантазиях? С кем из королевского персонала дружила народная принцесса? И как действительно принцесса Диана относилась к папарацци?

На эти и другие вопросы Teleprogramma.pro ответил историк, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Александр Киселев.

— Александр Александрович, какое послевкусие оставила у вас картина «Спенсер»?

— Неприятное. Прежде всего, фильм «Спенсер» нужно оценивать исключительно как художественное, а не историческое произведение. Создатели картины в одном из первых титров сами охарактеризовали фильм как fable (сказка, миф, легенда). На протяжении всего действия нет привязки к конкретной дате. О том, что зрителю показывают Рождество 1991 года, из кинокартины узнать нельзя. В этом смысле четвертый сезон сериала Netflix «Корона», с которым неизбежно напрашивается сравнение, более историчен.

Поскольку режиссер Пабло Ларраин создавал именно художественное произведение, он наполнил его многочисленными образами (фазаны, Анна Болейн, старое пальто графа Спенсера, прислуга и др.), с помощью которых хотел раскрыть главную мысль фильма: Диана задыхалась в «золотой клетке» королевской семьи, но, наконец, вырвалась на свободу.

Однако образ принцессы, который создала Кристен Стюарт, вызывает в основном неприязнь вместо сожаления. Да, Диана действительно страдала от депрессии и булимии (об этом она сама рассказала в знаменитом интервью BBC в 1995 году.), но эти проблемы были следствием ее отношений с мужем принцем Чарльзом, а не с королевской семьей.

Реальная Диана не отличалась эмоциональными поступками, показанными в фильме, из-за которых хочется сочувствовать скорее королеве Елизавете, чем принцессе. Режиссер Пабло Ларраин же сместил акцент в сторону противостояния Дианы с монархией, что не соответствует действительности.

— Насколько образ Кристен Стюарт близок к реальному образу Дианы?

— Внешне актриса похожа на настоящую Диану. Прекрасно поработали и костюмеры, сделавшие точные копии костюмов принцессы. Но вот образ депрессивной, нервной женщины, созданный Стюарт, отличается от известной нам реальной Дианы.

— Как Диана в действительности переживала те дни, когда решила развестись с принцем?

— Подробного описания событий, показанных в фильме, не существует. Однако, журналист и королевский биограф Ингрид Сьюард, дружившая с принцессой Дианой, упрекнула создателей картины, которые «собрали все плохое в один уикэнд», в массе неточностей. Например, в то время принцесса уже не наносила себе увечья. По словам Сьюард, в те рождественские дни 1991 года Диана «ощущала себя довольно несчастной. Она не разговаривала с Чарльзом, но и не резала себя».

Нельзя говорить и о том, что именно в эти дни, как утверждают создатели фильма, Диана решила развестись. Судя по некоторым фактам, это решение долго и тщательно готовилось.

К концу 1991 года оба супруга уже пять лет были неверны друг другу. У Чарльза был роман со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулз, а у Дианы — с инструктором по верховой езде, майором Джеймсом Хьюиттом.

Более того, в это время принцесса тайно принимала личное участие в создании книги Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история», в которой впервые сообщалось об отношениях Чарльза и Камиллы. Книга была опубликована в мае 1992 года, вызвала много шума, и уже через полгода британский премьер-министр Джон Мейджор объявил в парламенте о «дружественном расставании» супругов. Официальный развод Чарльза и Дианы состоялся только в 1996 г

— В одном из дневников Диана говорила, что Камилла считает ее серой мышью. Это действительно так?

— Это мнение Дианы. Камилла Паркер-Боулз публично не выражала свое мнение о принцессе, однако известно, что накануне свадьбы Чарльза она сочла ее достойной парой принцу. Позже Камилла пыталась даже подружиться с Дианой.

— Насколько реалистичен эпизод, когда Диана ест бусинки от ожерелья…?

— Это вымысел, фантазии принцессы. В самом фильме в следующей сцене Диана снова появляется с целым ожерельем на шее.

— Действительно ли Диана ненавидела дворцовый этикет, как это показано в фильме?

— Нельзя сказать, что она его ненавидела. Во-первых, принцесса сама происходила из старинной аристократической семьи и многое знала о долге, этикете и вековых устоях. Во-вторых, Диана всегда ясно понимала, что именно её старший сын Уильям в свое время станет монархом Великобритании. Поэтому совсем протестовать против дворцового этикета и традиций королевского двора она не могла.

Однако она позволяла себе некоторые вольности, которые раздражали королеву и ее окружение. Диана дружила с дворцовым персоналом, не всегда одевалась по правилам, любила есть фастфуд. Она сама занималась воспитанием своих детей, отказавшись от услуг королевской няни. Диана настояла на том, чтобы принц Уильям учился в обычной государственной, а не престижной аристократической школе, и это решение наделало много шума в королевской семье. Хотя именно такое поведение принцессы и принесло ей народную любовь.

— Действительно ли существуют процедуры взвешивания во дворце?

— Эта процедура была введена в Сандрингемском дворце британским королем Эдуардом VII (правил с 1901 по 1910 годы.). Он получил дворец в дар от своих родителей, королевы Виктории и принца Альберта, в 1862 году, еще когда был принцем Уэльским.

В последующие полвека Сандрингем стал его личным имением, которое Эдуард VII перестраивал и облагораживал. Он любил устраивать там приемы, был радушным хозяином и тщательно следил за тем, чтобы гости хорошо питались. Для этого король приказал установить в приемной весы и проверять количество килограмм, полученных во время визита.

Эдуард VII был полной противоположностью своей чопорной матери, королевы Виктории. Он прославился любовью к охоте, алкоголю и женщинам. Интересный факт: правнучкой Алисы Кеппел, последней любовницы этого британского монарха, является Камилла Паркер-Боулз.

Что касается действия процедуры взвешивания в Сандрингемском дворце в наши дни, то об этом ничего неизвестно.

— Правда ли, что Диана доверяла помощникам по дому?

— Да, она поддерживала неформальные отношения с персоналом дворца. Известно о дружбе Дианы с шеф-поваром Дареном Макгрэди и дворецким Полом Барреллом. Интересно, что одними из первых, кто негативно высказался о фильме «Спенсер», были парикмахер принцессы Сэм Макнайт и её визажист Мэри Гринвелл, хорошо знавшие Диану.

— Как Диана относилась к папарацци задолго до гибели?

— Есть разные мнения по этому поводу. Прежде считалось, что Диана страдала от назойливого внимания папарацци с начала 1980-х годов до самой гибели. Известна история о том, что принцесса брала с собой зеркало, которым закрывалась от фотографов. Однако сейчас принято считать, что Диана использовала папарацци в своих целях, особенно после развода с Чарльзом. Она поняла силу общественного мнения и позволяла себя снимать, чтобы поддерживать свой имидж «народной принцессы».

— Как вы оцениваете интерьеры дворца?

— Действие фильма «Спенсер» разворачивается в британском королевском дворце Сандрингем, однако он является частным владением королевской семьи и не может использоваться как съемочная площадка.

Поэтому создатели картины нашли в Германии прекрасный дворец Нордкирхен (известный как «Вестфальский Версаль»), отдаленно похожий на Сандрингем, где и сняли «Спенсер». Внутренние интерьеры дворцов обычно незначительно отличаются друг от друга, и неискушенный зритель не заметит разницы. А для соответствия британской действительности в германском дворце разместили портреты английских королей Генриха VIII, Георга III, Эдуарда VII и других.

— Насколько реалистично воссозданы наряды принцессы?

— Подготовкой костюмов для фильма «Спенсер» занималась Жаклин Дюран, ранее получившая «Оскар» за образы персонажей в «Анне Карениной» и «Маленьких женщинах». Поэтому одежда принцессы Дианы готовилась самым тщательным образом. Огромную поддержку в этой работе создателям «Спенсер» оказал дом «Chanel», клиентом которого принцесса была с конца 1980-х годов.

Конечно, не все из показанных в фильме костюмов Диана носила именно в 1991 году. Например, в красном пальто и черной шляпке с вуалью принцесса появилась на публике только в 1993 году, в желтом платье — в 1992 года во время визита в Индию, а пышное вечернее платье и накинутый сверху черный жакет были взяты с фотографии 1980 года. Однако все наряды Кристен Стюарт в точности повторили оригиналы. Думаю, картина «Спенсер» имеет большие шансы получить «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».

Справка Teleprogramma.pro

Александр Киселев – историк, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета. Кандидат исторических наук. Многократный участник исторических международных конференций. Автор книги «Рождение империи. Британское государство и колониализм в ХVII–ХVIII вв.» и многих других изданий.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!