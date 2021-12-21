«Не зная, нельзя судить»: Селим Байрактар вступился за Мерьем Узерли, отказавшейся от «постаревшей» Хюррем

Еще осенью турецкие СМИ пестрели заголовками и статьями о том, что продюсер Тимур Савджи нелестно высказался в адрес Мерьем Узерли. Актрису, сыгравшую в сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан затравили за непрофессионализм. И все из-за того, что та покинула проект до его окончания, чем подвела всю съемочную команду. На этом, по крайней мере, настаивал сам Тимур.

Многие коллеги Мерьем поддержали мнение продюсера, как это, например, сделала Джансу Дере (персиянка Фирузе). А Сельма Эргеч (Хатидже султан) заняла в этом споре нейтральную позицию, отметив, что она безгранично уважает и Тимура Савджи, и Мерьем Узерли, которая прекрасно справилась с ролью, подарив поклонникам такой блистательный образ Хюррем султан.

Однако скандал все не утихает. На этот раз журналисты добились комментария от Селима Байрактара, сыгравшего Сюмбюля-агу. Актер до сих пор дружит с Мерьем Узерли, поэтому занял ее сторону, пишет RusTurkey.com.

Сама Узерли уверяла поклонников, что покинула проект из-за эмоционального выгорания, она устала жить жизнью Хюррем султан. Поговаривают, что Мерьем позже все-таки хотела вернуться на съемочную площадку и сыграть «состарившуюся» султаншу, но ей не позволили.

Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением», — рассказал Савджи.

Продюсер добавил, что с ним пробовал связаться и договориться брат Мерьем. Он сообщал, что актриса готова вернуться, но Савджи отказался: «Нет, все кончено».

А вот, что по этому поводу думает Селим Байрактар.

«Мы не знаем, через что прошла Мерьем, почему ей пришлось так поступить. Не зная, нельзя судить», — заявил артист.

Он добавил, что они с Мерьем остались друзьями. Также артист считает, что трудные периоды бывают у всех.

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