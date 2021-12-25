Почему после 20 лет брака жена Григория Лепса на самом деле подала на развод

Организаторы вечеринок, которые заранее внесли предоплату за его выступления, сейчас переживают: споет ли у них Григорий Лепс? Ведь у музыканта случился гипертонический криз после того, как его жена Анна захотела развестись со звездным супругом.

«Кризис в отношениях» или измена?

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова находились в браке 20 лет. Увы, союзу пришел конец: на этой неделе в суде начинается бракоразводный процесс. Дележ имущества пока не планируется, просто супругов с детьми (19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван) по закону разводят через суд.

Анна, подав на развод, уехала отдыхать на Мальдивы, ее интересы в суде будет представлять адвокат. Именно он озвучил официальную версию развода — «определенный кризис в отношениях». Сообщается, что процесс пройдет мирно и экс-супруги продолжат вместе воспитывать детей.

Тем временем за кулисами шоу бизнеса обсуждают неофициальную и пока не подтвержденную причину расставания: якобы все дело в измене Лепса. Многие считают, что Лепс еще может вымолить прощение у пока еще официальной жены.

Хочет ли помириться сам Григорий? Очевидно, что певец переживает — на прошлой неделе он попал в больницу с гипертоническим кризом. Григорий гипертоник, и скачки давления у него случаются регулярно. Появлялась даже информация о повторной госпитализации звезды в состоянии алкогольного опьянения. Однако спустя сутки после этих тревожных новостей Лепс вышел на связь из своего загородного дома, уверяя, что все в порядке и все его выступления состоятся.

Надежный тыл

История их отношений могла бы стать примером для многих. Григорий влюбился в Анну, работавшую танцовщицей в шоу-балете Лаймы Вайкуле, 22 года назад. На дне рождения мужа Вайкуле Лепс видел Анну второй раз в жизни и впервые решился подойти — оторопел и сразу позвал замуж.

Шаплыкова ответила не сразу, ее пришлось завоевывать, но в итоге за старания она отплатила мужу преданностью: Анна была рядом с Лепсом в самые непростые моменты его жизни. Григорий Викторович попадал в реанимацию, злоупотреблял алкоголем, у него открывалась язва, ему удаляли часть поджелудочной железы.

При этом Анна не скрывала, что у мужа крутой нрав:

«У нас все сложилось как пазл. Я достаточно мягкий человек, он — жесткий и бескомпромиссный. Получается равновесие. Но я знаю, что он умеет и уступать. Все решения, которые касаются семьи, принимаются совместно. У нас никогда не было споров относительно воспитания детей».

Лепс и сам признавал, что он человек несдержанный, но свою вспыльчивость в отношениях с Анной контролировал. Музыкант называл жену надежным тылом, говорил, что доверяет ей больше, чем себе: «Я как мужчина должен зарабатывать деньги.

Она как женщина должна смотреть за теплом в доме, за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу. Анна прекрасно справляется с обязанностями жены, это великолепное качество, которым не так много женщин обладают. У большинства оно практически отсутствует».

В первые годы брака Анна занималась исключительно детьми и домашним хозяйством. Когда дочери и сын подросли, она начала вникать в бизнес-проекты мужа.

Денег хватит всем

Лепс, как известно, человек небедный: совладелец бренда оптики, ресторана, также у него есть продюсерский центр и ювелирный дом, под его именем производят алкогольную и фермерскую продукцию. Но основной доход ему приносит музыкальная и концертная деятельность.

Годовой заработок певца за минувший пандемийный год, по подсчетам Forbes, равен $2,2 миллиона (162 миллиона рублей). Его выступления у заказчиков нарасхват: гонорар за концерт — от 7 миллионов рублей.

Очевидно, что развод не изменит уровень жизни семьи музыканта. Лепс человек щедрый. От первого брака у него есть взрослая дочь — 36-летняя Инга, которой отец купил жилье и помогает финансово. Также он оплачивает учебу 19-летней дочери Евы в МГИМО, продюсирует группу, где она поет.

Семья артиста живет в шикарном загородном доме в Подмосковье. Пока никто из этого жилища не съехал, скорее всего, Анна с детьми останется жить в загородном доме. Лепсу есть куда переехать: в центре столицы в элитных ЖК есть квартиры и у него самого, и у его пока еще супруги.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.