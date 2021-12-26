Бузова против Губерниева, Масляков против клона КВН: громкие скандалы уходящего года

Все строго по графику, по правилам, согласно субординации и плану. И все же зрители любят ТВ не только за то, что в назначенное время там покажут нужную передачу или сериал, но и за нештатные ситуации: когда поругались, подрались и дали пищу для споров на целую рабочую неделю. В этом году без таких ситуаций не обошлось.

Манижа и «Евровидение»

Как год начнется, так его и проведем. Вот примерно в таком ключе можно рассматривать мартовскую победу российской певицы таджикского происхождения Манижи в национальном отборе на «Евровидение-2021». В честном голосовании прямого эфира артистка обошла Антона Беляева и группу «2Маши», но некоторых зрителей это все равно не устроило.

Полыхало так, будто грузовик с фейерверком лоб в лоб встретился с цистерной бензина. Как только не называли и даже обзывали вокалистку, какими только угрозами не сыпали в соцсетях, какими помоями не поливали.

Основная претензия — Россию представляет артистка, родившаяся не в России. Несмотря на все это, Манижа выступила на конкурсе неплохо, не взлетев высоко, но заняв вполне достойное девятое место.

Коньяк — в студию!

Летний эфир «Матч ТВ», в который Ольгу Бузову позвали для привлечения новой аудитории, был посвящен проходящему в тот момент чемпионату Европы по футболу. Ольга работала в студии с ведущим Ильей Трифоновым, и в какой-то момент к эфиру из студии в Санкт-Петербурге подключился главный балагур канала Дмитрий Губерниев.

Сначала он подкалывал Бузову по поводу ее участия в спектакле МХАТ им. Горького «Чудесный грузин», а потом и вовсе ошарашил вопросом:

«Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали».

Бузова, не распознав в каверзном вопросе цитату из «Малыша и Карлсона», буквально взорвалась:

«Коньяк? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя. Я сейчас лечусь. Ты!.. Я перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю вам больше… Я больше никогда сюда не приду. Вы меня оскорбляете пять лет! В комментариях, как мальчишка. Писака! Приди ко мне, скажи это в лицо. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина!»

Слезы, истерика, рекламная пауза. Перепалка продолжилась потом и в Инстаграме, Губерниев в итоге даже извинился, но, как говорится, не без фиги в кармане.

«Игра» не по правилам?

Когда ТНТ представил в сентябре юмористическое шоу «Игра», в рамках которого крутые комики в командах бьются за 30 миллионов рублей, стало понятно, что детище продюсера Вячеслава Дусмухаметова как две капли воды напоминает… пресловутый КВН, который 60 лет идет в эфире Первого канала.

Тоже команды, тоже миниатюры, тоже номера, даже составы практически кавээновские (и в жюри, и на сцене — сплошь экс-звезды Клуба веселых и находчивых). Тогда в чем разница? Только в денежном призе? Создатели шоу все опровергают: дескать, юмор у нас более острый да и реквизит на сцене запрещен, при чем тут КВН?

А вот Александр Васильевич Масляков другого мнения. Признался, что имел по поводу «Игры» разговор в самых высоких кабинетах и попросил обратить внимание на наглый плагиат. И вскоре «Игра» из эфира исчезла.

Штраф за пропаганду

Канал Муз-ТВ регулярно проводит церемонию вручения собственных премий. На очередной из таких в июне креативщики Муз-ТВ решили блеснуть по полной: блогер Даня Милохин у них шел по дорожке в костюме, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга, его грим тоже наполовину был женским.

В дамском туалете появился еще один блогер — Игорь Синяк. А маэстро Филипп Киркоров вместе с Давидом Манукяном и вовсе разыграли свадебную церемонию (между собой): ехали на праздничном кабриолете, держались за ручки и обнимались, на дорожке их сопровождала группа оголенных стриптизеров.

Даже у самых бескомпромиссных поклонников Муз-ТВ подобный перформанс вызвал оторопь. Бдительный Роскомнадзор тут же оформил протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) и отправил его в суд. А ведь мероприятие позиционировалось как шоу для зрителей старше шести лет! Неудивительно, что Басманный суд оштрафовал канал на 1 миллион рублей.

«Поле» стало «Нашим»

Первый канал уже не первый раз вступает в противоречие с экс-ведущим «Взгляда» и руководителем компании «ВИD» Александром Любимовым. Достаточно вспомнить, как он в 2017-м уволил без объяснения причин ведущих шоу «Жди меня» Александра Галибина и Ксению Алферову.

А в ноябре 2021-го Первый отказался продлевать контракт с «ВИD», выпускающим «Поле чудес», сославшись на «нецелесообразность». Неужели Леонид Якубович со своими банками огурцов и барабаном стал ненужным? Нет, конечно.

Канал наконец приобрел лицензию у производителя оригинального формата «Колесо Фортуны» (Wheel of Fortune), на основе которого и сделано «Поле чудес».

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