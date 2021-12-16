«Мы как муж с женой»: Жуков подробно рассказал о дружбе и расставании с Потехиным

В новом интервью певец Сергей Жуков в очередной раз коснулся темы распада группы «Руки Вверх!» и прекращения его творческого тандема с Алексеем Потехиным. 45-летний артист довольно глубоко копнул, рассказывая о прекращении старой дружбы.

«Мы до сих пор так же общаемся, как и раньше. Леша — крестный моей старшей дочери, и, к сожалению, он тоже не часто имел возможность видеть ее, она у меня живет в Америке… Безусловно, мы поздравляем друг друга с днем рождения и так далее, но мы не дружим. Абсолютно нормальная человеческая история, какая происходит с любыми людьми, которые перестают дружить, не ругаясь при этом», — рассказал Жуков в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сергей отметил, что до создания «Руки Вверх!» у него с Потехиным уже была долгая история дружбы и сотрудничества. Они вместе начинали на самарском радио, потом переехали в Тольятти, еще два года пробивались в Москве, уезжали работать в Грузию и так далее.

«Это было много лет первой настоящей дружбы. Это была такая пацанская история: встретились два пацана, одному 19, другому 22, и мы на фоне одного и того же — девчонки, музыка, хотим, можем — готовы были свернуть горы, — вспоминает Жуков. — И вот мы шли-шли к этой цели, и потом еще десять лет в «Руки Вверх!» И каждый день, с утра до ночи, 24 часа в сутки мы были вместе. Эдакие «шерочка с машерочкой», все время рядом. Мы и спали вместе… Потому что снимали одну комнату. Мы настолько были не разлей вода, что превратились в зеркальные отображения друг друга».

Сергей отметил, что он был в их паре «человек-плюс», а Алексей — «минус». Как в батарейке. Дело в том, что Жуков никогда не мог кому-то нагрубить или отшить человека. В таких ситуациях ему на помощь приходил товарищ и они прекрасно дополняли друг друга.

«А потом произошло насыщение. Мы, знаете, как муж с женой, когда люди уже похожи становятся к какому-то возрасту, и там перемешивается все. И мы стали замечать, что знаем друг друга настолько хорошо, что Леша говорит фразу, а я знаю, как он ее закончит. Я знаю наперед, что он сейчас скажет, как себя поведет. Мы уже стали настолько неинтересны друг другу. Мы перестали друг у друга что-то брать или просить. Я уже не смеялся над его анекдотами, потому слышал их миллиарды раз», — констатировал певец.

В какой-то момент оба артиста поняли, что работают вместе по инерции. Ситуацию усложнил тот факт, что всей музыкой, текстами и аранжировками занимался Жуков, а Потехин, по его словам, подключался только как критик. Сергей отметил, что бывший коллега был в группе всего лишь «прыгуном за клавишами», при этом доходы они делили пополам. Расстаться решили после спокойного разговора. Финальный концерт, объявляющий распад группы, был назначен, но не состоялся по техническим причинам.

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