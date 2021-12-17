Оксана Федорова: как королева красоты стала певицей

Биографии Оксаны Федоровой хватило бы на несколько. С отличием окончила институт МВД, завоевала титул «Мисс Вселенная» (единственная из россиянок), пишет книги, занимается благотворительностью, растит детей, танцует…

А еще Оксана — прекрасная вокалистка. Многие зрители канала НТВ узнали об этом, когда стало известно, что именно Федорова скрывалась в маске Робота в первом сезоне шоу «Маска». Как милиционер и королева красоты стала певицей — в нашем видео.

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