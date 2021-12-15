«Маленький вариант костюмированного праздника»: психолог оценила фотосессию Джигана и Самойловой

Семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана постоянно привлекает к себе внимание. То они устроят фотосессию в стиле семейки Адамс, то отправятся в пустыню, чтобы погрузиться в восточный колорит. На этот раз семейство прилетело во Францию, чтобы приобщиться к мировому культурному наследию и примерить королевские наряды. Конечно же, для очередной фотосессии.

Для этой съемки звездная семья отправилась во французский замок, в котором, по словам Оксаны, произошло погружение в XVIII век. И все бы ничего, но любая фотосессия звездной парочки вызывает массу комментариев и негативных отзывов.

Но бизнес-леди это не останавливает. Как говорится, собака лает — караван идет. Вот и Самойлова вопреки всем едким замечаниям потащила мужа в Париж и примерила на себя образ королевской семьи.

«Такого перевоплощения у нас еще не было. Это такой кайф, мы там были одни и это просто волшебство какое-то! Погружение в XVIII век! Особенно сильно погрузились дети. Если что, это все мы не специально», — делится Самойлова в Instagram.

На многодетную маму платье столетней давности село отлично, а вот Джиган смотрится в камзоле и бриджах по меньше мере не в своей тарелке.

И тут масла в огонь добавил Тимати.

«Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках», — написал рэпер и разрушил всю семейную идиллию.

Джиган был вынужден сдернуть с себя маску лорда и семьянина и честно признаться: «Я бухой». Таким образом мужчина пытался не упасть в глазах друга, но, по мнению психологов, ничего предосудительного в подобных фотосессиях нет, а скорее наоборот — это семейное дело, которое скрепляет.

«Безусловно, любая фотосессия делается ради лайков. Cейчас такое время, что каждый успел поучаствовать в подобных мероприятиях. И наряжаться — это нормальное явление. И на святки и на Хэллоуин наряжаются. Фотосессия — это маленький вариант костюмированного праздника. Что касается выбора наряда, то это просто вопрос человеческого вкуса. В этом случае семье понравились наряды эпохи средневековья, а кто-то на море фотографируется в картонных фигурках», — прокомментировала Teleprogramma.pro психолог Анна Загороднева.

Так что будем ждать новых идей от Самойловой и Джигана. Да и что таить, повышенное внимание общественности паре только на руку. Надо же как-то Оксане продавать свои курсы.

А вот поклонники пары обеспокоены иным. Некоторые уверены, что Оксана явно перегибает палку, «наказывая» подобным образом мужа за недавний срыв. Ведь не прошло и года, как жизнь семьи трещала по швам и Джиган, сорвавшись, объявил о разводе. Тогда Самойлова смогла спасти ситуацию и теперь старательно делает вид, что все хорошо. Вопрос только в том, как долго продержится в роли идеального мужа рэпер.

«Как классно, что жена может делать что хочет с таким бруталом, например, одеть на него парик и разные стили одежды», «Бедный Джиган, нарядили как клоуна», «Где подписать петицию по спасению Джиги?» — пишут в комментариях пользователи.

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