Усатые няни: звезды – детские писатели

Посмотрим, какие артисты успевают не только записывать песни и собирать полные залы, но и выпускать книги для самых маленьких читателей.

Многие звезды пишут книги: иногда это стихи, которые по каким-то причинам не стали песнями, или просто мемуары. Поклонники артистов обычно покупают такие произведения, чтобы узнать больше о жизни своего кумира и стать немного ближе к нему.

Но некоторые знаменитости выпускают не биографии, а добрые и познавательные произведения для детей. Иногда они сочиняют сказки для своих наследников, а потом хотят рассказать эти истории и другим малышам, или просто стремятся поделиться знаниями с подрастающим поколением. Кого именно можно с гордостью назвать детским писателем — смотрите в нашем видео.

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