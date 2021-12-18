Юрий Никулин: листаем семейный альбом актера

Добрый комик с грустными глазами, бесстрашный фронтовик, циркач и пересмешник. В галерее «Телепрограммы» — макрокосмический путь Юрия Владимировича Никулина.

Он появился на свет 18 декабря 1921 года в Демидове (Смоленская область) в семье актеров и уже с детства имел какой-то невероятно взрослый и осмысленный взгляд.

Cразу после средней школы в 1939 году он был направлен на советско-финскую войну. Ну а потом Великая Отечественная. Юрий Владимирович бился под Ленинградом, был контужен, вылечился, стал командиром отделения разведки, а затем помощником командира взвода.

За время ВОВ будущий артист получил много наград: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени. И даже тогда не переставал смеяться. Никулин вспоминал, как после каждого боя солдаты весело обсуждали перестрелки и показывали, у кого какое лицо было во время атаки.

Суперуспешная карьера в кино началась с эпизода в картине «Девушка с гитарой» (1958). Потом были «Ко мне, Мухтар!» (1964), «Операция «Ы» (1965) и «Кавказская пленница» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «Они сражались за Родину» (1975), «Двадцать дней без войны» (1976, на фото), «Чучело» (1983). Настолько разнопланового и разнохарактерного актера сложно сыскать по всему миру.

После войны пробовал поступить на актерский факультет. В ГИТИС и ВГИК Никулина не взяли: не нашли талантов. Поэтому в 1946 году он поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре, после окончания два года работал ассистентом у знаменитого клоуна Карандаша, а затем в течение многих лет выступал как клоун с неизменным партнером Михаилом Шуйдиным и со своей женой Татьяной.

«Великий многоликий» — суббота/10.15

«Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь» — суббота/9.15

«Война Юрия Никулина» — суббота/17.50

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