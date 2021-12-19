За одну Лободу семь Костюшкиных дают: сколько зарабатывают звезды за праздники

Из-за пандемии заказников, корпоративов и прочих новогодних концертов, где можно хорошо заработать, стало меньше раза в два. «Телепрограмма» рассказывает, кто особенно востребован в последние дни уходящего года.

10 — 15 млн руб.

Светлана Лобода и Григорий Лепс поют в новогоднюю ночь в концертном зале в Барвихе. Одно место за столиком стоит 80 — 400 тыс. рублей в зависимости от близости к сцене. В «Крокусе» тоже будут столики с вкусной едой и выпивкой. Лепс и сюда успеет.

Музыканты будут петь для выпивающих и вкусно закусывающих граждан за головокружительный гонорар. Это прайс самых крутых звезд нашего шоу-бизнеса в новогоднюю ночь, который значительно выше будничных расценок. Артисты такого уровня, спев в праздники на нескольких корпоративах, запросто могут заработать на трехкомнатную квартиру бизнес-класса в хорошем районе Москвы.

7 — 9 млн руб.

По итогам 2021-го на коммерческих мероприятиях больше прочих востребованы Светлана Лобода, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Баста, Полина Гагарина, Николай Басков, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров. Богатые бизнес-компании в конце декабря устраивают корпоративы для топ-менеджмента, не говоря уж о вечеринках для друзей. Поэтому на топовых артистов спрос не снижен.

4 — 6 млн руб.

В пандемию работы у середнячков стало поменьше, но в последние недели декабря и у них хватает. За такую сумму готовы выступить Дмитрий Билан, группы Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Любовь Успенская.

1,5 — 2,5 млн руб.

Посетив за сутки два-три предновогодних мероприятия, эти артисты могут догнать своих более высокооплачиваемых коллег. Столько стоит выступление в столице, а если выступление в другом регионе, то цена поднимается на 25 — 30%, за границей — на 50%. Почему? Артист тратит много времени на дорогу — в Москве он мог бы спеть где-то еще. В этом списке Анна Седокова, Стас Костюшкин, Джонни, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, «Иванушки International».

А как у них?

На Украине из известных нам звезд на праздничных заказниках востребованы Monatik, Тина Кароль, Настя Каменских, Оля Полякова, Настя Дорофеева, группа KAZKA. Их гонорары составляют 1,5 — 2 млн руб.

Вне конкуренции — Верка Сердючка (Андрей Данилко). Ночью 31 декабря Верка выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival в крутом отеле Raffles The Palm. Билеты на ужин под бой курантов и Сердючку продают по €2 тыс. (167 тыс. руб.) У Данилко большой коллектив — танцоры, музыканты. И внушительный гонорар — от 15 млн руб. Кстати, на этом же мероприятии споют наши «Иванушки International», но их гонорар в 10 раз меньше — по 1,5 млн руб. на каждого солиста.

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