Был женат, имеет дочь и свой бизнес: как жил и работал знаменитый доктор Курпатов до громкого скандала

Телепсихолог Андрей Курпатов многое сделал для того, чтобы популяризировать науку о душе и самопознании, помог сотням тысяч людей через свои книги — достаточно заглянуть в его Instagram и убедиться в комментариях, как ему признательны благодарные читатели.

Хотя пару лет назад Курпатов сказал о себе, что уже давно не врачует и для психотерапии сделал все, что мог. Но это не значит, что со статусом душевного врачевателя он попрощался — он по-прежнему ведет блог о психологии, читает лекции в своей школе офлайн и онлайн. А также занимает пост топ-менеджера в Сбербанке.

Недавний скандал с Курпатовым и его помощником, который вызвал бурные обсуждения в Сети, привлек наше внимание к персоне телемозгоправа. В материале ниже вы узнаете, кем были предки Андрея Курпатова, как выглядит его дочь-подросток и за что на него едва ли не молится бывшая жена.

Андрей Курпатов: детство, учеба, болезнь

Андрей Курпатов родился 11 сентября 1974 года в Ленинграде в семье врачей. Его отец Владимир Иванович Курпатов был психотерапевтом, дед со стороны матери Антон Бадмаевич Занданов — военным хирургом, генерал-майором медицинской службы Северного флота.

Андрей пошел по родительским стопам – поступил в Военно-медицинскую академию им. Кирова на специальность «Лечебное дело». После чего в Медицинской академии последипломного образования отучился на психотерапевта.

В юности Курпатов пережил паралич, из-за которого у него разрушились четыре сустава. С тех пор он постоянно испытывает боль, передвигается при помощи костыля. Какой у Курпатова сейчас рост и вес, он не афиширует.

Свою карьеру будущий популяризатор начал в 1999 году как психотерапевт в Санкт-Петербургской психиатрической больнице № 7. Через время был назначен заведующим психотерапевтическим центром при больнице.

Андрей Курпатов: телевидение, шоу и другие проекты

На телевидение Андрей Курпатов пришел в 2003 году. Изначально он готовил на ТНТ свое авторское шоу, где планировал в эфире передачи разбирать проблемы реальных людей. Было снято несколько пилотных выпусков, но из-за разных с руководством взглядов на проект эксперт покинул канал.

В 2005 году на «Домашнем» Курпатов стал дважды в день появляться в эфире ток-шоу «Нет проблем», которое переименовалось во «Все решим с доктором Курпатовым».

В следующем году этот проект переехал на Первый канал под названием «Доктор Курпатов», автор стал его продюсером. И вскоре показал невероятный рейтинг – один из выпусков посмотрели почти три миллиона телезрителей.

Однако программу раскритиковал Рамиль Гарифуллин, директор Казанского центра психологической консультации и реабилитации. Эксперт заявил, что Курпатов вместо психотерапевтического процесса занимается нравоучениями. В 2007 году передача закрылась.

Зато сам врач-телеведущий получил повышение, возглавив холдинг по производству ТВ- и развлекательного контента «Красный квадрат». Например, компания изготавливала «Фабрику звезд», «Последний герой» и продолжает выпускать «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие.

Свой пост гендиректора здесь психотерапевт занимал до 2014 года. За это время он успел поучаствовать в подготовке Евровидения в 2009 году в Москве, за что получил Почетную грамоту президента России.

В 2014 году Андрей Курпатов основал в Санкт-Петербурге «Высшую школу методологии», в стенах которой проходят лекции и курсы повышения квалификации, а также интеллектуальный кластер «Игры разума», проект «Академия смыслов» и онлайн-курсы с одноименным названием, в котором участники осваивают техники эффективного мышления.

В феврале 2019 года Андрей Курпатов принял предложение «Сбербанка» возглавить новую Лабораторию нейронаук и поведения человека в банковской организации.

Андрей Курпатов – автор более чем 30 книг и исследований в области психологии и самопознания, изданных совокупным тиражом более 50 млн экземпляров. С 2006 года были изданы «Развитие личности. Психология и психотерапия», «Философия психологии. Новая методология», «Психология сердца», «Депрессия: от реакции до болезни», «Средство от бессонницы» и многие другие. А «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза» и «Чертоги разума. Убей в себе идиота», «Счастлив по собственному желанию» и вовсе стали бестселлерами.

Кроме перечисленного, деятельный доктор открыл психотерапевтические клиники в Петербурге и Москве. На YouTube у Курпатова активно обновляется видеоблог, где эксперт поднимает различные проблемы, отвечает на вопросы подписчиков, раскрывает те или иные психологические темы.

Андрей Курпатов: личная жизнь

Доктор был женат на писательнице и киносценаристе Лилии Ким. Она сначала стала его пациенткой, а затем и женой.

«Официально он был моим терапевтом всего четыре недели, пока я лежала в клинике неврозов им. Павлова. Поженились мы через три года», — рассказывала позже Ким у себя на странице в Facebook.

У пары в 2004 году родилась дочка София, семья просуществовала 11 лет, но в 2011 году стало известно о разводе Курпатова и Ким.

Сама Лилия назвала эти отношения с доктором спасительными для себя и «сплошным гемором для него». Поскольку известно, что у нее было тяжелое детство и насилие со стороны отца, которое сильно покалечило ей психику.

«Потому что он мне мог дать все – семью, любовь, лучшее лечение, заботу, образование – новую меня. А я ему – лучше бы ничего, чем бесконечные тесты «ты не можешь быть хорошим, все мужчины плохие, я найду, я докопаюсь, в чем и ты подл». Плюс ужас от самой идеи иметь детей. Плюс гигатонны боли-гнева-паранойи – кроме которых у меня не было ничего, и все эти токсичные отходы какой-то заботливый взрослый должен был контейнировать. Кто, по-вашему, был этим взрослым в наших отношениях? 11 лет», — объяснила писательница.

После развода Андрей Курпатов не раз протягивал руку помощи матери своей дочки, и по сей день у них дружеские отношения. Экс-жена доктора проживает в США вместе с их общей дочерью, откуда регулярно наведывается на Родину и встречается с бывшим мужем в рамках сотрудничества в Санкт-Петербурге.

После развода личная жизнь Андрея Курпатова оказалась вне публичности. Вскоре его землячка-коллега, питерский психолог Вероника Степанова, ставшая знаменитой после стычки с Ксенией Собчак, неоднократно выдвигала версию о нетрадиционной ориентации знаменитого популяризатора.

Андрей Курпатов: скандалы

Имя психотерапевта-просветителя не раз фигурировало в скандальных историях. Один из них связан с обвинениями подчиненной Курпатова. Лидия Панова трудилась в его центре «Игры разума» и вынуждена была уволиться, обвинив в абьюзе и харрасменте своего бывшего руководителя – не самого Курпатова, а гендиректора компании — Виталия Соколова. Курпатов же фигурировал в этой истории как третейский судья, или медиатор – проводил служебное расследование.

«Я не считаю расследование настоящим — со мной никто даже не поговорил. Я предъявила Андрею Владимировичу скриншоты переписок — с абьюзом, матом, скабрезными обсуждениями. Он сказал, что у него нет сил с этим разбираться, «все хороши», — привел сайт Wonderzine целиком письмо девушки.

Эта история окончилась ничем. Как пока и не виден конец громкого скандала, связанного с уголовным делом в отношении помощника доктора Курпатова, 25-летнего Алексея Иевского. Знаменитый деятель написал заявление на юношу, с которым, как оказалось, больше года был очень дружен, обвинив в мошенничестве.

Согласно обнародованным «Комсомольской правдой» данным, Иевский, со слов Курпатова, оформил на себя загородный участок, роскошный Porsche Cayenne за 9 млн рублей, комнату в коммуналке. Прихватил юный сердцеед и золотые часы, и серьги с бриллиантами.

Со слов заключенного в СИЗО 25-летнего Иевского, перечисленное – это добровольные подарки, любезно принятые им от 47-летнего доктора. Они жили вместе, все было общим, включая банковские карты. А потом доктор узнал об измене.

«Он обещал, что будет всю жизнь меня любить и обо мне заботиться. После этих обещаний выяснилось, что он же изменял мне долгое время, почти год», — объяснялся Курпатов.

Настораживающим для Курпатова звоночком стал и день рождения Иевского, на который тот не пригласил возлюбленного. Еще в мае они обменивались ласковыми «малыш», «зайчик», а в ноябре Иевский оказался заключен под стражу и теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

Он уже публично попросил прощения у Курпатова, а его отец, Константин Иевский, обратился с открытым письмом к общественности и генпрокурору России, главе Следственного комитета и руководителю Сбербанка в своем Facebook.

«Андрей Курпатов, на тот момент деловой партнер и сожитель Алексея (исходя из переписки, заверенной нотариусом), намеренно оклеветал моего сына, обратившись в правоохранительные органы с ложной информацией о якобы совершенном хищении денег при покупке автомобиля.

Тот факт, что за приобретаемый автомобиль, Алексей произвел оплату со своей личной карты, следствие не интересует, да и вообще их мало что интересует», — писал Иевский-старший.

А познакомились Курпатов и Иевский в самолете. Алексей был бортпроводником, встретил Андрея, они начали работать, а потом и жить вместе.

Андрей Курпатов сейчас

В настоящее время Андрей Курпатов продолжает свою деятельность в банке, ведет курсы по психологии в Сети, помогает советами подписчикам в Instagram, где его читает уже более миллиона фолловеров.

Интервью Курпатов практически не дает. Исключение он сделал специально для Ксении Собчак, как сам выразился, для ее YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» в 2019 году. С журналисткой они обсудили его карьеру, а также нынешнее место работы.

Сам Курпатов подчеркивал Собчак, что он уже давно не психотерапевт, и все, что он мог, он сделал для психотерапии и пациентов.

В том же году Курпатов появился на обложке питерского издания «Собака» в поддержку новой книги про мозг.

В 2020 году вышло еще одно интервью Андрея Курпатова, правда, уже не личного плана, а социального. Доктор рассказал Ирине Шихман на YouTube об угрозе цифрового слабоумия.

По словам психиатра, пора бить тревогу, так как растет уже не одно поколение гаджетозависимых людей, которым сложно жить без смартфонов. Страдает не только психика, но и интеллект, которые примитивизируются. При этом опирается в своих заявлениях Курпатов на исследования южно-корейских ученых.

Кстати, многих поклонников творчества Курпатова после скандала с имуществом, которое у него якобы украл любовник, появился вопрос, сколько же зарабатывает мозгоправ. Эту информацию теледоктор не афиширует, но у него несколько источников доходов — это и заработок в банке, и продажи онлайн-курсов, и продакшн.

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